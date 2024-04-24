Арестован соучастник обвиняемого в получении взятки замглавы Минобороны Иванова

Tекст: Александра Юдина

Как отметили в пресс-службе суда, ходатайство органов предварительного расследования в отношении Бородина Сергея было удовлетворено, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 23 июня 2024 года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.