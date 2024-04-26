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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем современная Украина похожа на УНР 1918 года

    Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).

    17 комментариев
    26 апреля 2024, 09:48 • Новости дня

    Белоруссия заявила о самой масштабной за 20 лет группировке сил НАТО у границ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет, сообщил первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко отметил, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран – «не прибалты и не поляки», а воинские формирования блока НАТО, в том числе американские батальоны, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что группировка войск Североатлантического альянса у российских границ составляет до 33 тыс. человек.

    24 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты предприняли резвую атаку в отношении «непослушной» России и своего «главного врага» – Китая, тем самым объединив две эти страны и подтолкнув их к союзу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

    Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

    Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

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    25 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    Швеция решила направить войска в Латвию
    Швеция решила направить войска в Латвию
    @ IMAGO/Jouni Porsange/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 года для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса, сообщил на совместной пресс-конференции с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней в Стокгольме глава шведского правительства Ульф Кристерссон.

    По его словам, правительство Швеции приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии, чтобы они были размещены в начале следующего года, передает ТАСС.

    Ранее истребители ВВС Британии, Испании, Финляндии и Швеции провели в небе Эстонии военные учения. Напомним, в начале апреля в Швеции анонсировали подключение к патрулированию восточных границ НАТО.

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    25 апреля 2024, 18:12 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии

    Лукашенко: Оппозиция хочет захватить Кобринский район Белоруссии и ввести туда войска НАТО

    Лукашенко раскрыл планы оппозиции по захвату части Белоруссии
    @ president.gov.by

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

    Лукашенко заявил, что оппозиция выбрала для своих планов по захвату власти и введения войск НАТО именно Кобринский район страны, несмотря на то, что он находится не у самой границы, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявлял, что власти Белоруссии делают все возможное, чтобы уберечь страну от горячей войны, и им это пока удается.

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    25 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
    КГБ Белоруссии пресек удары дронами из Литвы по объектам в Минске
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Силовые структуры Белоруссии предотвратили удары боевых дронов с территории Литвы по Минску и пригородам, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.

    Он отметил, что продолжается работа в этом направлении, однако детальную информацию представить общественности КГБ пока не может, передает РИА «Новости».

    Ранее Тертель заявил, что численность вооруженных формирований в Польше для действий против Белоруссии постоянно растет, на данный момент боевиков уже более 300.

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    24 апреля 2024, 18:39 • Новости дня
    Шольц: НАТО поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с Россией
    Шольц: НАТО поддерживает Украину, но не находится в состоянии войны с Россией
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Североатлантического альянса поддерживают Украину, при этом для блока важно не находиться в состоянии войны с Россией, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины для оказания ей поддержки, однако важно понимать, что страны НАТО не воюют с Россией, передает ТАСС.

    Ранее канцлер ФРГ заявил, что страны НАТО могут поставить Украине шесть систем противовоздушной обороны Patriot.

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    24 апреля 2024, 17:54 • Новости дня
    Лукашенко возглавил Всебелорусское народное собрание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Кандидатуру Лукашенко на пост председателя ВНС выдвинул делегат ВНС, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает ТАСС.

    Заместителем председателя ВНС избран помощник президента Белоруссии, доктор медицинских наук, профессор Александр Косинец.

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    25 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии
    Утверждена новая военная доктрина и концепция нацбезопасности Белоруссии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.

    Новая доктрина не предусматривает кардинальных изменений в военной политике государства, сохраняя ее оборонительный характер. Вместе с тем в ней более детально раскрыто содержание военной политики страны. В документе подчеркивается миролюбие Белоруссии, которая никому не угрожает. Подчеркивается, что попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а также агрессия или угроза войны будет пресекаться «всем имеющимся потенциалом государства», передает РИА «Новости».

    В обновленной доктрине конкретизированы страны, от которых исходят угрозы, перечислены внутренние и внешние угрозы военной безопасности, уточнена позиция по вопросу применения тактического ядерного оружия, а также усовершенствована классификация конфликтов.

    Также Белоруссия готова стать площадкой для мирного урегулирования конфликтов и запуска глобального диалога по безопасности, заинтересована в восстановлении влияния международных организаций по безопасности, в том числе ОБСЕ, и открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами, в том числе с НАТО.

    В документе предусмотрена поэтапная система реагирования на риски, вызовы и угрозы с акцентом на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

    Кроме того, Всебелорусское народное собрание утвердило новую концепцию нацбезопасности Белоруссии. Так, понятие «национальная безопасность» было дополнено тезисом – защищенность национальных интересов в целях устойчивого развития общества, а понятие «национальные интересы» дополнено положениями: согласие в обществе, незыблемость устоев народовластия и правового государства.

    Согласно документу, основными угрозами нацбезопасности Белоруссии названы посягательства на территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй, санкции, вмешательство извне во внутренние дела, навязывание республике политического курса, не отвечающего ее национальным интересам.

    Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что редакция концепции нацбезопасности обновлена более чем на 70%.

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    24 апреля 2024, 18:45 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, в каком случае уйдет на покой

    Лукашенко пообещал, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет человек, который не предаст.

    После избрания председателем Всебелорусского народного собрания (ВНС) он отметил, что 30 лет во власти – это немало. Но также немало было сделано. «Поэтому не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую. Я просто хочу, чтобы было хорошо», – цитирует его ТАСС.

    Лукашенко отметил, что уйдет на покой, когда об этом ему скажет народ, а рядом будет человек, «который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем. Даже с собственной жизнью», передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко избран на пост председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС).

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    25 апреля 2024, 15:03 • Новости дня
    Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии

    Хренин: Опыт СВО учли в военной доктрине Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новой военной доктрины Белоруссии был принят во внимание опыт специальной военной операции на Украине, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

    Он добавил, что также учтено применение военной силы в мирное время и опыт «тех возможных провокаций, которые сейчас идут», передает ТАСС.

    Ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) на внеочередном заседании единогласно утвердили новую военную доктрину Белоруссии, а также концепцию нацбезопасности страны.

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    25 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о раскрытой резидентуре Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусские спецслужбы раскрыли резидентуру спецслужб Украины, заявил председатель комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

    В резидентуре работали жители Драгического (Брестская область), Лоевского (Гомельская область) и других районов в Белоруссии, сказал Тертель, передает РИА «Новости».

    Общая численность резидентуры – порядка 20 человек. За содействие украинским спецслужбам, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе с поличным, свыше 30 человек.

    Ранее замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что белорусские спецслужбы фиксировали разведку на чужой территории со стороны украинских дронов и самолетов.

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    25 апреля 2024, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко предрек первый удар НАТО по Белоруссии

    Лукашенко: Первый удар НАТО будет нанесен по Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», – передает ТАСС слова Лукашенко, отметив, что Запад в свое время упрекал Белоруссию за это решение.

    Также глава Белоруссии заявил, что если Россия в ответ на угрозы Запада применит весь арсенал имеющихся у нее средств обороны, то в мире настанет апокалипсис.

    С прошлого года, отметил Лукашенко, в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО у границ Белоруссии. Это в среднем 40-50 самолетовылетов в неделю, уточнил он.

    Также Лукашенко отметил, что западные страны непрерывно ведут воздушную и космическую разведку на восточном направлении Белоруссии, в ход идет практически весь арсенал средств, включая беспилотники и разведывательные самолеты.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что на фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной.

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    25 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    Лукашенко заявил о самой удобной ситуации для заключения мира с Украиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании.

    По словам главы республики, российские войска освободили несколько населенных пунктов на Украине, однако «очень медленное продвижение».

    «Образовался, как у нас в народе говорят, некий цугцванг. Ни они, украинцы, ни россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация», – передает его слова ТАСС.

    В такой ситуации, считает Лукашенко, сторонам конфликта было бы наиболее удобно заключить мирный договор.

    При этом «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского нереалистична и радикальна. Лукашенко подчеркнул, что Россия не уйдет из Крыма и не оставит новые территории.
    В случае если Украина не пойдет на переговоры, она утратит свою государственность и перестанет существовать.

     «Украине сегодня нужен мир, свидетельством тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт», – отметил Лукашенко.

    Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал готовность России к мирному решению на Украине, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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    23 апреля 2024, 13:25 • Новости дня
    Шойгу: У границ России сосредоточено до 33 тыс. военных НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка войск Североатлантического альянса у российских границ составляет до 33 тыс. человек, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

    Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    В группировке есть порядка 300 танков и свыше 800 других боевых бронированных машин.

    В Германии на базе объединенного командования ВС США в Европейской зоне создан штаб «Группы содействия безопасности Украины». Там проводится серия учений объединенных вооруженных сил НАТО, в них участвуют до 90 тыс. человек.

    Они отрабатывают «отражение» якобы готовящейся российской агрессии. Также НАТО пытается усилить активность в Арктике.

    Россия вынуждена применять на это меры «адекватного реагирования», подчеркнул глава ведомства.

    В марте Шойгу пояснял, что новые Ленинградский и Московский военные округа сформированы, поскольку существуют угрозы, связанные с расширением НАТО.

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    24 апреля 2024, 09:36 • Новости дня
    Захарова заявила о риске военных инцидентов из-за учений НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Учения военных Североатлантического альянса у границ России повышают риски возможных военных инцидентов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, НАТО продолжает военное освоение нейтрального государства, эти маневры у рубежей России повышают риски возможных военных инцидентов, передает РИА «Новости».

    Захарова отметила, что предстоящая отработка боевых действий на территории Финляндии стала частью гибридной войны против России.

    При этом дипломат заверила, что Москва со своей стороны внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».

    Ранее Захарова заявила, что объекты в Северной Европе, где США разместят свое ядерное оружие, станут законными военными целями в сценарии прямого военного столкновения России и НАТО.

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    25 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    В КГБ Белоруссии заявили о 40 пресеченных каналах переброски оружия с Украины

    Глава КГБ Тертель: Пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками правоохранительных органов, КГБ и пограничниками только в 2023 году и текущем периоде этого года пресечено более 40 каналов переброски оружия, взрывчатки и иных средств поражения с Украины в Белоруссию, заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

    Тертель отметил, что для белорусских пограничников, сотрудников органов внутренних дел и КГБ стало повседневностью противостояние попыткам заброски диверсантов и агентуры украинских спецслужб в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что только в прошлом и этом году было пресечено более 40 каналов переброски оружия и взрывчатки с Украины в Белоруссию.

    Ранее Тертель заявил, что число боевиков в Польше, которых готовят для действий против Белоруссии, выросло до более 300 человек.

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