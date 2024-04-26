Белоруссия заявила о самой масштабной за 20 лет группировке сил НАТО у границ

Лукашенко назвал ошибкой «резвую атаку» США на «непослушную» Россию

Tекст: Ольга Никитина

Лукашенко отметил, что США допустили ошибку. Сейчас они понимают, что им не справиться с союзом богатой ресурсами и мощной в военном плане России и с Китаем, который обладает огромным экономическим и человеческим потенциалом, передает ТАСС слова белорусского лидера.

Украина, как отметил Лукашенко, стала полигоном, на котором решается судьба будущего мирового порядка. «Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воют на ее территории», – сказал он.

Украинская власть, подчеркнул он, опустилась до сделки с Западом, обменяв поставляемое ими оружие на жизни украинских граждан. «Тот, кто готов служить хозяину за подачки, рано или поздно проигрывает», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял, что французские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине.