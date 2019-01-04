Фото куриного яйца стало самым популярным в Instagram

Фотография обычного куриного яйца всего за 10 дней стала самым популярным постом в Instagram, набрав более 25 млн одобрительных реакций.

Фотографию выложили в аккаунте паблика world_record_egg 4 января. Фото набрало 25,8 млн лайков и стало самым популярным за всю историю существования Instagram. По просмотрам снимок обошел предыдущего рекордсмена – пост модели и сестры Ким Кардашьян – Кайли Дженнер, которая в феврале 2018 года выложила изображение с новорожденной дочкой, набрав 18,2 млн лайков.

В описании к фото яйца говорилось: «Давайте вместе поставим мировой рекорд и сделаем пост с наибольшим количеством лайков в Instagram. Побьем текущий рекорд, удерживаемый Кайли Дженнер (18 миллионов лайков). У нас получится. #ЛайкниЯйцо #ВоиныЯйца #БандаЯйца». Достичь желаемого результата удалось за 10 дней, сообщает телеканал «360».

Когда яйцо побило рекорд Дженнер, владелец аккаунта world_record_egg поделился своими эмоциями. «Это безумие. В какое время мы живем. Большое спасибо за всю вашу поддержку и сообщения. Я пытаюсь ответить как можно большему количеству человек. Сейчас же мне нужно идти спать. Но на этом все не заканчивается, мы только начали. #БандаЯйца. *Роняет микрофон*», – написал пользователь.

Кайли Дженнер, узнав, что ее рекорд побит, в шутку пригрозила яйцу. Она поделилась постом из фанатского аккаунта @kylies_snapchat, где было написано: «Кайли, когда она увидит аккаунт world_record_egg». В ролике Дженнер разбивает яйцо на дороге. В подписи к видео девушка написала: «Вот тебе, маленькое яичко».