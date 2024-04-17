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В Дагестане арестовали восемь фигурантов дела о хищении 2,8 млрд рублей
В Дагестане арестованы восемь фигурантов дела о хищении 2,8 млрд рублей в сфере энергетики
Верховный суд Дагестана арестовал восемь новых фигурантов по уголовному делу о хищении около 2,8 млрд рублей в сфере энергоснабжения.
«Суд... избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – говорится в сообщении суда, передает ТАСС.
Отмечается, что ходатайства следствия поступили в суд об избрании меры пресечения в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее по данному делу были арестованы девять человек, среди которых руководитель филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, бывшие и действующие сотрудники компании и подрядных организаций.
Организованную преступную группу бывших и действующих работников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, присвоивших около 2,8 млрд рублей, разоблачила Федеральная служба безопасности при содействии сотрудников министерства внутренних дел.
Силовики и правоохранители провели масштабные обыски по девяти адресам (офисы и дома фигурантов) в столичном регионе, в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в Ставропольском крае. Изъяты вещественные доказательства, указывающие на противоправную деятельность фигурантов уголовного дела.
Девятерых обвиняемых уже заключили в следственный изолятор.
Согласно материалам дела, с 2010 по 2021 год обвиняемые и неустановленные лица завышали объем и стоимость выполнения работ и материалов при создании комплексной системы учета электроэнергии, похитив более 2 млрд 795 млн рублей.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в мошенничестве экс-главу дагестанского министерства информационной политики и массовых коммуникаций Наримана Гаджиева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, экстрадировали из Словении в Россию.