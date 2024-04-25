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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    12 комментариев
    25 апреля 2024, 21:44 • Новости дня

    В Грузии сочли постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах

    Мэр Тбилиси Каладзе назвал постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Европарламент (ЕП) в четверг принял резолюцию по Грузии с целью спровоцировать рост протестных настроений, заявил на специальном брифинге Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Постыдная резолюция, макулатура. Эта резолюция оскорбительна для самой европейской идеи», – заявил он.

    ЕП в четверг в своей резолюции призвал санкционировать бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили, освободить отбывающего шестилетнее заключение экс-президента Михаила Саакашвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

    «Европарламентарии-лоббисты, призывающие отозвать этот законопроект, заинтересованы в поступлении в Грузию непрозрачных денег на деструктивные цели. При этом сам Евросоюз вскоре примет еще более жесткий закон на этот счет», – подчеркнул Каладзе.

    Он также сделал акцент на записи о визовой либерализации и сказал, что этот «абсурдный пункт» внесен с целью спровоцировать в грузинском обществе «ажиотаж и замешательство, усилив протестный заряд».

    «Не обманывайтесь, нет такого механизма (отменить «безвиз» по призыву евродепутатов). Даже чтобы начать пересмотр, нужно согласие всех 27 стран Евросоюза, в котором есть здоровые силы, чтобы не пойти на такое», – сказал генсек правящей "Грузинской мечты".

    По его словам, сегодня «нам нужна Европа, но и мы нужны ей». В этой связи он предложил европейцам поделиться грузинским опытом «борьбы с агентократией».

    Ранее Грузия призвала Европу признать ее идентичность.

    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    24 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК фон дер Ляйен назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы

    Глава ЕК назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в украинском конфликте изменит ход истории в Евросоюзе, он «никогда не сможет быть прежним», заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

    Россия является «экзистенциальной угрозой» для Европы, европейским странам необходимо «предоставить Украине все средства для самозащиты», заявила глава ЕК, передает ТАСС.

    По словам фон дер Ляйен, Украина «несет тяжелую ношу» ради ЕС, она «должна победить».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз сознательно создает искусственные угрозы, якобы исходящие от России.

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    25 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК

    Bloomberg: Урсулу фон дер Ляйен хотят заменить на посту главы ЕК

    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы выбрать кандидата на пост председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

    По данным издания, французский лидер не поддерживает переизбрание нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что Макрон рассматривал в качестве кандидата экс-президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги, по этой теме он даже провел переговоры с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

    Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему, несмотря на скандальную репутацию, она имеет высокие шансы на переизбрание.

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    24 апреля 2024, 10:51 • Новости дня
    Между Тбилиси и Вильнюсом разгорелся дипломатический скандал из-за евродепутата

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Тбилиси призвал Вильнюс официально отреагировать на оскорбительные, по мнению властей Грузии, заявления европейского депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «посольство Литвы в Грузии должно разъяснить причины нападок этого политика на грузинскую полицию».

    Накануне Ауштрявичус потребовал ввести санкции против руководителей полиции Грузии за якобы жестокое отношение к демонстрантам, которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

    По словам Шалвы Папуашвили, такой призыв является «атакой» на грузинские государственные институты.

    «Атака на полицию является нападением на грузинское государство», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    Реакции Вильнюса пока нет.

    Часть депутатов Европарламента являются членами наблюдательных советов фондов, финансирующих НПО в Грузии. Именно они выступают против закона «О прозрачности».

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    23 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году

    Орбан увязал урегулирование конфликта на Украине с выборами в США и ЕС

    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если выступающие за мир кандидаты одержат победы на выборах в Европарламент и президентских выборах в США, конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан не исключил, что итоги выборов в ЕП приведут к замедлению или остановке «военных решений в Европе». В случае победы в США «миролюбивого кандидата» будет получена «поддержка от Америки», сказал Орбан, имея в виду Дональда Трампа. Орбан признал, что сейчас и в ЕС, и в США преобладает мнение о необходимости поддерживать военные действия на Украине, передает ТАСС.

    «Вместо того чтобы с самого начала дать понять в Брюсселе, что это не наша война, вместо того чтобы изолировать конфликт, все больше и больше стран отправляют на войну все больше и больше оружия и денег», – сказал он, отметив, что Европа «направила в общей сложности около 100 млрд евро».

    Орбан осудил руководство ЕС, которое поступает «так, будто проигрывает в карты». По его словам, европейские политики «повышают ставки» в надежде отыграться, хотя из-за их действий возникает угроза «втянуть в войну всю Европу». «Так что дела обстоят не лучшим образом как в Америке, так и в Европе», – заявил он.

    Напомним, Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.

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    25 апреля 2024, 10:31 • Новости дня
    В Грузии предложили Евросоюзу помощь в сохранении традиционных ценностей

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Лояльная властям парламентская партия «Сила народа» в четверг предложила Евросоюзу помощь в «избавлении от агентократии и сохранений традиционных ценностей», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении партии подчеркивается, что «Европе жизненно необходим опыт Грузии» по данным вопросам, в ином случае же «нет никакой ценности у Европы лишь как у географического пространства».

    «Нам нужна Европа, которой управляют настоящие политические лидеры... а не Мишель, Макрон и Шольц. Мы не хотим Европу без европейцев», – сказано в заявлении.

    «Сила народа» также заявляет, что Грузии «не нужна Европа без христианства и христиан, не нужна Европа, в которой возможен выбор пола, а половая жизнь не имеет никаких моральных ограничений».

    «Мы хотим Европу, которая уважает свой суверенитет, идентичность, знает цену демократии и справедливости, чести и христианской морали», – отмечено в заявлении.

    «Сила народа» прогнозирует членство Грузии в ЕС «через несколько лет», отмечая при этом, что «мечта каждого в Грузии» увидеть это объединение вернувшимся на политические, экономические и культурные вершины.

    При этом в партии отметили, что европейская бюрократия, скорее всего, в октябре в связи с выборами в парламент Грузии откажет Тбилиси начать переговоры по членству в ЕС, чтобы «оказать воздействие на итоги голосования» и стимулировать тем самым революционные процессы в Грузии.

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    23 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о вмешательстве Борреля в дела страны

    Премьер Грузии назвал вмешательством в дела страны слова Борреля о законе об иноагентах

    Премьер Грузии заявил о вмешательстве Борреля в дела страны
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил высказывания главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о законопроекте об иноагентах, назвав их вмешательством во внутренние дела страны.

    «Когда кто-то, в том числе Жозеп Боррель, не просто дипломат, а европейский политик, делает заявление о законе, принимаемом парламентом, он автоматически становится участником политических дебатов», – приводит его слова ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что законопроект находится на стадии рассмотрения, что является частью демократического процесса. «Обсуждение закона в парламенте должны вести политические партии, а не кто-то извне, будь то даже партнер или друг. Это, конечно, вмешательство», – добавил Кобахидзе.

    Накануне глава европейской дипломатии заявил, что внешнеполитические ведомства стран – членов ЕС выражают беспокойство грузинским законопроектом «О прозрачности иностранного влияния», который, по оценке Борреля, «несовместим с ценностями» ЕС.

    Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    23 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Тбилиси обвинил ЕС в финансировании дезинформации в СМИ Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западных доноров открыть сведения о финансировании грузинских СМИ, которые распространяют дезинформацию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В этой связи он напомнил, что вызывающий ярые протесты местной оппозиции и Запада законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает и декларирование источников поступления денег грузинскими средствами массовой информации, чей бюджет более чем на 20% состоит из заграничных сумм.

    По его словам, опыт говорит, что финансы поступают от «Национального фонда демократии США» и «Европейского фонда демократии».

    «Потом выясняется, что деньги ЕС расходуются на финансирование дезинформации против высших политических лиц Грузии», – заявил Шалва Папуашвили.

    «ЕС требует от Грузии бороться с дезинформацией, а сам, получается, финансирует дезинформацию против страны, которая является партнером Евросоюза», – заметил он.

    Как считает председатель парламента Грузии, это стимулирует дезинформаторов.

    «Одного такого автора-журналиста, распространившего дезинформацию, даже наградило призом представительство Евросоюза», – сказал он.

    По его словам, «это безответственное отношение» к стране, где располагается дипломатическая миссия.

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    24 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    Евродепутаты призвали Грузию ввести санкции против России «любой ценой»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, приверженная международным рестрикциям против России, но отказавшаяся вводить санкции на двусторонней основе, подвергается за это давлению со стороны ряда европейских политиков, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Группа евродепутатов и сегодня продолжает требовать от нас ввести санкции против России», – сказал он.

    «Я говорил с частью из них (европейских политиков). Объяснял, какие риски несет для Грузии введение двусторонних санкций против России. Что это риск вступления в вооруженное противостояние, что это экономический коллапс», – рассказал председатель высшего законодательного органа Грузии.

    «Они отвечали – что поделаешь, мы должны платить за это (санкции против России) свою цену», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Я извиняюсь, но мы не собираемся расплачиваться жизнями наших граждан», – сказал председатель парламента Грузии.

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    23 апреля 2024, 16:20 • Новости дня
    Премьер Грузии подверг резкой критике Госдеп США и Европарламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Госдеп США опубликовал «ложь», назвав «политзаключенным» основателя грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Николоза Гварамия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя доклад Госдепа США о правах человека в Грузии, глава правительства сказал, что этот вывод в отношении Гварамия «лживый», тем более, что ЕСПЧ признал «абсолютно справедливым» вердикт грузинского суда в отношение оппозиционера.

    По его словам, вывод Госдеп делает на основании «лживого доклада» грузинских НПО, которые сам же и финансирует.

    «Это замкнутый круг, поэтому необходима прозрачность. Когда будет прозрачность, грузинским НПО будет тяжелее обманывать Госдеп, чтобы в доклад попадала ложь. Когда мы видим ложь, все равно – она грузинская или иностранная – надо признавать, что это ложь», – сказал Ираклий Кобахидзе, напомнив об обсуждаемом в Грузии законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».

    По его словам, поэтому и «обесцениваются» регулярные «постыдные» критические резолюции Европарламента по Грузии. В этой связи он вспомнил о депутате ЕП от Литвы Расе Юкнявичине, которая защищает оппозицию Грузии. «Ну не может быть Раса Юкнявичине лицом Европы. Это какой-то типаж, выпавший из Варшавского пакта», – считает Кобахидзе.

    По его словам, «невозможно, чтобы такие люди представляли сегодня Евросоюз». «Сегодня одиозные политики Европы обнаглели именно потому, что есть замкнутый круг лжи, который нужно разорвать», – призвал Ираклий Кобахидзе.

    По словам премьер-министра Грузии, именно поэтому и будет принят закон «О прозрачности иностранного влияния».

    Гварамия во время президентства Михаила Саакашвили занимал посты министра юстиции и образования, а также был заместителем Генпрокурора. В 2020 году генпрокуратура страны обвинила его в растрате средств. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. В прошлом году президент Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.

    Ранее Кобахидзе осудил высказывания главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о законопроекте об иноагентах, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. До этого председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал западных доноров открыть сведения о финансировании грузинских СМИ, которые распространяют дезинформацию.

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    23 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Граждане Армении перекрыли трассу в Грузию

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа граждан в Армении перекрыла трассу Армения – Грузия у озера Севан, протестуя против делимитации границы с Азербайджаном.

    В настоящее время на месте скопилось большое количество машин в обе стороны, однако полиция пока не предпринимает действий по разблокированию трассы, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, к чему приведет демаркация армяно-азербайджанской границы.

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    24 апреля 2024, 12:57 • Новости дня
    Президент Грузии помиловала радикала, который пытался сжечь полицейских

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании осужденного на девять лет 21-летнего радикала Лазаре Григориадиса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В марте прошлого года на антиправительственных митингах в Тбилиси Григориадис бросил «коктейль Молотова» в стражей порядка, поджег двух полицейских, а затем разгромил патрульную машину.

    12 апреля 2024 года суд признал его виновным и осудил на девять лет.

    В среду он покинет пенитенциарное учреждение.

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    25 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Крупнейшая партия Европы упомянула Абхазию как отдельное государство

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Крупнейшая партия Европы – «Народная» упомянула Абхазию как отдельное государство в проекте резолюции Европарламента, которой осуждаются власти Грузии за намерение принять закон «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает «Первый канал» – Общественное ТВ Грузии, в проекте резолюции, который предоставила «Европейская народная партия», отмечается, что «аналогичный закон приняли в 2012 году в России, а сейчас – в Киргизии и Абхазии».

    Общественное ТВ отмечает, что «Народная партия» также не использовала термин «оккупация (Россией)» в отношении Абхазии.

    Резолюция содержит призывы санкционировать депутатов парламента Грузии, которые проголосовали за законопроект в первом чтении, а также сократить объемы финансовой помощи Евросоюза Грузии.

    «Европейская народная партия» является союзником радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения».

    ЕП рассмотрит вопрос Грузии 25 апреля.

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    25 апреля 2024, 19:34 • Новости дня
    Граждан Грузии заверили в сохранении безвизового режима с Европой

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили выразил сожаление принятой в четверг Европарламентом антигрузинской резолюцией и заверил, что существующему с 2017 года либеральному визовому режиму между Грузией и ЕС ничего не угрожает, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Хочу успокоить наших граждан, никаких проблем у Грузии в связи с либерализацией визового режима не будет, нет никаких рисков», – заявил глава грузинской дипломатии.

    «Интеграции Грузии в Европу нет альтернативы. Резолюции такого типа вызывают сожаление», – сказал Илья Дарчиашвили. По его словам, резолюция ЕП «политически ангажирована и мотивирована на причинение ущерба репутации Грузии, ее европейскому пути».

    «Ничего не остановит интеграцию Грузии в Европу. Что касается визовой либерализации, Грузия успешно выполняет все обязательства в этом плане», – сказал он.

    ЕП в четверг в своей резолюции призвал ввести санкции против бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, освободить экс-президента Михаила Саакашвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

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    25 апреля 2024, 12:03 • Новости дня
    В Тбилиси назвали «сторонника Горбачева» из Литвы лидером антигрузинской кампании в ЕП

    В Тбилиси назвали «сторонника Горбачева» из Литвы лидером антигрузинской кампании в Европарламенте

    В Тбилиси назвали «сторонника Горбачева» из Литвы лидером антигрузинской кампании в ЕП
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Литовские депутаты в Европарламенте находятся в авангарде антигрузинской кампании, заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Литовские депутаты составляют ядро группы европарламентариев, которые требуют ввести санкции против Грузии», – сказал он.

    По его словам, руководит ими «сторонник (экс-президента СССР Михаила) Горбачева Андрюс Кубилюс».

    При этом, по словам Георгия Вольского, «интересно, что в 2023 году экспорт продукции из Грузии в Россию составил 657 млн долларов, а из Литвы – 2,3 миллиарда», при этом Литва заняла первое место по экспорту вина в Россию (180 млн долларов), опередив Грузию на 12 миллионов.

    Накануне Тбилиси призвал Вильнюс официально отреагировать на оскорбительные, по мнению властей Грузии, заявления европейского депутата от Литвы Петраса Ауштрявичуса.

    Ауштрявичус потребовал ввести санкции против руководителей полиции Грузии за якобы жестокое отношение к демонстрантам, которые выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

    По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, такой призыв является «атакой» на грузинские государственные институты.

    Литовская дипломатическая миссия в Тбилиси заявила в четверг, в частности, что «европарламентарии от Литвы не координируют свои действия со страной происхождения».

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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