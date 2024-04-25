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В Грузии сочли постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах
Мэр Тбилиси Каладзе назвал постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах
Европарламент (ЕП) в четверг принял резолюцию по Грузии с целью спровоцировать рост протестных настроений, заявил на специальном брифинге Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Постыдная резолюция, макулатура. Эта резолюция оскорбительна для самой европейской идеи», – заявил он.
ЕП в четверг в своей резолюции призвал санкционировать бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили, освободить отбывающего шестилетнее заключение экс-президента Михаила Саакашвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».
«Европарламентарии-лоббисты, призывающие отозвать этот законопроект, заинтересованы в поступлении в Грузию непрозрачных денег на деструктивные цели. При этом сам Евросоюз вскоре примет еще более жесткий закон на этот счет», – подчеркнул Каладзе.
Он также сделал акцент на записи о визовой либерализации и сказал, что этот «абсурдный пункт» внесен с целью спровоцировать в грузинском обществе «ажиотаж и замешательство, усилив протестный заряд».
«Не обманывайтесь, нет такого механизма (отменить «безвиз» по призыву евродепутатов). Даже чтобы начать пересмотр, нужно согласие всех 27 стран Евросоюза, в котором есть здоровые силы, чтобы не пойти на такое», – сказал генсек правящей "Грузинской мечты".
По его словам, сегодня «нам нужна Европа, но и мы нужны ей». В этой связи он предложил европейцам поделиться грузинским опытом «борьбы с агентократией».
Ранее Грузия призвала Европу признать ее идентичность.