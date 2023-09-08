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Послу Армении сделали жесткое предупреждение в МИДе
МИД России: Послу Армении было сделано жесткое представление из-за серии недружественных шагов
Послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В МИД отметили, что правительство Армении в последние дни предприняло серию недружественных шагов: запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Aнны Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму. Кроме того, на территории Армении проводятся военные учения с участием США, следует из сообщения на сайте МИД России.
Вызванному в связи с этим в МИД России послу Армении Вагаршаку Арутюняну было сделано жесткое представление, а также вручена нота протеста в связи с оскорбительными высказываниями главы Нацсобрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и российского МИД в целом.
Отдельно послу высказали озабоченность в связи с задержанием блогера Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» Геворкяна в Армении.
В сообщении дипведомства подчеркивается, что Москва исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по двусторонним соглашениям будут полностью выполнены на благо народов двух государств.
«Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия», – подчеркнули в МИД России.
Напомним, президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова. Указ выпущен, основываясь на предложении Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе.
В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян поехала в Киев на саммит первых леди. Среди прочего, Акопян передала Украине гуманитарную помощь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала недопустимыми попытки разжигания вражды между Россией и Арменией путем обвинения Москвы в бедах армянского народа.
Кроме того, она назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна в Армении.
До этого официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику спикера парламента Армении Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».
Между тем в Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии.