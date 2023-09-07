В МИД назвали провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Захарова назвала провокацией задержание блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна в Армении

Tекст: Вера Басилая

Захарова в своем Telegram-канале заявила, что не исключает, что задержание блогера и журналиста являются еще одной провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. «Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги», – написала дипломат.

Она также отметила, что силы, которые нацелены на разрыв отношений между Россией и Арменией, в последнее время активизировались, и призвала власть в Ереване, «пришедшей под лозунгом «свобода слова – абсолютное право каждого», не санкционировать гонения на журналистов и не блокировать распространение информации.

Ранее Sputnik Армения сообщил, что блогер Микаэл Бадалян задержан в городе Горис вместе с обозревателем агентства Ашотом Геворкяном, они находятся в Следственном комитете. Оба проходят в рамках уголовного дела по статье «незаконный оборот огнестрельного оружия».

Геворкян отправился в Сюник для подготовки радиоматериалов о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года. Бадаляна уже задерживали за якобы распространение ложной информации о «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах», но он был освобожден под залог.

До этого официальный представитель российского дипведомства, комментируя критику спикера парламента Армении Алена Симоняна по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами, отметила, что представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства». В ответ в СМИ появилась реплика Симоняна, что он не будет отвечать «какой-то секретарше».