По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.3 комментария
Слуцкий припомнил Пашиняну признание Карабаха частью Азербайджана в Праге
Лидер ЛДПР Слуцкий: Позиция Пашиняна дает Баку основания считать Карабах внутриазербайджанским конфликтом
Позиция руководства Армении может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт, выразил мнение лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что миротворцы продолжают выполнять свои задачи в зоне конфликта.
Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале про заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге, о готовности признать суверенитет Азербайджанской Республики вместе с территорией Нагорного Карабаха на общей площади 86,6 тыс. квадратных километров.
Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что Пашинян фактически еще почти год назад расписался в том, что Карабах – это Азербайджан, а потом неоднократно это повторял, в том числе в интервью западным СМИ. Слуцкий обратил внимание, что такая позиция армянского руководства может дать Баку основания трактовать ситуацию в Нагорном Карабахе как внутриазербайджанский конфликт.
Председатель комитета Госдумы по международным делам указал, что шаги для мирного решения карабахской проблемы четко прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, там же был определен статус и функционал миротворцев РФ, которые должны были обеспечивать устойчивое перемирие. Он подчеркнул, что в сложившихся условиях миротворческая миссия продолжает выполнять свои задачи.
Ранее митингующие в Ереване установили палатки на площади Республики и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна.
Напомним, в октябре 2022 года в Праге прошли переговоры премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По результатам переговоров Ереван и Баку подтверждали признание территориальной целостности и суверенитета друг друга.
В мае 202 года Пашинян подтверждал, что Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения.