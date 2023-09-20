По сути, ситуация в Нагорном Карабахе не представляла бы особой угрозы для России, если бы не мандат российских миротворцев.18 комментариев
Депутат: Российские миротворцы не имели права действовать на территории Азербайджана
Депутат Госдумы Заварзин: Российские миротворцы выполняют свои обязанности в рамках трехсторонних договоренностей
Армянские власти сами признали Нагорный Карабах территорией Азербайджана, поэтому наши военные не имеют права там действовать, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Заварзин. При этом он подчеркнул, что жители Карабаха доверяют россиянам и обращаются к ним за помощью.
«В первую очередь, хочу напомнить, что именно благодаря посредничеству российских миротворцев между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о прекращении боевых действий. Миротворцы прекрасно выполняют свои обязанности по мандату в рамках трехсторонних договоренностей», – сказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
«На Западе, да и не только там, есть силы, которые стараются очернить наших миротворцев. Но запятнать нас грязью не получится. Российская военная база находится на территории Армении и защищает ее территорию. Карабах же армянские власти признали территорией Азербайджана, поэтому наши военные просто не имеют права там действовать», – подчеркнул депутат.
«Я сам командовал миротворческими операциями в Душанбе и ответственно заявляю, что они всегда безукоризненно выполняют свои обязанности. Мы серьезно относимся к подготовке миротворцев. У нас есть свои программы, своя методика подготовки, идет мощнейший отбор на миротворческие операции. Поэтому сейчас в Карабахе российские миротворцы спасли и оказывают помощь местным жителям, которые без опаски обращаются за помощью», – указал он.
Договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве российских миротворцев, говорится в Telegram-канале Минобороны. Реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российских миротворцев.
Напомним, Минобороны Азербайджана в среду заявило о прекращении антитеррористической операции в Карабахе с 12.00 мск.
Также в течение вторника российские миротворцы эвакуировали более 1,8 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха. В сообщении отмечается, что все эвакуированные обеспечены местами для проживания и горячим питанием.
В Ереване началась акция протеста, митингующие установили палатки и потребовали отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Комментируя ситуацию, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий припомнил Пашиняну признание премьером Армении Карабаха частью Азербайджана .