На «Госуслугах» решили добавить самозапрет на зарубежные звонки

Tекст: Дмитрий Зубарев

На портале «Госуслуги» появится возможность устанавливать самозапрет на входящие звонки с иностранных номеров, передает ТАСС. О нововведении рассказал вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

«Мы доработали положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой самозапрет на «Госуслугах» по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт», – сказал вице-премьер.

Изначально второй пакет антимошеннических мер предполагал блокировку таких звонков по умолчанию с возможностью отключения через портал. Кроме того, Григоренко отметил, что операторы связи теперь обязаны маркировать вызовы из-за рубежа, чтобы абоненты могли заранее оценивать возможные риски.

На данный момент уже действует первый пакет мер по борьбе с киберпреступностью, второй готовится ко второму чтению в Госдуме, а Минцифры приступило к разработке третьего. Благодаря принятым шагам количество ИТ-преступлений в 2025 году снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% в годовом выражении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года правительство направило в Госдуму второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

