На «Госуслугах» решили добавить самозапрет на зарубежные звонки
На портале «Госуслуги» может появиться функция самозапрета на звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на площадке конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
«Мы доработали положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить такой самозапрет на «Госуслугах» по аналогии с самозапретами на оформление кредитов и сим-карт», – сказал вице-премьер.
Изначально второй пакет антимошеннических мер предполагал блокировку таких звонков по умолчанию с возможностью отключения через портал. Кроме того, Григоренко отметил, что операторы связи теперь обязаны маркировать вызовы из-за рубежа, чтобы абоненты могли заранее оценивать возможные риски.
На данный момент уже действует первый пакет мер по борьбе с киберпреступностью, второй готовится ко второму чтению в Госдуме, а Минцифры приступило к разработке третьего. Благодаря принятым шагам количество ИТ-преступлений в 2025 году снизилось на 12%, а в первом квартале 2026 года падение составило почти 30% в годовом выражении.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на днях анонсировал скорое принятие новых решений для защиты граждан от киберпреступников.