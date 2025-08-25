Вице-премьер Григоренко заявил о подготовке второго пакета мер против мошенников

Tекст: Вера Басилая

Правительство России разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенничеству, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на встрече с президентом, передает ТАСС.

Среди главных новшеств – возможность для граждан установить самозапрет на международные звонки, что должно снизить количество случаев телефонного обмана. Григоренко подчеркнул, что большинство мошеннических звонков осуществляется из-за границы, а нововведение станет эффективной мерой защиты.

Также в пакете мер рассматривается введение ответственности за использование мошенниками искусственного интеллекта. Вице-премьер отметил, что сейчас злоумышленники все чаще применяют ИИ для подделки голосов и изображений.

Григоренко напомнил, что первый пакет из 30 инициатив по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством был принят по поручению президента ранее в этом году. В частности, он включал обязательную маркировку звонков от организаций и запрет на использование мессенджеров госслужащими и сотрудниками банков для общения с клиентами.

С 1 марта 2025 года через портал «Госуслуги» около 15 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов и займов, напомнил вице-премьер. Это ограничение может быть полным или частичным и распространяется на любые потребительские кредиты.

По данным, предоставленным к встрече, более 100 млн россиян пользуются порталом «Госуслуги», а число ежедневных пользователей достигает 14 млн человек.

Ранее президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Дмитрием Григоренко развитие IT-сервисов. Дмитрий Григоренко ранее заявил, что портал «Госуслуги» начал перезагрузку для перехода к комплексным цифровым сервисам.

Правительство России утвердило план действий по противодействию кибермошенничеству.