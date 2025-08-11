«Госуслуги» начали перезагрузку для перехода к комплексным цифровым сервисам

Tекст: Вера Басилая

Портал «Госуслуги» проходит масштабную перезагрузку и теперь ориентирован на комплексные сервисы, которые будут предоставляться по принципу «жизненных ситуаций», передает РИА «Новости».

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что внедряются строгие стандарты качества, а для федеральных ведомств и регионов созданы специальные инструменты для упрощения запуска новых сервисов, включая аналитику, конструктор услуг и дашборды.

Григоренко также отметил, что теперь за каждой государственной услугой закреплен персональный куратор, благодаря чему пользователи смогут узнать, кто отвечает за развитие и качество той или иной услуги. Кураторы уже назначены для 725 федеральных и более 4,5 тыс. региональных услуг, а до конца года ответственные появятся для всех услуг на портале.

В аппарате правительства уточнили, что основная задача кураторов – работа с обратной связью граждан, развитие клиентского сервиса и устранение системных ошибок. Всего на портале доступны около 1,6 тыс. федеральных сервисов.

По словам представителей аппарата, сейчас быстрые и преимущественно онлайн-услуги стали стандартом для пользователей. До конца 2030 года планируется перевести в электронный формат 99% массовых социально значимых услуг, а не менее 100 из них будут доступны в проактивном формате, то есть сразу после обращения или с наступлением определенного события в жизни человека.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что Национальный мессенджер Max получил все разрешения для интеграции с сервисом «Госуслуги». В Госдуму внесли законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг.