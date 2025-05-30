В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг

Tекст: Александра Юдина

Проект закона был внесен комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Инициаторами стали сенаторы и депутаты из различных парламентских фракций. Соответствующий документ появился в электронной базе законопроектов.

По замыслу авторов, законопроект направлен на дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и интеграцию их функционала в одном приложении для облегчения использования. В этом приложении гражданам станет доступна возможность подписывать документы с помощью Госключа и обмениваться подтвержденными персональными данными с другими проверенными пользователями.

Законопроект предусматривает введение цифрового ID, который станет электронным аналогом удостоверения личности. С его помощью можно будет заселяться в гостиницы или подтверждать возраст при покупке товаров, отметил депутат Горелкин в своем Telegram-канале.

В случае принятия закона отпадет необходимость носить с собой бумажный паспорт, водительское удостоверение и другие документы, такие как студенческий билет или карта школьника.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.