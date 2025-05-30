Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.3 комментария
В Госдуму внесен законопроект о новых возможностях цифровых госуслуг
В ближайшее время пользователям цифровых госуслуг могут предложить единое приложение, позволяющее подписывать документы, подтверждать личность и использовать электронный ID вместо бумажных документов, сообщил председатель правления РОЦИТ, первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
Проект закона был внесен комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы. Инициаторами стали сенаторы и депутаты из различных парламентских фракций. Соответствующий документ появился в электронной базе законопроектов.
По замыслу авторов, законопроект направлен на дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов и интеграцию их функционала в одном приложении для облегчения использования. В этом приложении гражданам станет доступна возможность подписывать документы с помощью Госключа и обмениваться подтвержденными персональными данными с другими проверенными пользователями.
Законопроект предусматривает введение цифрового ID, который станет электронным аналогом удостоверения личности. С его помощью можно будет заселяться в гостиницы или подтверждать возраст при покупке товаров, отметил депутат Горелкин в своем Telegram-канале.
В случае принятия закона отпадет необходимость носить с собой бумажный паспорт, водительское удостоверение и другие документы, такие как студенческий билет или карта школьника.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале.