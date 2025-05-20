Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.2 комментария
На «Госуслугах» запустили сервис для защиты от мошенников
Новый сервис на портале «Госуслуги» объединил инструменты предотвращения мошенничества и повышения цифровой грамотности, в него вошли комплексные инструкции и возможности проверки подозрительных действий на портале, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Сервис называется «Жизненная ситуация», пользователи могут воспользоваться всеми доступными инструментами для противодействия мошенникам, сообщили в аппарате, передает ТАСС.
В числе таких инструментов – самозапрет на кредиты, проверка кредитной истории, контроль за оформленными сим-картами, анализ подозрительных звонков и подача жалоб на вредоносные ресурсы.
В сервисе представлены подробные инструкции и рекомендации для граждан, например, о шагах при передаче мошенникам пароля и других возможных инцидентах. Также есть каталог распространенных мошеннических схем, позволяющий оперативно предупреждать пользователей о новых угрозах.
Граждане могут проверить уровень своей цифровой грамотности и при необходимости записаться на обучающие курсы по информационной безопасности. На интерактивной карте сервиса доступны адреса ближайших отделений МФЦ для обращения при киберпреступлениях.
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщал, что на портале «Госуслуги» могут ввести функцию подачи заявлений в правоохранительные органы.