Мужчина напал с ножом на людей в ТЦ в Чехии
В результате нападения мужчины с ножом в торговом центре города Градец-Кралове были ранены два человека, сообщила пресс-секретарь горотделения полиции Андреа Музикантова.
По словам Музикантовой, злоумышленник «ходил и угрожал покупателям», он ранил двоих – мужчину и женщину. Пострадавший мужчина получил ранения в грудь и руки, предположительно, пытаясь оказать сопротивление, у женщины диагностировали порез уха, передает РИА «Новости».
Оба пострадавших были срочно доставлены в городскую больницу, их жизни в настоящее время ничего не угрожает. После получения звонков о человеке с ножом в торговый центр оперативно прибыли несколько экипажей полиции и шесть пожарных расчетов, чтобы помочь в эвакуации людей.
Подозреваемый был задержан. После задержания подозреваемого эвакуацию посетителей прекратили, однако полиция внимательно обследовала здание на случай возможного присутствия сообщников. Задержанного допрашивают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии ввели запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей в Германии продолжаются. Во Франции решили запретить детям до 15 лет покупку ножей.