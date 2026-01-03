Мужчина напал с ножом на людей в ТЦ в Чехии

«Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Данные представила единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов, передает Ura.ru. Кинотеатры уже увеличивают количество сеансов из-за высокого спроса, а билеты активно раскупались заранее. Всего продано билетов на разные даты на почти полмиллиарда рублей.

Ленту поставил Игорь Волошин, который предложил современный взгляд на сказку Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». На экране зрителя ждет полный приключений путь деревянного мальчика, который стремится завоевать уважение и любовь папы Карло.

Премьера совпала с важной датой для поклонников истории: ровно 50 лет назад – 1 января 1976 года – вышел культовый советский телефильм «Приключения Буратино». Создатели новой картины сознательно сохранили связь с классикой, пригласив композитора Алексея Рыбникова.

Народный артист вновь написал музыку для «Буратино», а в фильме прозвучали и узнаваемые мелодии, знакомые нескольким поколениям зрителей. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие звезды.

В декабре министр культуры Ольга Любимова посетила премьеру новой экранизации «Буратино» в московском кинотеатре «Октябрь».

Накануне сообщалось, что в первый день нового года посещаемость кинотеатров резко выросла из-за премьеры семейного фильма «Буратино».