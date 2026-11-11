События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.2 комментария
МЧС и таможня запланировали ужесточить контроль за ввозом пиротехники
МЧС России и Федеральная таможенная служба (ФТС) подписали дополнительное соглашение для усиления контроля за ввозом пожарно-технической продукции в страну.
«Подписанное дополнительное соглашение направлено на усиление контроля за ввозом товаров пожарно-технического профиля. Это позволит ограничить поступление на рынки нашей страны контрафактной и некачественной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности», – говорится в сообщении МЧС в Max.
В пресс-службе ведомства уточнили, что новое соглашение развивает договоренности 2023 года и позволит определять признаки качественной продукции, идентифицируя ее среди других товаров.
МЧС будет контролировать соблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, чтобы оперативно выявлять продукцию, не соответствующую установленным требованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МЧС сообщило о возможной подделке до 80% пожарно-технической продукции на маркетплейсах.
Куренков оценил возможности пожаротушения в Центре коллективного пользования «СКИФ» в Новосибирской области.
Куренков и генеральный директор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Сулейман аль-Фарадж обсудили вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.