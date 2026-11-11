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    Украина во время переговоров ударила по дизельной сделке России и США
    Россия, США и Китай согласовали обсуждение ИИ в ядерном оружии
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына
    Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
    ВС России освободили запорожскую Воскресенку и Шиловку в ДНР
    Страны Северной Европы подписали морское соглашение
    WSJ: Танкеры с российским дизелем для США изменили курс из-за отказов
    Россия, США и Китай согласовали обсуждение ИИ в ядерном оружии
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    38 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    11 ноября 2026, 15:29 • Новости дня

    Число задержанных в ходе всеобщей забастовки в Испании достигло 34

    Cadena SER: В Испании задержали 34 человека во время всеобщей забастовки

    Tекст: Денис Тельманов

    В различных городах Испании прошли акции протеста и столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых были задержаны 34 участника всеобщей суточной забастовки.

    Общее число задержанных достигло 34 человек, включая 13 протестующих, которых взяли под стражу сотрудники региональной полиции в Стране Басков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cadena SER.

    Участники 24-часовой акции по всей стране требуют от властей решить жилищный кризис, повысить зарплаты и остановить рост стоимости жизни. Демонстранты перекрывают автомобильные дороги и вступают в столкновения с правоохранительными органами.

    В Мадриде местные профсоюзы сообщили о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Забастовка проходит за два дня до официального старта предвыборной кампании и менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов в Испании, назначенных на 29 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду крупнейшие профсоюзы Испании CC OO и UGT призвали рабочих выйти на всеобщую забастовку из-за недовольства ценами, зарплатами и жилищным кризисом.

    На прошлой неделе полиция демонтировала палаточный городок протестующих против жилищного кризиса в Мадриде.

    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    10 ноября 2026, 17:47 • Новости дня
    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства

    Завод «АрселорМиттал Кривой Рог» на Украине перешел в режим консервации

    Крупнейший металлургический завод Украины начал консервацию производства
    @ REUTERS/Ueslei Marcelino

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» начал процесс консервации производства после ракетных ударов.

    Предприятие переводится в режим «холодной остановки», пишет украинское издание «Страна». «По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнем диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», – заявило руководство предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АрселорМиттал» потеряла свыше 1,1 млрд долларов после остановки предприятия на Украине.

    Ранее Криворожский горсовет обратился к собственнику предприятия, индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы консервации металлургического завода.

    В середине октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил об остановке сталелитейного производства на Украине в результате массированных ударов.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    11 ноября 2026, 09:26 • Новости дня
    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США

    The Telegraph: Украина отклонила предложение США изменить границы ДНР и ЛНР

    Украина отказалась менять границы Донбасса по предложению США
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Киев отверг план американских мирных посланников по пересмотру административных границ в Донбассе ради возобновления переговорного процесса.

    Инициатива США предполагала территориальный компромисс, пишет The Telegraph.

    Согласно предложенному варианту, Россия получила бы полный контроль над линией фронта, а украинской стороне не пришлось бы сдавать удерживаемые в Донбассе города.

    «Украина никогда не признает этого ни де-факто, ни де-юре. И это всегда была наша позиция за столом переговоров», – заявил близкий к консультациям источник издания.

    Усилия Вашингтона по прекращению боевых действий зашли в тупик именно из-за донбасских территорий, часть которых остается под контролем ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Вашингтон назвал отказ от территорий обязательным условием предоставления гарантий безопасности Украине. В том же месяце Киеву на переговорах в Абу-Даби собирались предложить вывод войск из Донбасса в обмен на 800 млрд долларов. В прошлом году американские чиновники возмутились нежеланием украинской стороны принимать предложения об уступках.

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    11 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    WSJ: Танкеры с российским дизелем изменили курс из-за отказа в разгрузке в США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Усилия президента США Дональда Трампа по организации поставок российского дизельного топлива в страну не увенчались успехом, так как направлявшиеся в Америку танкеры изменили курс из-за нежелания покупателей принимать топливо.

    Инициатива по обеспечению Соединенных Штатов российским дизельным топливом пока не привела к началу импорта, пишет WSJ. Направлявшиеся в страну танкеры изменили маршрут после того, как американские компании, опасаясь проблем, оказались не готовы принять эти партии.

    Американский лидер рассматривал импорт из России как способ снизить высокие цены на автомобильное топливо, которые способствовали росту потребительских расходов в преддверии промежуточных выборов.

    По словам представителей отрасли и лоббистов, перенаправление судов свидетельствует о нежелании американских нефтяных компаний работать с российским дизелем из-за возможных юридических и репутационных последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в утверждениях о незаконности поставок российского дизельного топлива в страну. В прошлом месяце губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать ввозу дизеля из России в местный порт. Член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний в случае импорта российского топлива.

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    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    11 ноября 2026, 06:14 • Новости дня
    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    Дрозденко: В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника

    В порту Усть-Луги начался пожар после атаки беспилотника
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области произошло возгорание в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Предварительно, в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть-Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства приступили к тушению», – написал Дрозденко в Max.

    Он добавил, что в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Дальнейшая информация уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду системы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 141 беспилотник.

    Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил о ликвидации горения в порту Усть-Луги после атаки БПЛА.

    Также Дрозденко сообщил о полной ликвидации последствий атаки украинских войск в порту Усть-Луги.

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    11 ноября 2026, 11:38 • Новости дня
    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына

    AP: Ким Чен Ын передаст власть дочери по наследству

    Названа вероятная преемница Ким Чен Ына
    @ KCNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Агентство Associated Press опросило почти десяток перебежчиков из КНДР, и большинство из них заявили, что дочь лидера страны Ким Чен Ына Ким Чжу Э готовят к передаче ей власти по наследству.

    По данным агентства Associated Press, о будущей роли девочки, которой приписывают имя Ким Чжу Э и возраст около тринадцати лет, судят по ее десяткам появлений с отцом на запусках ракет, военных парадах и других крупных мероприятиях, где ее называют «самым любимым» и «уважаемым» ребенком. Восьмеро из одиннадцати опрошенных перебежчиков из КНДР согласились с оценкой южнокорейской разведки, считающей ее вероятной наследницей, тогда как остальные сомневаются в возможности прихода женщины к власти в патриархальном северокорейском обществе.

    Бывший дипломат посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо отметил, что высокопоставленные чиновники относятся к Ким Чжу Э по протоколу, предназначенному для преемника, а не просто для дочери лидера. Другие перебежчики рассказали, что их знакомые в Северной Корее и жители приграничных с Китаем районов также считают ее следующей правительницей, хотя обыватели почти ничего не знают о частной жизни семьи Ким и боятся проявлять интерес к этой теме.

    Скептики внутри страны, по словам перебежчиков, ссылаются на крайне низкое представительство женщин в высшем руководстве, где из семнадцати директоров отделов Трудовой партии только одна женщина – сестра лидера Ким Ё Чжон. При этом глава сеульской радиостанции Free North Korea Radio Ли Си Ён передала, что часть ее собеседников в КНДР недовольны перспективой женщины у власти, тогда как другие уверены, что для культа личности «как богов, царящих над людьми» пол наследника второстепенен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон обвинила генсека ООН Антониу Гутерриша в предвзятости из-за его реакции на подрыв мины на границе с Южной Кореей. В августе Северная Корея вопреки международным санкциям показала бурное развитие столицы с новыми высотками и зонами отдыха. В феврале глава КНДР Ким Чен Ын якобы доверил управление ядерными силами страны своей несовершеннолетней дочери Ким Чжу Э.

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    10 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    @ Сергей Отрошко

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Армении переориентироваться на Запад при сохранении доступа к закрытой информации ОДКБ вызывают вопросы у других участников организации. Ереван уже несколько лет саботирует работу объединения, но при этом продолжает сотрудничать с НАТО, что ставит под сомнение возможность сохранения нынешнего формата отношений с союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Ранее было объявлено, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

    «Ереван уже несколько лет саботирует работу ОДКБ, но при этом по-прежнему имеет доступ к информации о внутренней кухне организации. Одновременно Армения де-факто пытается переориентироваться на Запад. С этой целью силовые структуры республики даже принимают участие в учениях НАТО. Поэтому желание союзников ограничить ее права в рамках ОДКБ вполне понятно», – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    «Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится», – пояснил эксперт.

    «Вопрос об исключении Армении из ОДКБ или изменении ее статуса поднимается уже не впервые, и сейчас он звучит вполне уместно. Позиция России и остальных членов ОДКБ по этому вопросу согласована, поэтому, скорее всего, Еревану придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды», – добавил собеседник.

    «Таким образом, теперь решение зависит от самого Еревана. Правительству Никола Пашиняна необходимо определиться: насколько важно для Армении оставаться частью евразийских институтов? Однако с учетом географического положения разрыв с Россией и партнерами грозит республике дальнейшей потерей суверенитета и серьезными экономическими проблемами», – заключил Мухин.

    Ранее стало известно, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что государства – участники объединения намерены применить в отношении Еревана статью 25 устава организации в связи с неуплатой взносов на протяжении более двух лет.

    «Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил Лавров. При этом право республики на коллективную безопасность сохранится.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически вышла из объединения, и допустил ее исключение из-за долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что дальнейшие шаги прописаны в документах блока, а будущее страны в нем зависит от итогов обсуждений между участниками.

    Сами армянские власти не намерены возвращаться к сотрудничеству в рамках объединения. «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь признал, что интерес к ОДКБ у республики утрачен.

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    11 ноября 2026, 09:12 • Новости дня
    Фицо остался в шоке от беседы с премьер-министром Украины Корецким

    Фицо рассказал о шоке от беседы с премьером Украины Корецким

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его шокировал недавний частный разговор о конфликте с премьером Украины Сергеем Корецким.

    Премьер-министр Словакии признался, что недавняя частная беседа с украинским коллегой Сергеем Корецким касалась боевых действий и дальнейшего развития событий, передает «Газета.Ru».

    «Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально шокирован в том, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем», – заявил Фицо на пресс-конференции в Братиславе.

    Видеозапись выступления опубликована на странице словацкого политика в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Премьер Словакии подчеркнул невозможность вдаваться в подробности разговора из уважения к собеседнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    В субботу Фицо заявил о неспособности нового европейского кредита помочь урегулированию украинского конфликта.

    В мае премьер Словакии отметил наличие различий во взглядах с Владимиром Зеленским.

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    10 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Банк России назвал число принимающих карты «Мир» стран

    Банк России сообщил о работе карт «Мир» в 13 странах

    Tекст: Антон Антонов

    Банковская карта «Мир» сейчас функционирует в 13 государствах, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    Бакина выступила с лекцией «Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет», передает РИА «Новости».

    «Назвать, в каких странах карта «Мир» работает, мы не можем… Могу назвать только количество – это 13 стран», – сказала Бакина, отметив, что регулятор сознательно ограничивает разглашение подобных сведений.

    По словам Бакиной, Банк России воздерживается от раскрытия списка государств, где принимают российскую карту, «для того, чтобы не подставлять наших партнеров под санкционные в том числе риски», поэтому такие детали в публичной плоскости не комментируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина объяснила продолжение работы карт Visa и Mastercard в России их приравниванием к карте «Мир».

    В сентябре объем эмиссии отечественных карт «Мир», превысивший 520 млн штук, занял основную долю на российском рынке.

    Летом генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил о доле карт «Мир» в России на уровне 85%.

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    11 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    Летевшие в Петербург рейсы приземлились в Хельсинки

    Tекст: Антон Антонов

    Два пассажирских самолета из Стамбула и Хургады, следовавшие в аэропорт Пулково, из-за ограничений по безопасности временно приземлились в Хельсинки, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Из-за ограничений по безопасности, действующих в аэропорту Петербурга, два следовавших туда из Стамбула и Хургады пассажирских самолета совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки», – сказал источник ТАСС.

    По словам источника, экипаж еще одного самолета, следовавшего из Хургады в Петербург, находясь в воздушном пространстве Литвы, принял решение выполнить посадку в Калининграде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА.

    Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пулково.

    Жители Латвии получили сообщения о вероятной воздушной угрозе.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    11 ноября 2026, 11:02 • Новости дня
    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах

    Ученые обнаружили новую проблему в ошибках квантовых компьютеров

    Ученые выявили неустранимые ошибки в квантовых компьютерах
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Физики столкнулись с непредвиденными трудностями в коррекции ошибок квантовых компьютеров, которые могут поставить под угрозу их практическое применение, сообщили СМИ.

    Квантовые компьютеры допускают ошибки из-за чувствительности кубитов к окружающей среде. Традиционно считалось, что эти ошибки не имеют «памяти» и не связаны между собой во времени. Однако недавние исследования показали, что эта гипотеза, известная как марковское предположение, неверна, пишет New Scientist.

    Эффекты памяти приводят к тому, что повторение одной и той же операции может давать разные результаты в зависимости от того, что «помнит» окружение кубита. Недавно немецкие исследователи выявили долгоживущие дефекты в окружении сверхпроводящих кубитов, которые могут выступать в качестве такой памяти.

    Окружение кубита, обладающее памятью, само может стать квантовой системой и оказывать воздействие на кубит. Этот вид ошибок не учитывается современными методами коррекции, отмечают ученые. Отсутствуют гарантии, что ситуация не ухудшится с увеличением количества кубитов.

    «Есть вероятность, что коррекция ошибок не сработает из-за неучтенного коррелированного шума [эффектов памяти]», – заявил Каван Моди из Сингапурского университета технологии и дизайна. Некоторые специалисты предупреждают, что стандартные методы коррекции могут оказаться эффективными лишь для вычислений ограниченной сложности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук назвал внедрение двоичного кода и физическое разделение памяти главными ошибками создателей первых полупроводниковых компьютеров.

    В мае криптовалютная индустрия активно готовилась к появлению мощных квантовых компьютеров, способных обойти системы безопасности биткоина.

    В прошлом году физик Дмитрий Побединский отмечал способность квантовых компьютеров обгонять классические в миллиарды раз.

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    11 ноября 2026, 03:24 • Новости дня
    Страны Северной Европы подписали морское соглашение
    Страны Северной Европы подписали морское соглашение
    @ Gary Weatherston/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Северной Европы, входящие в Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF), подписали соглашение о партнерстве военно-морских флотов и создании единых стандартов для техники и обучения моряков, пишет UK Defence Journal.

    «После девяти месяцев напряженной работы я рад, что инициатива северных флотов сегодня сделала огромный шаг вперед», – заявил глава Королевского военно-морского флота Британии генерал Гвин Дженкинс.

    По данным британского флота, военные десяти государств будут использовать единые стандарты обучения и совместимое оборудование. Боевые корабли смогут ремонтироваться и пополнять запасы в портах союзников, а командование одной страны сможет передавать оперативный контроль другой без потери эффективности, пишет UK Defence Journal.

    Соглашение также охватывает противодействие враждебной деятельности ниже порога вооруженного конфликта, включая угрозы подводной инфраструктуре. Ожидается, что новая структура станет морским авангардом НАТО на севере и сможет беспрепятственно перейти под командование альянса в случае масштабной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сообщалось, что десять государств Северной Европы запланировали подписание соглашения о партнерстве военно-морских флотов.

    В прошлом месяце шведское военное командование заявило о возможности превращения острова Готланд в платформу для наступательных операций.

    Весной ВМС Швеции решили пополнить свой состав крупными надводными кораблями впервые за много лет.

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