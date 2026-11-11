Число задержанных в ходе всеобщей забастовки в Испании достигло 34

Cadena SER: В Испании задержали 34 человека во время всеобщей забастовки

Tекст: Денис Тельманов

Общее число задержанных достигло 34 человек, включая 13 протестующих, которых взяли под стражу сотрудники региональной полиции в Стране Басков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cadena SER.

Участники 24-часовой акции по всей стране требуют от властей решить жилищный кризис, повысить зарплаты и остановить рост стоимости жизни. Демонстранты перекрывают автомобильные дороги и вступают в столкновения с правоохранительными органами.

В Мадриде местные профсоюзы сообщили о применении полицией слезоточивого газа в отношении протестующих. Забастовка проходит за два дня до официального старта предвыборной кампании и менее чем за три недели до досрочных парламентских выборов в Испании, назначенных на 29 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду крупнейшие профсоюзы Испании CC OO и UGT призвали рабочих выйти на всеобщую забастовку из-за недовольства ценами, зарплатами и жилищным кризисом.

На прошлой неделе полиция демонтировала палаточный городок протестующих против жилищного кризиса в Мадриде.