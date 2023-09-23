  • Лавров назвал не соответствующим действительности заявление Гутерриша по Украине
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Почему России не быть колониальной империей

    Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.

    19 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    58 комментариев
    23 сентября 2023, 20:42

    Лавров: Российские миротворцы помогут налаживать мирную жизнь в Карабахе

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Министр подчеркнул, что ЕС навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, а вместе с этим совместно с США привносит дестабилизацию на Южный Кавказ, передает ТАСС.

    Также Лавров добавил, что вызывает обеспокоенность и продолжающаяся деградация обстановки «в сербском крае Косово». По словам министра, «весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине».

    Напомним, Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    21 сентября 2023, 08:33
    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН

    Посольство России назвало провокационной речь президента Южной Кореи Юн Сок Еля в ООН

    Россия ответила на провокационную речь президента Южной Кореи в ООН
    @ REUTERS/Caitlin Ochs

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления главы Республики Корея Юн Сок Еля в традициях «мегафонной» дипломатии о военном сотрудничестве России и КНДР, прозвучавшие в ходе выступления на Генассамблее ООН, являются безосновательными, провокационными и конфронтационными, заявило посольство России в Сеуле.

    В заявлении диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале, говорится, что заявления руководителя Республики Корея, прозвучавшие 20 сентября, не могут не вызывать глубокого сожаления. Отмечается, что власти Южной Кореи присоединились к пропагандистской кампании, инициированной Вашингтоном и направленной на дискредитацию российско-северокорейского сотрудничества.

    Подобные спекулятивные заявления расцениваются российской стороной как провокационные и конфронтационные. Подобная позиция, как подчеркивается в заявлении, идет в русле развязанной коллективным Западом во главе с США агрессивной гибридной войны против нашей страны.

    Заявления южнокорейской стороны выдержаны в «лучших» традициях «мегафонной» дипломатии и методов пресловутой фальшивой «пробирки» бывшего американского госсекретаря США Колина Пауэлла, говорится в сообщении диппредставительства России.

    В ходе выступления в ООН Юн Сок Ель, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает «прямой провокацией» и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. Российские дипломаты в этой связи подчеркнули, что Москва выполняет все взятые на себя международные обязательства, включая отношения с «добрым соседом и давним партнером КНДР».

    Напомним, сотрудничество России и КНДР обеспокоило Японию, США и Южную Корею.

    Коментарии (22)
    20 сентября 2023, 22:21
    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев

    Минобороны Азербайджана выразило России глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

    Азербайджан выразил России соболезнования после гибели миротворцев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Азербайджана выражает глубочайшие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев и просит проявить терпение в связи с тем, что идет расследование, говорится в заявлении ведомства республики.

    Минобороны Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих и просит проявить терпение, передает РИА «Новости».

    Ранее в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (49)
    21 сентября 2023, 10:07
    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН

    Варшава: Германия не рассчиталась за преступления Второй мировой войны

    Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН
    @ Emmanuele Contini/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН должно вызывать «глубокое возражение», заявил замминистра иностранных дел Польши, представитель правительства республики по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

    Мулярчик на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что Германия «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину». Берлин, по его словам, не может стать «гарантом мира и безопасности в мире». Мулярчик назвал это «очевидным», передает РИА «Новости».

    В прошлом году Варшава выдвинула список требований к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны. Польские власти в качестве компенсации за «варварство немцев» требуют около 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов).

    Власти Германии не раз подчеркивали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

    Коментарии (26)
    21 сентября 2023, 15:14
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    Блогеры заметили двух Зеленских в трансляции украинских СМИ с ГА ООН
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Блогеры обратили внимание на следы монтажа трансляции с Генеральной ассамблеи ООН, которую показали в эфире украинского телевидения. В попытке изобразить, что выступление Владимира Зеленского слушает полный зал, украинские СМИ допустили оплошность, создав президенту Украины «двойника».

    Во время трансляции, которую вел украинский телеканал и на фрагмент которой обратили внимание блогеры, появляется момент, когда выступление Зеленского слушает, сидя в зале, второй Зеленский. Вероятно, телевизионщики подмонтировали картинку с полным залом во время выступления другого оратора.

    Как в этой связи отмечает украинское издание Klymenko.Time, «телемарафон «впечатляет». По всей видимости, была поставлена задача показать заполненный зал во время речи Зеленского, добавляет издание.

    Блогер Zergulio в свою очередь пишет, что украинские телеканалы «картинку неполживо смонтировали, показав битком набитый зал». «Другой украинской пропаганды у меня для вас нет (с)», – добавил он.

    «[Зеленский] переиграл сам себя. Пропаганда, она такая штука», – написал российский телеведущий Юрий Пронько.

    Напомним, на заседании СБ ООН Зеленский вновь представил свою «формулу мира», предложив среди прочего вернуть Украину «в пределы международно признанных границ 1991 года». В России Украине посоветовали осуществить эту инициативу путем вхождения в состав России в качестве нового округа.

    Коментарии (15)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (32)
    21 сентября 2023, 01:21
    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Главред медиагруппы «Россия сегодня» Симоньян назвала гибель российских миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»

    Симоньян назвала гибель миротворцев в Карабахе «чудовищной провокацией»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Гибель российских миротворцев в Карабахе – это «чудовищная провокация», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

    Симоньян выразила глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пятерых российских миротворцев. Она подчеркнула, что мы не знаем, кто стрелял, откуда стрелял. «Кто бы ни был – это чудовищная провокация», – заявила журналистка, напомнив, как в 2020 году сбили вертолет (9 ноября вооруженные силы Азербайджана сбили российский вертолет Ми-24) «с двумя нашими погибшими там парнями», передает РИА «Новости».

    «Я хочу обратиться к семьям тех, кто погиб, и сказать им огромное спасибо за то, что ребята там были. Огромное спасибо за все эти месяцы присутствия там… предотвращали этнические чистки и таким образом спасли огромное количество людей», – заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT.

    Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия. В тот же день автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. После гибели миротворцев Азербайджан выразил России соболезнования.

    Коментарии (23)
    21 сентября 2023, 13:42
    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца

    Германский политолог Рар: Мир не видит Германию в высшей лиге

    Немецкий эксперт объяснил пустой зал ГА ООН во время речи Шольца
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Генассамблее ООН оказалось провальным. Его призывы включить Германию в Совбез ООН практически никто не услышал, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Совете Федерации указали, что произошедшее с Шольцем на ГА ООН показывает, что поезд истории проехал «остановку «Берлин».

    «Шольцу, естественно, не понравилось, что ему пришлось выступать перед пустым залом. Дело в том, что выступление было назначено на 21:00 час, когда уставшие от множества выступлений делегации ушли на вечерние ланчи. Стоит отметить, что многие выступления на ГА ООН проходят перед пустым залом, за исключением, пожалуй, президента США. В Нью-Йорке важнее не речи в зале, а переговоры в кулуарах», – описал ситуацию германский политолог Александр Рар.

    «Реакции в Германии на произошедшее не будет, но неприятный привкус после этого, конечно, останется. Шольц в своей речи ратовал за постоянное членство Германии в Совбез ООН. Немцы уверены, что достойны этого места. С этой точки зрения Берлину особенно обидно было осознавать, что этот посыл остается почти не услышанным. Немцы видят, хотя им это трудно признать, что их страну не рассматривают как члена высшей лиги», – подчеркнул он.

    «Кроме того, далеко не все присутствующие на ГА ООН представители стран в восторге от присущего немецким политикам надменного, поучительного тона в разговорах с другими государственными лидерами. Это тоже стало одной из причин провального выступления Шольца» – добавил собеседник.

    Ранее в Сети появилось фото того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал на Генассамблее ООН перед почти пустым залом. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков предположил в своем Telegram-канале, что это может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.

    «Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку «Берлин» уже миновал», – написал сенатор.

    При этом, стоит отметить, что также на ГА ООН генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД РФ Лаврова. При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (30)
    21 сентября 2023, 06:43
    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт рассказал про очередь в переговорную главы МИД России Лаврова на ГА ООН

    Генсек ЛАГ рассказал про очередь в переговорную Лаврова на ГА ООН
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Антон Никитин

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт в ответ на шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова о «страданиях от изоляции» рассказал, что в переговорную главы МИД РФ в штаб-квартире ООН стоит целая очередь.

    При встрече генсек ЛАГ поинтересовался у Лаврова о том, как у него дела. «Все хорошо, только от изоляции страдаем», – сыронизировал российский министр. Генсек ЛАГ оценил шутку, подчеркнув, что в переговорную Лаврова в штаб-квартире ООН на полях сессии Генеральной Ассамблеи стоит целая очередь, передает ТАСС.

    Ранее в Германии обратили внимание на выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца перед пустым залом ГА ООН. Сенатор Алексей Пушков объяснил это тем, что поезд истории остановку «Берлин» уже миновал.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 02:58
    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Командир бригады «Восток» Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах

    Ходаковский: Донбасс мог закончить как Карабах
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Командир бригады «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что Донбасс мог закончить как Нагорный Карабах, сложись обстоятельства так же неблагоприятно.

    «Никто, кроме нас, восемь лет непризнанных, не может понять трагедию этой маленькой области, которую Армения не удосужилась принять в свой состав. Может, я не прав, и это международная конъюнктура не позволила Армении забрать Карабах в свой состав, – но плевать. Мне больно от того, что они боролись, 30 с лишним лет жили в статусе, подобном нашему, и закончили, как могли закончить мы, сложись для нас обстоятельства так же неблагоприятно», – приводит слова Ходаковского Telegram-канал «Мнения и мысли», в котором газета ВЗГЛЯД публикует комментарии экспертов.

    Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве России Алексей Мартынов выразил уверенность, что в потере Арменией Карабаха виноват только Никол Пашинян, который под давлением стран Запада признал эту непризнанную республику территорией Азербайджана, обнулив 30 лет борьбы. Политолог подчеркнул, что это сделало конфликт внутренним для Азербайджана, развязав Баку руки. Как считает эксперт, Пашинян продал территорию непризнанной республики вместе с населением. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Армения безвольно сдала Карабах.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила, что референдумы в новых регионах о вхождении в состав РФ нарушили планы Киева уничтожить русский мир и стали колоссальным ударом по идеологии Запада, после которого наши противники поняли, что Россия уже не отступит.

    Коментарии (13)
    21 сентября 2023, 14:31
    Байден оскандалился в ООН на встрече с президентом Бразилии

    Президент США Байден повел себя странно на встрече с бразильским лидером Лулой да Силвой в ООН

    Байден оскандалился в ООН на встрече с президентом Бразилии
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден не пожал руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве на встрече в Нью-Йорке и ушел с трибуны, повернувшись к нему спиной, следует из записи GBN News.

    Выступление Байдена касалось вопроса прав рабочих и сопровождалось многочисленными казусами. Сначала президент США чуть не сбил бразильский флаг, потом произнес бессвязную речь, в завершение встречи он пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, передает РИА «Новости».

    Затем отдал честь аудитории и повернулся спиной к президенту Бразилии, который безуспешно пытался привлечь его внимание. Лула да Силва ушел со сцены, сделав характерный жест рукой.


    Президент США Джо Байден перекрестился после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что они дружат уже больше 40 лет.

    Коментарии (6)
    21 сентября 2023, 18:44
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (47)
    22 сентября 2023, 05:34
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах, следует начать запуск арбитража против США, заявил глава МИД России Сергей Лавров генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

    США нарушают обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в такой ситуации необходим запуск арбитража против этой страны, заявил Лавров Гутеррешу, сообщается на сайте МИД.

    Также министр в беседе с генсеком подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми сотрудниками Организации принципов беспристрастности и равноудаленности.

    Лавров указал на недопустимость использования в статистических и других документах ООН «двойных стандартов» применительно к различным территориям.

    Напомним, в пятницу Лавров и Гутерреш в ходе встречи также обсудили украинский конфликт.

    Коментарии (8)
    20 сентября 2023, 21:40
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    Лавров обвинил Запад в разжигании гражданской войны на Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны сорвали выполнение Минских соглашений, поэтому несут ответственность за «развал Украины» и разжигание в ней гражданской войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

    По словам Лаврова, Запад избегает предметного разговора по решению украинской проблемы, передает ТАСС. «Видимо, для честного диалога аргументов у него нет», – сказал российский министр.

    Лавров указал на то, что на Западе «делают вид, что не помнят смысл Минских соглашений, заключавшийся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантии соблюдении прав человека».

    Также глава российского МИД отметил, что, говоря о территориальной целостности Украины, все молчат про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть так называемую французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти с архипелага Чагос.

    Ранее Лавров заявил о риске глобального конфликта из-за действий и позиции Запада.

    Коментарии (14)
    21 сентября 2023, 12:07
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    Германия не поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Германия не поддерживает предложение украинского президента Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совбезе ООН, заявила на канале ARD глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    По ее словам, украинским партнерам на переговорах об этом постоянно говорилось, передает ТАСС.

    Бербок также отметила, что для дискуссии в Германии важно сказать, что не все, что предлагается украинским правительством, поддерживается.

    Ранее Польша резко ответила на идею Зеленского о включении Германии в СБ ООН.

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Бербок научили говорить Киеву «нет»

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок «посрамила скептиков». Привела пример того, когда президент Украины Владимир Зеленский у нее что-то просит, а она ему отказывает. Оказывается, Германия против лишения России права вето в Совбезе ООН. Вопрос только в том, на кого рассчитан этот детский лепет.

    • Карабах и Армения: что теперь будет?

      Всего сутки понадобились Азербайджану, чтобы завершить в свою пользу многолетний этнополитический конфликт в Нагорном Карабахе. Что теперь будет с армянами, Арменией и с правительством Никола Пашиняна? Как изменится Закавказье? На что нужно обратить внимание из России?

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

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