Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
Лавров: Российские миротворцы помогут налаживать мирную жизнь в Карабахе
Российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр подчеркнул, что ЕС навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, а вместе с этим совместно с США привносит дестабилизацию на Южный Кавказ, передает ТАСС.
Также Лавров добавил, что вызывает обеспокоенность и продолжающаяся деградация обстановки «в сербском крае Косово». По словам министра, «весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине».
Напомним, Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.