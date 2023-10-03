Сенатор: Ратификация Ереваном Римского статута нанесет ущерб интересам России и Армении

Сенатор Долгов: Ратификация Ереваном Римского статуса МУС – недружественный шаг по отношению к Москве

Tекст: Илья Абрамов

«Международный уголовный суд – это полностью дискредитировавшая себя организация и максимально предвзятый орган, решения которого зависят от указаний со стороны США. За всю свою историю эта структура ни разу не помогла кому-либо добиться справедливости», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Если Армения планирует с помощью ратификации Римского статута решить вопрос с Карабахом, то данная ставка обречена на провал. МУС не будет оказывать содержательную поддержку Еревану. Даже если бы Пашинян не признал Карабах территорией Азербайджана, МУС все равно бы ничего не сделал», – отмечает собеседник.

«Скорее всего, в вопросе ратификации на Ереван надавили западные государства, которые хотят усилить свое влияние в Закавказье. Этот шаг является недружественным по отношению к Москве. Он идет в ущерб как интересам России, так и Армении. Ответственность за это решение целиком и полностью лежит на Пашиняне. Однако я не думаю, что оно сможет разрушить многовековые отношения между нашими народами», – подчеркивает сенатор.

Ранее парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Как объявил спикер Ален Симонян, за данное решение выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ратификация является некорректным шагом с точки зрения отношений между Москвой и Ереваном. Армения, как отметил представитель Кремля, является дружественным государством и партнером. Россиян многое объединяет с братским армянским народом, сказал он. Вместе с тем у российской стороны появляются дополнительные вопросы к Еревану.

Также Песков сказал, что Москва абсолютно не согласна с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который объяснил решение Еревана ратифицировать Римский статут МУС тем, что двустороннего партнерства и механизмов ОДКБ якобы было недостаточно для защиты страны.

Ранее в МИД России заявляли, что ратификация Римского статута МУС Ереваном обернется негативными последствиями для отношений между странами. «До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы «ордера на арест» высшего руководства России», – передает ТАСС заявление ведомства.

Армения, в свою очередь, предложила Москве заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения России по поводу планов парламента Еревана ратифицировать Римский статут.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян отметил, что даже если Кремль отклонит предложение, то все равно разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет. Передает ТАСС его слова.

Напомним, досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».