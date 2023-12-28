Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

Tекст: Кирилл Аверьянов

На последнем заседании Совета министров Союзного государства (СГ) России и Белоруссии премьер-министр России Михаил Мишустин был настроен позитивно и оптимистично: «Сегодня мы находимся на очень ответственном этапе – близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024–2026 годов. Выполнено большинство – около 90% – из более чем 990 согласованных мероприятий».



И это не тот случай, когда оптимизм чиновника – «на камеру» и подкреплен разве что необходимостью нужных отчетов. Динамика отношений России и Белоруссии внутри СГ в последние три года действительно впечатляет.

Правда, так было далеко не всегда. Процесс российско-белорусской интеграции был практически заморожен, к примеру, в 2010 году. Да и в другие годы по многочисленным частным вопросам между странами возникали разногласия, дававшие недругам поводы для злорадства.

С мертвой точки дело сдвинулось лишь в сентябре 2019 года, когда премьеры двух стран подписали проект программы действий по интеграции. После этого в Минске в декабре 2019 года прошли многочисленные акции протеста против интеграции, толпа с бело-красно-белыми и украинскими флагами и лозунгами «Не дадим повторить сценарий Крыма» и «Нет русскому фашизму и бандитизму» собиралась напротив посольства России. Белорусские власти не препятствовали проведению этих акций.

Все изменилось после событий 2020-го и в особенности – 2022 года. Последняя антироссийская акция в Минске наблюдалась 28 февраля 2022-го. После этого никакое публичное проявление антироссийской позиции в Белоруссии немыслимо – оно пресекается мгновенно и жестко.

Зато процесс интеграции получил мощнейший импульс, без преувеличения – самый сильный с момента появления самой идеи Союзного государства. Можно утверждать, что за 2022-2023 годы Россия и Белоруссия прошли путь, который раньше занял бы десятилетие.

И главным двигателем этого процесса стало колоссальное давление со стороны коллективного Запада, которое ставило целью подорвать независимость обеих стран. Санкции, всевозможные ограничения и закрытие рынков привели лишь к еще более тесной кооперации России и Белоруссии.

Итог – рекордные цифры взаимной торговли и появившиеся совместные проекты на миллиарды российских рублей. Если товарооборот двух стран в доковидном 2019 году составил $33,3 млрд, а в кризисно-ковидном 2020-м – $29,5 млрд, то в 2021-м – уже $40 млрд, а в 2022-м – $45 млрд. Для сравнения: товарооборот России с гигантским Китаем в 2021-м равнялся $147 млрд. За январь–сентябрь 2023 года товарооборот составил $35,5 млрд. По мнению посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, в целом по итогам 2023-го удастся выйти на цифру $50 млрд.

В условиях санкций и ограничений Россия и Белоруссия взаимодополняют друг друга по множеству позиций.

Так, Россия стала ключевым поставщиком в Белоруссию мяса, рыбы, какао, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин, железнодорожных локомотивов. Белоруссия поставляет России машиностроительное оборудование, сельхозтехнику, изделия из черных металлов, шины.

В 2023 году были созданы совместные сборочные производства, новые производства сельхозтехники в Краснодарском крае, Новосибирской области, в Татарстане. В Башкортостане открыт новый завод по выпуску зерносушильных комплексов с участием белорусского производителя. В Краснодарском крае начата сборка комбайнов, зерновозов на базе шасси Минского автомобильного завода. Стартовало строительство мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus по продаже, обслуживанию и ремонту белорусской техники. Расширяются сети магазинов, реализующих в России белорусскую одежду, обувь, мебель, продукты питания.





За первое полугодие 2023 года объем российских инвестиций, вложенных в реальный сектор белорусской экономики, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций. В 2023 году Белоруссию посетило 87 делегаций различного уровня из регионов России, из них 34 – под руководством глав российских регионов. В свою очередь российские регионы посетило 96 белорусских официальных делегаций и 136 делегаций деловых кругов.

В течение 2023 года были сформированы два новых органа Союзного государства: наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный центр по координации работы по управлению таможенными рисками. Был подписан ряд значимых белорусско-российских договоров. В их числе договор о сотрудничестве в таможенной сфере, договор об общих принципах косвенного налогообложения.

Подытоживая заседание Совета министров, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил: «Экспертами подготовлен проект новых Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на три предстоящих года. Он... направлен на дальнейшее сближение правовой базы сторон, обеспечение функционирования объединенных энергетических рынков и объединенной транспортной системы Союзного государства, проведение единой промышленной политики, согласованной аграрной политики, согласованной налоговой политики, формирование единого научно-технологического, общего информационного пространства, а также обеспечение равных прав граждан Союзного государства в социальной сфере.

Необходимо максимально оперативно обеспечить реальную, осязаемую интеграцию промышленных политик двух стран. Полностью сделать безбарьерным взаимный доступ к закупкам и субсидиям. Согласовать единые меры защиты внутреннего рынка Союзного государства, что обеспечит стремительное расширение кооперационных связей и дальнейший рост выпуска совместной продукции с высокой долей локализации производства». Ожидается, что новый пакет интеграционных мер может быть одобрен уже в начале 2024 года Высшим государственным советом Союзного государства.

Судя по всему, останавливаться на достигнутом страны – учредители СГ не собираются. В ближайшем будущем мы увидим еще более впечатляющие достижения обоих государств.

Особенно важно, что успехи, достигнутые Россией и Белоруссией в 2022-2023 годах, не случайны – над ними трудилось множество дипломатов обеих стран, причем задолго до кризисного 2020-го. А модель взаимоотношений государств в рамках СГ вполне может служить примером другим.



«Учитывая те интеграционные процессы, которые сейчас происходят, например, в рамках БРИКС, я думаю, наш пример Союзного государства может быть неким мотивом для того, чтобы несмотря на все сложности, которые сейчас есть, государства рассмотрели вопрос о вхождении в Союзное государство», – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Особенно важен, по мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, тот факт, что многолетние разговоры противников СГ о якобы «поглощении» Россией суверенитета Белоруссии так и остались пустыми разговорами. Зато экономическая выгода для обоих государств очевидна.