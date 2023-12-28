  • Новость часаЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт: США не согласятся включить Францию и Британию в переговоры по СНВ
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    МХАТ «отшил чушпана» Киркорова
    За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    В Петербурге лишили гражданства России девятерых человек
    УВЗ выполнил ГОЗ по танкам Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М
    ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 13:00

    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м?

    На последнем заседании Совета министров Союзного государства (СГ) России и Белоруссии премьер-министр России Михаил Мишустин был настроен позитивно и оптимистично: «Сегодня мы находимся на очень ответственном этапе – близится к завершению работа над Основными направлениями реализации положений Договора о создании Союзного государства и 28 отраслевыми союзными программами. Нам предстоит определить и новые ориентиры на перспективу 2024–2026 годов. Выполнено большинство – около 90% – из более чем 990 согласованных мероприятий».

    И это не тот случай, когда оптимизм чиновника – «на камеру» и подкреплен разве что необходимостью нужных отчетов. Динамика отношений России и Белоруссии внутри СГ в последние три года действительно впечатляет.

    Правда, так было далеко не всегда. Процесс российско-белорусской интеграции был практически заморожен, к примеру, в 2010 году. Да и в другие годы по многочисленным частным вопросам между странами возникали разногласия, дававшие недругам поводы для злорадства.

    С мертвой точки дело сдвинулось лишь в сентябре 2019 года, когда премьеры двух стран подписали проект программы действий по интеграции. После этого в Минске в декабре 2019 года прошли многочисленные акции протеста против интеграции, толпа с бело-красно-белыми и украинскими флагами и лозунгами «Не дадим повторить сценарий Крыма» и «Нет русскому фашизму и бандитизму» собиралась напротив посольства России. Белорусские власти не препятствовали проведению этих акций.

    Все изменилось после событий 2020-го и в особенности – 2022 года. Последняя антироссийская акция в Минске наблюдалась 28 февраля 2022-го. После этого никакое публичное проявление антироссийской позиции в Белоруссии немыслимо – оно пресекается мгновенно и жестко.

    Зато процесс интеграции получил мощнейший импульс, без преувеличения – самый сильный с момента появления самой идеи Союзного государства. Можно утверждать, что за 2022-2023 годы Россия и Белоруссия прошли путь, который раньше занял бы десятилетие.

    И главным двигателем этого процесса стало колоссальное давление со стороны коллективного Запада, которое ставило целью подорвать независимость обеих стран. Санкции, всевозможные ограничения и закрытие рынков привели лишь к еще более тесной кооперации России и Белоруссии.

    Итог – рекордные цифры взаимной торговли и появившиеся совместные проекты на миллиарды российских рублей. Если товарооборот двух стран в доковидном 2019 году составил $33,3 млрд, а в кризисно-ковидном 2020-м – $29,5 млрд, то в 2021-м – уже $40 млрд, а в 2022-м – $45 млрд. Для сравнения: товарооборот России с гигантским Китаем в 2021-м равнялся $147 млрд. За январь–сентябрь 2023 года товарооборот составил $35,5 млрд. По мнению посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого, в целом по итогам 2023-го удастся выйти на цифру $50 млрд.

    В условиях санкций и ограничений Россия и Белоруссия взаимодополняют друг друга по множеству позиций.

    Так, Россия стала ключевым поставщиком в Белоруссию мяса, рыбы, какао, черных металлов, алюминиевой проволоки, труб, подшипников, машин, железнодорожных локомотивов. Белоруссия поставляет России машиностроительное оборудование, сельхозтехнику, изделия из черных металлов, шины.

    В 2023 году были созданы совместные сборочные производства, новые производства сельхозтехники в Краснодарском крае, Новосибирской области, в Татарстане. В Башкортостане открыт новый завод по выпуску зерносушильных комплексов с участием белорусского производителя. В Краснодарском крае начата сборка комбайнов, зерновозов на базе шасси Минского автомобильного завода. Стартовало строительство мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus по продаже, обслуживанию и ремонту белорусской техники. Расширяются сети магазинов, реализующих в России белорусскую одежду, обувь, мебель, продукты питания.


    За первое полугодие 2023 года объем российских инвестиций, вложенных в реальный сектор белорусской экономики, вырос на треть по отношению к прошлому году и составил более 60% всех иностранных инвестиций. В 2023 году Белоруссию посетило 87 делегаций различного уровня из регионов России, из них 34 – под руководством глав российских регионов. В свою очередь российские регионы посетило 96 белорусских официальных делегаций и 136 делегаций деловых кругов.

    В течение 2023 года были сформированы два новых органа Союзного государства: наднациональный налоговый комитет и Межгосударственный центр по координации работы по управлению таможенными рисками. Был подписан ряд значимых белорусско-российских договоров. В их числе договор о сотрудничестве в таможенной сфере, договор об общих принципах косвенного налогообложения.

    Подытоживая заседание Совета министров, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил: «Экспертами подготовлен проект новых Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на три предстоящих года. Он... направлен на дальнейшее сближение правовой базы сторон, обеспечение функционирования объединенных энергетических рынков и объединенной транспортной системы Союзного государства, проведение единой промышленной политики, согласованной аграрной политики, согласованной налоговой политики, формирование единого научно-технологического, общего информационного пространства, а также обеспечение равных прав граждан Союзного государства в социальной сфере.

    Необходимо максимально оперативно обеспечить реальную, осязаемую интеграцию промышленных политик двух стран. Полностью сделать безбарьерным взаимный доступ к закупкам и субсидиям. Согласовать единые меры защиты внутреннего рынка Союзного государства, что обеспечит стремительное расширение кооперационных связей и дальнейший рост выпуска совместной продукции с высокой долей локализации производства». Ожидается, что новый пакет интеграционных мер может быть одобрен уже в начале 2024 года Высшим государственным советом Союзного государства.

    Судя по всему, останавливаться на достигнутом страны – учредители СГ не собираются. В ближайшем будущем мы увидим еще более впечатляющие достижения обоих государств.

    Особенно важно, что успехи, достигнутые Россией и Белоруссией в 2022-2023 годах, не случайны – над ними трудилось множество дипломатов обеих стран, причем задолго до кризисного 2020-го. А модель взаимоотношений государств в рамках СГ вполне может служить примером другим.

    «Учитывая те интеграционные процессы, которые сейчас происходят, например, в рамках БРИКС, я думаю, наш пример Союзного государства может быть неким мотивом для того, чтобы несмотря на все сложности, которые сейчас есть, государства рассмотрели вопрос о вхождении в Союзное государство», – считает директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

    Особенно важен, по мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, тот факт, что многолетние разговоры противников СГ о якобы «поглощении» Россией суверенитета Белоруссии так и остались пустыми разговорами. Зато экономическая выгода для обоих государств очевидна.

    Главное
    Медведев назвал Одессу, Харьков, Николаев и Киев русскими городами
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине
    В Польше обратили внимание на очереди из украинцев в паспортном столе
    Россия собралась запретить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
    В Москве с автомойки угнали Lamborghini за 25 млн рублей
    Минздрав предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом
    Севший на реку Якутии Ан-24 ввели в эксплуатацию более 50 лет назад

    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

    Перейти в раздел

    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............