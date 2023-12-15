Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
В МИД допустили одобрение Высшим советом Союзного государства нового пакета интеграции
Лавров: В 2024 году Высший совет Союзного государства может одобрить новый пакет по интеграции
Высший совет Союзного государства в начале 2024 года может одобрить новый интеграционный пакет сроком на три года, заявил глава МИД России Сергей Лавров, открывая с белорусским коллегой Сергеем Алейником заседание коллегий МИД двух стран.
Он напомнил, что в Москве 29 ноября прошлось заседание совета министров Союзного государства, где был одобрен новый пакет интеграционных мер на очередную трехлетку 2024-2026. Ожидается, этот пакет будет одобрен Высшим государственным советом Союзного государства, передает ТАСС.
Также Лавров добавил, что формирование прочного военно-политического фундамента в Евразии соответствует общим интересам Москвы и Минска особенно особенно в условиях наращивания активности НАТО, которое наращивает военную активность на западных рубежах Союзного государства.
Ранее Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки.