Россия ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное в Минске 28 марта, определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих ВС России и Белоруссии, практической отработки задач боевой подготовки, дежурства и повышения уровня слаженности, передает ТАСС.

Как следует из документа, подобные центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, места дислокации и т. д. Личный состав контингентов в период выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра будет носит форму и знаки различия, установленные в национальных ВС, если уполномоченными органами не будет принято иного решения.

Организация повседневной деятельности центра по боевой подготовке, дежурству, караульной и внутренней службе возлагается на командира воинской части, на базе которой он сформирован, и согласовывается с министерством обороны направляющей стороны.

Кроме того, соглашением предусматривается, что принимающая сторона бесплатно обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом, а инженерно-аэродромное обеспечение центра так же безвозмездно осуществляется силами и средствами принимающей стороны. Наряду с этим, ремонт вооружения, военной и специальной техники, транспортных средств, а также их сервисное обслуживание будут осуществлять организации той страны, которой они принадлежат.

По соглашению, допуск представителей направляющей стороны на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса осуществляется в порядке, установленном законодательством принимающей стороны, если иное не установлено международными договорами, в которых участвуют Россия и Белоруссия.

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих государственную тайну России и Белоруссии, в ходе реализации и по окончании действия этого соглашения определяются другими двусторонними соглашениями.

Путин также подписал закон о ратификации протокола с изменениями в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Поправки, в частности, уточняют вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск Белоруссии и России, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.

В июле Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации соглашения о создании совместных учебных центров Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.