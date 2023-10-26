  • Новость часаПолянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
    На Украине прошли митинги с призывом провести демобилизацию в ВСУ
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 17:21

    Соглашение о создании военно-учебных центров РФ и Белоруссии внесено на ратификацию

    Путин внес в Госдуму проект ратификации военно-учебных центров России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект о ратификации соглашения о создании совместных учебных центров Вооруженных сил (ВС) России и Белоруссии.

    В тексте законопроекта предлагается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих ВС этих стран, передает РИА «Новости».

    Соглашение было подписано в Минске в марте этого года.

    В июле Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров.

    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

    Коментарии (40)
    27 октября 2023, 10:15
    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет Ми-26Т2В

    ВКС России получили самый мощный в мире вертолет
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Воздушно-космических сил России получила на вооружение самый грузоподъемный вертолет в мире – модернизированный Ми-26Т2В, сообщили СМИ.

    Как пишет «Российская газета», в строевые части также направлены вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник», Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и Ми-8МТВ-5М.

    Как заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник армейской авиации Игорь Романов, авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной авиационной техники.

    Уникальные машины отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Один вертолет Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения.

    Ранее в Минобороны сообщили, что вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (10)
    27 октября 2023, 10:28
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    Китайский истребитель пролетел в трех метрах от бомбардировщика B-52 ВВС США
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель китайских ВВС J-11 совершил «небезопасный перехват» американского бомбардировщика B-52, приблизившись к нему на расстояние трех метров над акваторией Южно-Китайского моря, говорится в заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

    Инцидент, согласно сообщению американской стороны, произошел 24 октября, однако известно о нем стало только сейчас. В заявлении говорится, что американский самолет «на законных основаниях выполнял плановые операции над Южно-Китайским морем в международном воздушном пространстве», передает ТАСС.

    Американская сторона утверждает, что китайский летчик совершил «небезопасный и непрофессиональный маневр» во время ночного перехвата, он якобы продемонстрировал «низкое мастерство пилотирования, неконтролируемо превысив скорость». В сообщении говорится, что китайский самолет пролетел на расстоянии 10 футов (около трех метров) от B-52, создав таким образом «угрозу столкновения».

    «Мы обеспокоены тем, что этот пилот не осознавал, насколько близко он был к тому, чтобы вызвать столкновение», – указывается в заявлении.

    Газета The New York Times опубликовала черно-белое видео, на котором, как утверждается, запечатлена встреча самолетов США и Китая.

    Пентагон ранее в октябре заявлял, что самолеты китайских ВВС совершали небезопасные маневры вблизи американских самолетов почти 200 раз с 2021 года. Пекин опровергал обвинения американской стороны.

    Примечательно, что заявление ВС США было опубликовано в преддверии встречи министра иностранных дел Китая Ван И госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне.

    Коментарии (8)
    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

    Коментарии (16)
    27 октября 2023, 12:08
    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам

    Сенатор Долгов: Позорный поступок мэра Киркенеса говорит об утрате норвежцами исторической памяти

    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам
    @ t.me/RusEmbNo

    Tекст: Илья Абрамов

    Мэр Сер-Варангера совершил позорный поступок, который требует осуждения со стороны России. Норвегия либо окончательно потеряла историческую память, либо вспомнила о деяниях предков-коллаборационистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее мэр Сер-Варангера Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в Киркенесе.

    «Поступок мэра Сер-Варангера – это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако история жестоко наказывает за невыученные уроки. Это случится и с теми, кто сейчас совершает такие позорные вещи. России же в данном контексте стоит активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках», – подчеркивает собеседник.

    «С другой стороны, не исключаю, что в части норвежской элиты, напротив, проснулась память об их предках-коллаборационистах. Ряд жителей этой страны сотрудничали с нацистами. Плохо только одно – этой «бациллой» сегодня пытаются заразить молодежь, которой показывают очень дурной пример», – отмечает он.

    «Вместе с тем стоит обратить внимание на россиянку, которая потом все же вернула венок на его законное место. Это сигнал к тому, что в Норвегии есть люди с исторической памятью, и их, я уверен, немало. Таких граждан надо поддерживать. Ведь правящие элиты западных стран подвержены антироссийской истерии, а голос неравнодушных пока не слышен», – резюмировал Долгов.

    Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Отмечается, что руководитель коммуны «был в ярости».

    Напомним, власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает NRK.

    Примечательно, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.

    Однако в Норвегии есть и другие мнения по поводу участия дипломатов в торжествах. Бывший мэр муниципалитета Сер-Варангер Сесилия Хансен отметила, что российские представители должны иметь возможность отмечать день освобождения города у памятника советским солдатам.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 18:21
    Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
    Минобороны официально объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС России
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили в Министерстве обороны России.

    Афзалов назначен главнокомандующим ВКС в октябре 2023 года по указу президента Владимира Путина, сообщили в министерстве, передает ТАСС. До назначения Афзалов занимал должность врио главкома ВКС России.

    Ранее источники сообщали, что Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо Сергея Суровикина.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 09:49
    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Минобороны: ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения

    ВКС запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы (ВКС) России провели с космодрома Плесецк запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения, сообщили в Министерстве обороны России.

    Запуск ракеты со спутниками был осуществлен боевым расчетом космических войск ВКС 27 октября, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее ВКС запустили ракету-носитель «Союз-2.1а» с военным спутником в марте.

    Коментарии (2)
    27 октября 2023, 16:36
    Подготовлен законопроект об ответственности школьников за использование телефона на уроках

    Глава думского комитета Казакова предложила ограничить использование телефонов на уроках

    Подготовлен законопроект об ответственности школьников за использование телефона на уроках
    @ URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, определяющий правила использования мобильных телефонов во время урока в школах России, внесут в Госдуму в пятницу, сообщила один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

    Проект предусматривает внесение изменений в статью об обязанностях и ответственности учеников, передают «Известия». Школьникам хотят запретить пользоваться мобильными телефонами на уроке, кроме случаев, когда это предусмотрено программой, и если возникнет угроза жизни и здоровью участникам образовательного процесса.

    Обеспечивать контроль за соблюдением учениками своих обязанностей, согласно закону, должен директор школы. Казакова отметила, что в проекте не указывается, где именно ученики должны оставлять телефоны. Этот вопрос школа будет решать самостоятельно. За нарушение правил предлагается наказывать замечанием, выговором или вызовом родителей в школу.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД заслуженный учитель предложил использовать телефоны школьников на уроках.

    Коментарии (7)
    27 октября 2023, 19:29
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе

    Космонавт Романенко: Молодежь должна «заболеть» мечтой о космосе

    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перед Россией в космической сфере стоят фундаментальные вызовы: привлекать молодежь к делу освоения космоса, создать новую орбитальную станцию и внедрять «космические» наработки в разные отрасли народного хозяйства, сказал газете ВЗГЛЯД космонавт Роман Романенко. Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли.

    «На мой взгляд, принципиально важно привлекать молодежь к делу освоения космоса», – пояснил Роман Романенко, космонавт, Герой РФ, депутат Госдумы. Собеседник напомнил, что Путин перед совещанием по развитию космической отрасли встретился с молодыми учеными, а на самом совещании отмечал важность создания условий для участия школьников, студентов в реализации прикладных космических проектах.

    «Я бы назвал эту задачу одной из ключевых. Дело в том, что до определенного момента новейшей истории было непрестижно и просто финансово невыгодно работать на производстве, пусть и космическом. Тогда нарушилась «преемственность поколений», поэтому сейчас особенно важно привлекать молодые кадры, которые смогут перенять опыт старшего поколения, преумножив его своим талантом и трудолюбием», – указал спикер.

    «К слову, параллельно с основной деятельностью я всегда работал с молодежью в части популяризации космонавтики и в целом технических наук. Согласитесь: прежде чем добиться успеха в ракетно-космической отрасли, нужно «заболеть» мечтой о космосе, всерьез увлечься идеей исследования космоса. Поэтому полностью поддерживаю предложение президента о привлечении школьников и студентов. Уверен, методичная реализация этой задачи уже в среднесрочной перспективе даст отличные результаты!» – подчеркнул парламентарий.

    Кроме того, космонавт указал, что создание Российской орбитальной станции (РОС) – значимый шаг, необходимый стране для освоения космического пространства. «Как было отмечено, ресурс МКС уже практически исчерпан, нужно двигаться дальше. К тому же орбита МКС проходит не совсем удачно для нас – не захватывает большую часть территории России, поэтому идея высокоширотной национальной станции витает давно, прошла множество экспертных и оценочных комиссий», – детализировал Романенко.

    «Полагаю, что опыт наших советских космических станций станет отличным подспорьем в этой работе. Наука шагнула далеко вперед, и сегодня существует огромное количество абсолютно прикладных научных задач, которые можно решить только на орбите, за пределами гравитации. Не сомневаюсь, что новая станция поможет вывести отдельные научные направления в мировые лидеры, кроме того, как известно, все «космические» наработки находят прикладное применение в самых разных отраслях народного хозяйства», – резюмировал Герой России.

    Ранее президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве. По словам Путина, нужно «на основе собственных, суверенных заделов и совместных международных разработок раскрыть потенциал использования ближнего космоса, околоземной орбиты, эффективнее задействовать ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития экономики», сообщает пресс-служба Кремля.

    «В короткие сроки нам нужно расширить для граждан, бизнеса, органов власти доступность ключевых космических сервисов – покрытие качественной связью всей территории страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли. Такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата, для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути», – указал он.


    Кроме того, по его словам, нужно создать условия, чтобы школьники, студенты, вообще молодежь могли участвовать в реальных проектах, решать прикладные задачи. «Нужно расширить уже действующую у нас программу по сборке так называемых школьных спутников и запустить соответствующую программу в колледжах и университетах», – отметил Путин.

    «Хорошая идея – создавать студенческие конструкторские бюро, дать возможность вузам осуществлять НИОКРы в области космоса. И конечно, нужно наращивать просветительскую деятельность, чтобы наше новое, юное, молодое поколение мечтало связать свою жизнь с космонавтикой, с работой в этой сфере будущего», – заметил глава государства. Также он поручил главе Роскосмоса Юрию Борисову проработать идею о проведении ежегодных конкурсов в сфере инноваций в космической области.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 15:07
    В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

    Депутат Госдумы Гусев предложил законодательно закрепить статус эмбриона

    В Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона
    @ IMAGO/Science Photo Library/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Нужно определить и законодательно закрепить статус эмбриона для уменьшения числа абортов, предложил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

    По его словам, в некоторых странах статус эмбриона законодательно урегулировано, есть право эмбрионов, таким образом, это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо, передает РИА «Новости».

    При этом парламентарий предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка и закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.

    Ранее в России предложили спрашивать согласия отца на аборт.

    Коментарии (6)
    27 октября 2023, 14:16
    Путин: В Россию с Украины нелегально поступает оружие

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С украинской территории в Россию нелегально поставляют оружие, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Советом безопасности страны.

    «Нужно подумать о том, как попадает на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати говоря, в том числе и с территории Украины. Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», – цитирует Путина ТАСС.

    Для этого нужно проверить все возможные каналы передачи вооружений, «посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля», изучить, что нужно сделать для укрепления нормативно-правовой базы.

    Путин предложил СБ России обсудить вопрос об обороте оружия в стране, этот вопрос «всегда важен», а особенно важен сегодня, «имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет».

    Президент отметил, что с докладом должны выступить глава МВД Владимир Колокольцев и директор Росгвардии Виктор Золотов.

    Также в совещании принимают участие спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин.

    Ранее глава российского государства сообщал, что на Украине занимаются продажей оружия, часть из него попадает в Африку, часть – на Ближний Восток.

    Коментарии (3)
    27 октября 2023, 15:50
    Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России

    Лукашенко считает, что страны Европы придут к необходимости быть ближе к России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава белорусского государства констатировал, что в настоящее время политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза.

    По его словам, как только появилось евро, а это конкурент доллару, США начали гнобить Европу, передает РИА «Новости». Лукашенко подчеркнул, что если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять, но американцы подобного допустить не могут.

    «Но они к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России – кладовая. И мир прирастать будет за счет севера – России – и за счет Африки. Поэтому они сюда придут», – резюмировал президент Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что США способствуют разжиганию разного рода конфликтов, чтобы сохранить доминирующее положение в мире, это касается и Ближнего Востока.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 13:59
    Лукашенко призвал поговорить «о земле и о мире» на Украине

    Президент Белоруссии Лукашенко призвал поговорить «о земле и о мире» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо немедленно остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и о мире», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко изданию «СБ. Беларусь сегодня».

    Белорусский лидер заявил, что надо договариваться без предварительных условий, главное, чтобы команду дали «стоп», после которой все войска перестанут двигаться, боевые действия остановятся, и начнутся переговоры о земле и о мире, передает ТАСС.

    Лукашенко также обратил внимание, что намеки США Украине о том, что помощь «не беспредельна», что значит, по словам белорусского президента, нужно скорее садиться за стол переговоров.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

    Коментарии (3)
    27 октября 2023, 14:08
    Лукашенко объяснил, зачем США устраивают «заварушки» по всему миру

    Лукашенко: США пытаются разжечь хаос внутри стран для своих целей доминирования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США способствуют разжиганию разного рода конфликтов, чтобы сохранить доминирующее положение в мире, это касается и Ближнего Востока, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район.

    По его словам, американцы учуяли изменение ситуации в мире, многополярность и прочее, им это крайне не надо.

    «А как устоять? Вот они и пытаются, как обычно, разжечь хаос внутри стран, вот как у нас пытались сделать это. А на международной арене вот эти вот места – поджечь войнушку. В мутной воде. Это их политика», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    По его словам, ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасная. Лукашенко отметил, что Ближний Восток, если взорвется, то будет жарко всем и как там будет развиваться ситуация, одному богу известно.

    «Это же америкосы закручивают там сейчас эту всю канитель», – отметил он.

    По словам президента Белоруссии, «Украина – вся Европа колошматится, им не до Ближнего Востока, не до других вопросов». «Ближний Восток – это, значит, весь арабский мир там, и Африке хватит. Вы же знаете <…>, на востоке – Тайвань и прочее. Там еще эту заварушку организуют. США надо весь мир, чтобы он бурлил, чтобы эта муть везде была», – сказал Лукашенко. Таким образом, подчеркнул он, США «хотят сохранить свое доминирующее положение в мире».

    Ранее Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты пытаются направить конфликт на Ближнем Востоке против Ирана.

    Коментарии (0)
    27 октября 2023, 13:27
    Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Песков анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он рассказал, что Путин в пятницу работает в Кремле, в середине дня будет совещание с Совбезом, в случае, если будут заявления президента, то их сделают публичными, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что никаких контактов делегации ХАМАС в Москве с Кремлем не будет.

    Коментарии (0)
    Главное
    Нефть и золото подорожали после сообщений об израильской операции в Газе
    ХАМАС согласилось выдать иностранных заложников в обмен на прекращение огня
    На уроженцев Средней Азии завели уголовные дела за неявку в военкоматы в Москве
    Минобороны объявило о назначении Афзалова на пост главкома ВКС
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    Герой России Романенко назвал три ключевых задачи России в космосе
    Гособвинение запросило для брата вдовы Лужкова 7,5 лет заключения

    Польша признала победу Газпрома

    Польша неожиданно признала правоту Газпрома в собственном суде и отказалась требовать 7,6 млрд долларов от российской компании. Это был закрытый процесс, который длился не один год. Почему Варшава пошла на такой шаг: унизила собственную антимонопольную службу, которая выставила этот внушительный штраф российской компании? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывший президент Южной Осетии: СВО носит общенациональный характер

    «Дальнейший путь корпуса может не ограничиться целями и задачами СВО. Мы допускаем, что впоследствии корпусу могут быть поставлены новые задачи. В том числе и по отстаиванию интересов нашей Родины за ее пределами», – заявил газете ВЗГЛЯД замкомандира по военно-политической работе экспедиционного Добровольческого штурмового корпуса ДШК (Э) Анатолий Бибилов. Подробности

    Перейти в раздел

    Тонкий баланс Казахстана играет на пользу России

    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............