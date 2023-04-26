Запад усиливает попытки разрушить отношения России и Казахстана

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26 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:56  |  vz.ru
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МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов

Российский МС-21 нарасхват Сергей Бобылев/ТАСС
Отечественный лайнер МС-21 обойдется как минимум вдвое дешевле его западных конкурентов – самолетов Boeing и Airbus. Его цена изначально ниже, плюс государство хочет осознанно поддержать авиационную отрасль, чтобы авиакомпаниям не пришлось резко повышать стоимость авиабилетов из-за огромных затрат на обновление авиапарка. Проблем со спросом на новый отечественный лайнер нет.  Подробности...
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Американцам предложен выбор между третьей мировой и второй гражданской

Второй срок Байдена закончится мировой войной, уверен Трамп REUTERS/Jonathan Ernst
80-летний президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Если участие в выборах будет возможно для него физически, в финале избирательной гонки он наверняка сойдется с Дональдом Трампом. Перспектива выбора из этих двух вызывает у опрошенных американцев в основном изнеможение (38%), страх (29%) и грусть (23%), но есть для них перспективы и похуже.  Подробности...
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СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова

Эксперты считают систему управления флотом слишком громоздкой Вадим Савицкий/РИА Новости
Четыре флота России и Каспийская флотилия могут быть выведены из подчинения военным округам и переподчинены Главкомату ВМФ. Таким образом, как считают эксперты, в России может быть восстановлена структура управления флотами, которая исчезла во времена министра обороны Анатолия Сердюкова. В чем заключаются особенности предыдущей и нынешней реформ и какой должна быть система управления флотами в идеале?  Подробности...
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«Защитник ЕС» направился в Африку за боевым опытом

Германия собралась ввести войска в Судан CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС
Германия отправит 1,6 тыс. военнослужащих в Судан. До этого бундесвер держался в стороне от крупных зарубежных миссий, не считая Афганистана. Однако курс на милитаризацию, взятый канцлером Олафом Шольцем, заставляет менять стратегию на ходу. Для чего Берлину необходима эта операция и готовы ли к ней немецкие военные? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Шаман попал под огонь своих

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Поэт Дмитрий Артис, недавно вернувшийся с фронта, рассказал, что он встретился со своим 14-летним сыном и тот тут же поставил ему запись Шамана, в первую очередь песню «Я – русский». Оказывается, Шаман помогает современным подросткам осознать себя русскими. Подробности...
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России не стоит надеяться на скорое прозрение Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Из Европы вроде бы приходят обнадеживающие для России новости. Во всяком случае, протесты там становятся всё более массовыми. Но пока их явно недостаточно, чтобы изменить европейскую политику. Подробности...
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Сдача Карабаха – предпоследний шаг в стратегии Пашиняна

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никол Пашинян не сумасшедший и не мазохист. Все его действия по сдаче армянских территорий, граждан и интересов служат высшей цели, указанной ему его зарубежными друзьями и инвесторами, вложившимися в его сначала журналистскую, а потом политическую карьеру. Подробности...
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Си все-таки позвонил Зеленскому

ЕС хочет «отбить» у России четыре страны

Посол Китая довел Европу до истерики

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В Российском центре науки и культуры на Кипре произошел пожар

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли в России законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах?
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  • Майские

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Сближение с какой страной сейчас наиболее предпочтительно для России?
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    Запад усиливает попытки разрушить отношения России и Казахстана

    Европа и США давят на Казахстан из-за его сотрудничества с Россией
    Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в Астане
    		  
    26 апреля 2023, 21:45
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
    Текст: Владимир Добрынин

    Казахстанские власти заверяют, что тщательно противодействуют обходу антироссийских санкций в своей стране. Эти слова последовали сразу после визита в Астану представителя минфина США. Одновременно с этим в ЕС выходит специальное исследование, посвященное «уменьшению зависимости Казахстана от России». Что именно уже делает для этого Запад - и планирует делать далее?

    «Мы соблюдаем полностью требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших банков». Такими словами 26 апреля председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова прокомментировала состоявшийся накануне визит в Астану помощника министра финансов США Элизабет Розенберг. Как пишет ТАСС, власти Казахстана все принимают все необходимые меры, чтобы не содействовать обходу западных санкций против России.

    О том, что эти меры принимать необходимо, как раз и должна была донести до казахстанских властей Розенберг. «Растет риск как в отношении Республики Казахстан, так и в отношении казахстанских компаний и казахстанских банков. Мы находимся в партнерстве с нашими казахстанскими коллегами... чтобы ясно обозначить эти риски, а также последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью Российской Федерации в уклонении от санкций и мер экспортного контроля», заявила она.

    Введение санкций против стран Средней Азии за обход антироссийских санкций Запада рассматривается и Евросоюзом. В конце марта сообщалось, что в руководстве Евросоюза готовится некий документ, цель которого «подать четкий сигнал физ- и юрлицам в третьих странах. Материальная поддержка российской армии и ОПК будет иметь серьезные последствия, которые отразятся на их доступе к рынку ЕС». И под «третьими странами» имеются в виду как раз прежде всего страны Средней Азии, и в том числе Казахстан как наиболее близкий партнер России в данном регионе.

    Баланс и аккуратность

    Безусловно, в политике Казахстана присутствует понятная двойственность по отношению к России. Казахстан входит торговый союз с Россией. Через территорию России экспортируется почти вся казахстанская нефть — главный экспортный товар страны. Нет сомнений, что именно военное вмешательство России предотвратило государственный переворот, едва не случившийся в Казахстане в январе 2022 года. Обе страны входят в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и другие.

    Все это Астана, безусловно, учитывает. Даже после февраля 2022 года в адрес России звучит вполне добрососедская риторика. «Снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран», – говорил президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая в ноябре прошлого года на видеоконференции XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. И добавил, что «по данным ВТО самые развитые государства мира в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций».

    Как отмечается на сайте Российского посольства в Казахстане, в торгово-экономических отношениях России и Казахстана наиболее активный и масштабный характер имеет сотрудничество в топливно-энергетическом и горно-металлургическом комплексах, сельском хозяйстве, сферах транспорта и связи, автомобилестроении, машиностроении, обрабатывающей, химической и аэрокосмической промышленности.

    По данным сайта президента Казахстана, 18,85% населения страны – русские. Русский язык имеет в стране статус официального и имеет возможность использоваться наравне с казахским в государственных организациях и органах местного самоуправления.

    Таким образом, Казахстан тщательно балансирует, стремясь не испортить отношения ни с одной из сторон, от которой сильно зависит — ни с Москвой, ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном. Однако Запад делает все более напористые попытки оторвать Казахстан от добрососедства с Россией — и декларирует это более чем открыто. Подтверждением этому является документ, не так давно выпущенный Европейским советом по международным отношениям (ECFR).

    «Осторожные шаги к уменьшению зависимости от России»

    «Некоторые политологи рассматривали вмешательство ОДКБ (в январе 2022 года. - прим. ВЗГЛЯД) как прелюдию к большему сближению Казахстана с Россией, что в перспективе положило бы конец его многовекторной внешней политике. Но взвешенная позиция казахстанских властей после вторжения России Украину породила на Западе некоторую надежду на то, что страна дистанцируется от России», – говорится в докладе ECFR.

    Европа, таким образом, в лице своих экспертов откровенно признает, что прямо надеется на разрыв любых интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Раньше эти подрывные усилия были успешно реализованы на Украине, потерпели крах в Белоруссии – и вот теперь направлены на еще одного ближайшего союзника Москвы, Казахстан.

    Аналитики ЕС утверждают, что «конфликт на Украине оказал значительное влияние на казахстанское общество, изменив геополитическое положение страны и ускорив сдвиг в понимании многими казахстанцами того, что они – не Россия. Геополитическая неопределенность, вызванная конфликтом, объясняет, почему Казахстан делает слишком осторожные шаги к уменьшению зависимости от России».

    На долю ЕС приходится почти половина (48%) всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, утверждает портал представительства ЕС в Казахстане. Поэтому понятно не только пристальное внимание, проявляемое «Содружеством двадцати семи» к событиям, происходящим в этом среднеазиатском государстве, но и желание влиять на них.

    Многовекторность по-казахски

    В течение 2022 года правительство Казахстана развивало контакты не только с Россией, но и с другими партнерами, в том числе с Китаем. Это подтверждает продвигаемый The New York Times тезис, что Центральная и Средняя Азия является сценой «большой игры» крупных мировых держав.

    Западные аналитики обращают внимание на то, что китайский лидер Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит после пандемии COVID-19 именно в Астану. Увеличение взаимодействия КР и КНР должно отдалить Казахстан от России, считают в ECFR.

    Реальность однако, надежд европейцев не оправдывает: Казахстан не только сохраняет отношения с Москвой, но и укрепил связи с Турцией, а также государствами Центральной Азии и Каспийского региона, включая Иран и другие страны Персидского залива. Токаев посетил Катар в июне 2022 года, Саудовскую Аравию в июле 2022 года и Объединенные Арабские Эмираты в январе 2023 года. В некоторых эпизодах, как, например, в случае с Турцией, Токаев «соглашался как на далеко идущее сотрудничество в области безопасности, так и кооперацию в военно-промышленной сфере, включая производство турецких беспилотников в Казахстане и обмен разведывательными данными».

    Европу сильно напрягает тот факт, что российско-казахстанские отношения – не какой-то мелкий междусобойчик в центрально-азиатском регионе. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе недавней встречи в Москве с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу отметил: «Москва и Астана едины в том, что российско-казахстанское союзничество, в том числе в рамках ОДКБ, является весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии, в целом содействует упрочению общеевразийской безопасности».

    «Евразия имеет огромное будущее, особенно на нынешнем этапе, когда центр развития мировой экономики и торговли сместился сюда, на восток евразийского континента. Этими объективными сравнительными преимуществами необходимо пользоваться к обоюдной выгоде всех организаций и всех расположенных здесь стран», - добавил он.

    В качестве одного из приоритетов Сергей Викторович назвал транспортный коридор «Север-Юг». «Этот проект сейчас активно реализуется. По его завершении будет обеспечена устойчивая, оперативная, быстрая связь между Балтийским морем, Персидским заливом и Индийским океаном, что существенно сократит издержки для торговли на большом евразийском континенте».

    Вот именно это европейским «партнерам» и не нравится. Оторвать Казахстан от России – значит обрушить одну из основных опор, на которой держится евроазиатская экономика, а значит, доставить массу дополнительных неприятностей РФ. Европейцы готовы терпеть повышенные ценовые издержки, лишь бы России от этого было плохо.

    «Наращивать свое влияние»

    По мнению западных экспертов, при разработке своей политики в отношении Казахстана ЕС должен избегать двух основных ловушек. Во-первых, «не следует переоценивать желание казахстанского правительства дистанцироваться от России»: даже если бы Астана была готова сделать это, существует ряд объективных факторов, заставляющих ее вести крайне взвешенную политику. Казахстан, пишут европейские аналитики, не следует подталкивать к принятию решений, которые могут поставить под угрозу его собственную стабильность.

    Во-вторых, пишут эксперты, «ЕС не должен рассматривать Казахстан только через призму конкуренции великих держав. Для ЕС было бы ошибкой полагать, что страна полностью попадет под влияние Китая, если влияние России уменьшится. Казахстан обладает экономическим потенциалом и использует его для развития международного партнерства. Это означает, что ЕС (как, впрочем, и КНР) является лишь одним из многих возможных партнеров КР, и чтобы добиться преимуществ по сравнению с другими, должен развивать и наращивать свое влияние».

    План действий для ЕС, составленный ECFR, выглядит одновременно и как предупреждение для  России. А кто предупрежден, тот вооружен. Есть надежда, что эта формула сработает.
     
     
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