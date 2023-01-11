Пашинян решил рискнуть армянским государством

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11 января, среда  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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Запад надеется на обвал нефтяных доходов России

Bloomberg шокировал резким обвалом цен на российскую нефть Максим Богодвид/РИА Новости
России приходится продавать свою нефть с большой скидкой из-за европейских санкций и позиции двух крупнейших покупателей – Китая и Индии. С таким посылом выступили западные источники информации. Однако в экспертной среде не разделяют мрачных прогнозов западных аналитиков. Подробности...
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Британцы ревнуют Макрона к Украине

Макрон потеснил британского премьера в списке лучших европейских друзей Зеленского Sadak Souici/Le Pictorium/Reuters
Решение Франции расширить военную помощь Украине и поставить в ВСУ неназванное количество колесных танков AMX-10RC вызвало некоторое недоумение на Западе. Британские СМИ заявили чуть ли не о расколе в НАТО, поскольку Париж принял это решение без консультаций. Чем руководствовался прежде осторожный Эммануэль Макрон? Подробности...
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Новая экипировка российских солдат получит смелые решения

Экипировка «Легионер» превратит российских солдат в «железных людей» Сергей Фадеичев/ТАСС
Нужно в кратчайшие сроки – уже в этом году – доработать экипировку наших военных до самого высокого уровня. Такую задачу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу. Сейчас в войсках используется «Ратник», который массово внедрялся последние десять лет. Но за это время появились новые материалы, технологии, изменилась специфика ведения боя. Что требуется от экипировки нового поколения, исходя из опыта СВО? Подробности...
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Байден и Трамп выявили серьезный изъян американской демократии

За одни и те же проступки Байдена и Трампа накажут по-разному Kevin Dietsch/CNP/Global Look Press
В Вашингтоне – новый скандал. Оказалось, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. За подобный грех ФБР сейчас готовит уголовное дело его сопернику Трампу. Но к Байдену у силовиков претензий нет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы. Почему так сложилось, что «глубинное государство» в США подыгрывает демократам? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Кулеба заговорил словами госсекретаря эпохи Эйзенхауэра

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Насмотревшись на Борреля, Анналену, да и на Лизавету Трасс в бытность ее главой Форин-офиса, Кулеба пришел к выводу, что при новом порядке, основанном на правилах, чем дурнее министр иностранных дел, тем он авторитетнее. И горячо усвоил себе эти правила. Подробности...

Папа Бенедикт отказывался прогибаться под мир

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Католическая церковь – и это было так уже во времена понтификата Бенедикта XVI – сталкивается с огромным давлением со стороны сильных мира сего, а в ряде стран и со стороны собственных прихожан, которые хотят, чтобы она изменила свое учение, подчинившись текущей повестке. Подробности...

Мы сами недооценивали себя

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Не самые умные люди еще недавно любили позубоскалить, что Россия составляет лишь несколько процентов от глобальной экономики, отсталая сырьевая страна. Однако уходящий год показал всю значимость РФ в глобальной торговле и международных хозяйственных связях. Подробности...
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США сэкономят на Украине

Артемовск или Бахмут?

Зеленский выпросил танки

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пашинян решил рискнуть армянским государством

    Слова Пашиняна логичное следствие двух неприятных для России трендов
    		   11 января 2023, 18:25
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сотворил ряд маленьких сенсаций: отказался принять учения ОДКБ и намекнул, что российских миротворцев в Закавказье могут заменить войска ООН. Почему желание Пашиняна снизить влияние Москвы в регионе и возложить задачу по решению проблем Еревана с Баку и Анкарой на Запад приведет Армению к риску потери государственности?

    В среду Никол Пашинян сообщил, что Армения отказывается от проведения запланированных на этот месяц учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023», которые должны были пройти на армянской территории. Заявление прозвучало на фоне недовольством позиции России по вопросу Лачинского коридора (зона ответственности российских миротворцев, которую по факту захватили т.н. «азербайджанские экологи», устроившие блокаду Нагорного Карабаха).

    Более того, Пашинян поставил под сомнение перспективы российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе в будущем (куда он может вместо россиян пригласить миротворцев ООН) и военного присутствия России на территории Армении.

    «В последнее время Азербайджан во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана. В условиях молчания российских коллег получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот, создает угрозы безопасности республики», – заявил премьер-министр.

    Слова Пашиняна – логичное следствие двух трендов. Первый из них – это системная политика Азербайджана и Турции по подрыву основ карабахского урегулирования. Здесь есть и тактическое, и стратегическое измерение.

    В тактическом плане Азербайджан, пользуясь концентрацией российских ресурсов на зоне СВО, пытается пересмотреть и без того победные для него итоги второй карабахской войны. В частности, задушить в блокаде спасенную Москвой часть Нагорного Карабаха, принудив тамошних армян покинуть свои дома. Видимо, в Азербайджане считают, что Москва не будет воспрепятствовать такой политике.

    «Россия, связанная СВО на Украине и углубляющийся конфронтацией с Западом, здесь и сейчас больше зависит от тандема Анкара-Баку», – рассуждает политолог Сергей Маркедонов.

    В стратегическом же плане целью тюркской политики является разрушение российско-армянского союза и вытеснение России с территории Южного Кавказа.

    «После завершения СВО Россия должна вплотную заняться ситуацией. Но если Россию сейчас вытеснят из Армении, то она потеряет свое присутствие в регионе, а значит и шанс заняться тем самым исправлением»,

    заявил газете ВЗГЛЯД армянский журналист Айк Халатян.

    Примечательно, что Россию из Армении пытаются вытеснить руками местных же властей с подачи азербайджанской стороны. «Пульт от антироссийских настроений в Армении находится сейчас фактически в руках Баку. Своими шагами Азербайджан пытается дискредитировать Россию в глазах армянского общества, внести раскол в двусторонние отношения», говорит Халатян.

    Казалось бы, армянское руководство, в отличие от простых людей, в тонкостях геополитики должно разбираться. И должно понимать, что разрыв российско-армянских отношений создаст для Москвы проблемы, но для Армении станет самой настоящей катастрофой, чреватой потерей государственности.

    Но есть и второй тренд. По мнению ряда экспертов, правительство Пашиняна может быть заинтересовано в вытеснении России из Армении. Отчасти из-за личных взглядов премьера (до прихода к власти он был противником ОДКБ и евразийской интеграции), отчасти в интересах американцев и европейцев, на которых ориентируется нынешний премьер-министр.

    «Заявления о том, что Армения не будет чего-то делать в отношении ОДКБ, никак не усиливают Армению.

    А только свидетельствуют о том, что правительство Пашиняна идет курсом смены союзника, желая привлечь в регион Запад. В надежде на то, что Запад, Соединённые Штаты, Франция помогут справиться с Турцией и Азербайджаном. Но они этого никогда не делали, и делать не будут. Потому что для них важнее всего, особенно Соединенным Штатам, убрать из этого региона Россию. Все остальное, судьба армянского населения и Нагорного Карабаха, их интересует в очень малой степени», говорит первый зампред комитета Госдумы по делам соотечественников Константин Затулин.

    «Я сомневаюсь, что другие миротворцы будут. Что Запад захочет их посылать и что Азербайджан разрешит», соглашается Халатян.

    Как бы там ни было, Франция и США (которые риторически поддерживают Ереван) позволяют антироссийским СМИ в Армении позиционировать себя как реальную альтернативу российским миротворцам. Создавать у населения иллюзию выбора, которого на самом деле нет, и на основании этой иллюзии добиваться вывода из Армении российских войск и интеграционных структур.

    В Москве все это понимают, но пока что стараются избежать эскалации.  «Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. <...> В любом случае Армения это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», прокомментировал отмену учений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Однако есть и другие фронты, относительно удаленные от Нагорного Карабаха, на которых можно добиться коррекции поведения как Еревана, так и Баку. Чем успешннее будет проходить российская спецоперация на Украине, тем осторожнее будут себя вести недруги Москвы на Южном Кавказе. Ведь одно дело – интриговать против России в надежде на то, что у нее не останется сил за эти интриги спросить. И совсем другое – понимать, что после победы Россия обязательно ответит всем тем, кто пытался воспользоваться ее «часом нужды».

    Это, кстати, касается не только Армении и Азербайджана.

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