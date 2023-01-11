Пашинян решил рискнуть армянским государством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сотворил ряд маленьких сенсаций: отказался принять учения ОДКБ и намекнул, что российских миротворцев в Закавказье могут заменить войска ООН. Почему желание Пашиняна снизить влияние Москвы в регионе и возложить задачу по решению проблем Еревана с Баку и Анкарой на Запад приведет Армению к риску потери государственности?

В среду Никол Пашинян сообщил, что Армения отказывается от проведения запланированных на этот месяц учений ОДКБ «Нерушимое братство-2023», которые должны были пройти на армянской территории. Заявление прозвучало на фоне недовольством позиции России по вопросу Лачинского коридора (зона ответственности российских миротворцев, которую по факту захватили т.н. «азербайджанские экологи», устроившие блокаду Нагорного Карабаха).

Более того, Пашинян поставил под сомнение перспективы российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе в будущем (куда он может вместо россиян пригласить миротворцев ООН) и военного присутствия России на территории Армении.

«В последнее время Азербайджан во время контактов с западными коллегами обосновывает свои агрессивные действия опасениями относительно того, что Армения и Россия готовят совместные агрессивные действия против Азербайджана. В условиях молчания российских коллег получается, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот, создает угрозы безопасности республики», – заявил премьер-министр.

Слова Пашиняна – логичное следствие двух трендов. Первый из них – это системная политика Азербайджана и Турции по подрыву основ карабахского урегулирования. Здесь есть и тактическое, и стратегическое измерение.

В тактическом плане Азербайджан, пользуясь концентрацией российских ресурсов на зоне СВО, пытается пересмотреть и без того победные для него итоги второй карабахской войны. В частности, задушить в блокаде спасенную Москвой часть Нагорного Карабаха, принудив тамошних армян покинуть свои дома. Видимо, в Азербайджане считают, что Москва не будет воспрепятствовать такой политике.

«Россия, связанная СВО на Украине и углубляющийся конфронтацией с Западом, здесь и сейчас больше зависит от тандема Анкара-Баку», – рассуждает политолог Сергей Маркедонов.

В стратегическом же плане целью тюркской политики является разрушение российско-армянского союза и вытеснение России с территории Южного Кавказа.

«После завершения СВО Россия должна вплотную заняться ситуацией. Но если Россию сейчас вытеснят из Армении, то она потеряет свое присутствие в регионе, а значит и шанс заняться тем самым исправлением»,

– заявил газете ВЗГЛЯД армянский журналист Айк Халатян.

Примечательно, что Россию из Армении пытаются вытеснить руками местных же властей с подачи азербайджанской стороны. «Пульт от антироссийских настроений в Армении находится сейчас фактически в руках Баку. Своими шагами Азербайджан пытается дискредитировать Россию в глазах армянского общества, внести раскол в двусторонние отношения», – говорит Халатян.

Казалось бы, армянское руководство, в отличие от простых людей, в тонкостях геополитики должно разбираться. И должно понимать, что разрыв российско-армянских отношений создаст для Москвы проблемы, но для Армении станет самой настоящей катастрофой, чреватой потерей государственности.

Но есть и второй тренд. По мнению ряда экспертов, правительство Пашиняна может быть заинтересовано в вытеснении России из Армении. Отчасти из-за личных взглядов премьера (до прихода к власти он был противником ОДКБ и евразийской интеграции), отчасти в интересах американцев и европейцев, на которых ориентируется нынешний премьер-министр.

«Заявления о том, что Армения не будет чего-то делать в отношении ОДКБ, никак не усиливают Армению.

А только свидетельствуют о том, что правительство Пашиняна идет курсом смены союзника, желая привлечь в регион Запад. В надежде на то, что Запад, Соединённые Штаты, Франция помогут справиться с Турцией и Азербайджаном. Но они этого никогда не делали, и делать не будут. Потому что для них важнее всего, особенно Соединенным Штатам, убрать из этого региона Россию. Все остальное, судьба армянского населения и Нагорного Карабаха, их интересует в очень малой степени», – говорит первый зампред комитета Госдумы по делам соотечественников Константин Затулин.

«Я сомневаюсь, что другие миротворцы будут. Что Запад захочет их посылать и что Азербайджан разрешит», – соглашается Халатян.

Как бы там ни было, Франция и США (которые риторически поддерживают Ереван) позволяют антироссийским СМИ в Армении позиционировать себя как реальную альтернативу российским миротворцам. Создавать у населения иллюзию выбора, которого на самом деле нет, и на основании этой иллюзии добиваться вывода из Армении российских войск и интеграционных структур.

На эту тему

В Москве все это понимают, но пока что стараются избежать эскалации. «Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. <...> В любом случае Армения – это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», – прокомментировал отмену учений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако есть и другие фронты, относительно удаленные от Нагорного Карабаха, на которых можно добиться коррекции поведения как Еревана, так и Баку. Чем успешннее будет проходить российская спецоперация на Украине, тем осторожнее будут себя вести недруги Москвы на Южном Кавказе. Ведь одно дело – интриговать против России в надежде на то, что у нее не останется сил за эти интриги спросить. И совсем другое – понимать, что после победы Россия обязательно ответит всем тем, кто пытался воспользоваться ее «часом нужды».

Это, кстати, касается не только Армении и Азербайджана.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД