Почему Армении не нравятся российские миротворцы

Армянский лидер Никол Пашинян позволил себе публично упрекнуть Россию. По его мнению, размещенный в Карабахе российский миротворческий контингент не выполняет свои обязанности. Что именно в действиях миротворцев не нравится армянскому руководству, как описывает происходящее Азербайджан и при чем здесь лишение гражданства России миллиардера с армянской фамилией?

Выступая в четверг на заседании правительства Армении, премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе не выполняет своих обязанностей. По его мнению, они де-факто нарушают трехстороннее соглашение Армении, России и Азербайджана, заключенное в ноябре 2020 года.

«По шестому пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору», – напомнил премьер. По словам Пашиняна, обязательство «держать под контролем Лачинский коридор» не выполняется.

«Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония», – цитирует ТАСС Пашиняна.

В Карабахе уже началась нехватка ряда товаров первой необходимости, в том числе продовольствия, посетовал премьер. «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Сотни семей остаются разделенными по разные стороны блокады», – сказал он. После этого Пашинян неожиданно сообщил, что передал в Баку новые предложения по мирному соглашению и готов подписать его в представленном виде. «Надеюсь, что реакция Азербайджана также будет положительной», – добавил он.

В Москве упрек не приняли. «Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами», – возразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Возразили Пашиняну и в МИДе. «Я могу сказать обратное: свою миссию российские миротворцы выполняют», – заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, подобное отношение к миротворцам «не принимается», так как они действительно работают над стабилизацией обстановки.

«Дело в том, что Армения и Азербайджан ведут сейчас с Россией очень сложный торг, скрытый от широкой публики. И мы не можем знать, какую ставку пытается сделать премьер-министр Армении такими словами», – отмечает по этому поводу программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «На прошлой неделе ставки повышал Баку, на этой неделе – Ереван, по очереди. До этого азербайджанской стороне не удалось полностью перекрыть Лачинский коридор для проезда, миротворцы не позволили этого сделать.

Мы помним противостояние прошлой недели, когда они стояли там стенка на стенку. И вот теперь армяне решили перейти в дипломатическое наступление»,

– полагает российский политолог. «У нас одинаковый уровень отношений с обеими республиками. Армения состоит в ОДКБ, с Азербайджаном у нас договор о союзничестве. И тех, и других мы любим одинаково. Давайте исходить из позиции России, заявленной президентом в октябре на встрече с нашим клубом, – предлагает Бордачев. – Путин сказал: мы будем рады любому соглашению Армении и Азербайджана, с учетом интересов населения Карабаха. Россия только рада будет, если они договорятся».

Из Карабаха в последние дни приходит противоречивая информация. В Баку утверждают, что дорога открыта, и приводят в доказательство видеозаписи, на которых видно, как по дороге проезжают кареты скорой помощи. В Степанакерте (по-азербайджански – Ханкенди) говорят, что скорые действительно пропускают, а остальной поток остается перекрыт.

Главы дипломатических ведомств России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов созвонились, обсудив ситуацию в зоне ответственности миротворцев, которая обострилась «в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе», сообщили в российском МИДе.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказала о споре Баку и Еревана вокруг золотосеребряного рудника у карабахского села Сотк (по-азербайджански –Союдлю). Из-за рудника давний конфликт неожиданно приобрел новую окраску, а в зоне, которую контролируют российские миротворцы, внезапно появились «экологические активисты» с обеих сторон.

Баку «гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге», заявил в разговоре с Лавровым Байрамов. По его словам, «дорога открыта, как это можно видеть из видеокадров, запечатлевших движение машин Международного комитета Красного Креста, армянских машин скорой медицинской помощи, автомобилей миротворческого контингента и других транспортных средств», сообщили в азербайджанском МИДе.

И Лавров, и Байрамов выразили сожаление отказом Еревана от участия в переговорах о мирном договоре, намеченных было в России на пятницу.

«Армянская сторона подтвердила готовность принять участие в запланированной в Москве встрече примерно две недели назад, до незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Очевидно, приоритетом работы министра иностранных дел Арарата Мирзояна на данный момент является беспрепятственный перезапуск Лачинского коридора», – заметил по этому поводу пресс-секретарь МИДа Армении Ваан Унанян. Вслед за своим премьер-министром, он сообщил, что «в знак конструктивной позиции армянской стороны» Азербайджану переданы новые предложения «относительно документа о нормализации отношений».

Решение Еревана вновь активизировать мирный процесс напрямую связано с событиями в Лачинском коридоре, уверен директор бакинского Института права и прав человека Ризван Гусейнов.

«Ситуация, которая развивалась там последние 10 дней, была использована как рычаг давления на Баку. Глава правительства самопровозглашенной Карабахской республики, бывший российский бизнесмен Рубен Варданян даже сравнивал эти события с блокадой Ленинграда. Армянская сторона пытается изобразить нас в максимально негативном свете и добиться международного осуждения Азербайджана. Но это не удалось», – подчеркнул бакинский политолог, напомнив, что даже Москва воздержалась от прямых претензий в адрес Баку, что и вызвало раздражение в Ереване.

«Представители и России, и других государств дали понять: раз есть проблемы, нужно обсуждать их в контакте с азербайджанской стороной. В этих условиях армянская сторона пошла на попятную. Теперь Пашинян, скорее всего, вновь начнет обсуждать проект мирного договора. Тем более, что для этого будет удобный повод – впереди неформальный форум лидеров СНГ в Петербурге. Не исключено, что состоится встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. Пашинян должен прийти туда не с пустыми руками», – считает Гусейнов.

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Но шансов на то, что мирный договор будет заключен, очень мало, уверен бакинский эксперт. «Если и эта попытка сорвется, то тогда Ереван будет тянуть до следующего лета, в надежде, что президентские выборы в Турции создадут для него более благоприятную обстановку», – предполагает он.

«Российские миротворцы, я понимаю, сейчас в трудном положении. Применять силу – значит, идти на прямой конфликт, потерять свою роль арбитра, стать стороной конфликта, который ничего хорошего не предвещает, – говорит газете ВЗГЛЯД политолог, депутат парламента Армении Андраник Теванян. – Но не открыть коридор тоже невозможно, потому что репутация миротворцев сильно пострадает». В такой ситуации нужно, чтобы Армения вела себя жестче, но армянские власти, наоборот, умыли руки, сетует Теванян: «Мол, мы ничего не будем делать – это функция российских миротворцев, пусть они сами решают».

Стоит отметить, что ранее недовольство миротворцами высказывала и азербайджанская сторона, в том числе и сам президент Ильхам Алиев, однако в последнее время претензии стихли, все вопросы были улажены.

«Прослеживается новый тренд – отношения Баку и Москвы постепенно улучшаются, а отношения Еревана и Москвы, наоборот, портятся, – отмечает Гусейнов. – Главные претензии Азербайджана были вызваны тем, что в сентябре в Карабахе появилась такая фигура, как Рубен Варданян, которого многие здесь считают аферистом. Теперь ситуация смягчается. Не случайно, кстати, Варданяна только что лишили российского паспорта. Москва и Баку находят взаимопонимание».

Действительно, в четверг указом президента была удовлетворена просьба Варданяна о выходе из гражданства РФ. Тем временем в Ереване оживились контакты с Западом. Секретарь Совбеза Армен Григорян по телефону обсудил ситуацию в Лачинском коридоре с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

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