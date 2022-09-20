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20 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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США предложили армянам выбор между войной и миром

«Все армяне считают вас верным другом Армении», – заявил Пашинян Prime Minister of the Republic of Armenia/
Reuters
Визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией. С учетом кризиса на границе с Азербайджаном и осторожной реакции ОДКБ на него сторонники такого шага в Армении почувствовали себя силой. Они не понимают, что американка предложила им выбор между миром и войной. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
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Америка оценила Тайвань выше Украины

Возможно, уже в 2027 году американские солдаты сойдутся с китайскими в бою за Тайвань US Army
В случае «вторжения» китайской армии на Тайвань США отправят свои войска на защиту острова, пообещал Байден. Весной он уже выступал с таким обещанием, но его помощники после уточнили, что «босса не так поняли». В этот раз президент отчеканил: в отличие от Украины, воевать на Тайвань своих солдат он отправит. Значит ли это, что небольшой остров в Тихом океане станет ареной битвы двух сверхдержав? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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    США предложили армянам выбор между войной и миром

    «Все армяне считают вас верным другом Армении», – заявил Пашинян
    		   20 сентября 2022, 08:42
    Фото: Prime Minister of the Republic of Armenia/
    Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению прошел, будто встреча друзей. При этом гостья, по сути, призывала Ереван отказаться от военного союза с Россией. С учетом кризиса на границе с Азербайджаном и осторожной реакции ОДКБ на него сторонники такого шага в Армении почувствовали себя силой. Они не понимают, что американка предложила им выбор между миром и войной.

    Участие США в армянской жизни имеет диспропорцию. С одной стороны, в Ереване огромное по штату посольство и штаб-квартиры многочисленных НКО, живущих на американские деньги. С другой – первые люди Вашингтона не заезжали туда больше 30 лет, даже в Африку мотаются чаще.

    Видимо, что-то мешало. Или кто-то. Например, турки.

    Из-за них резолюцию о признании геноцида армян Конгресс США принял совсем недавно – в 2019 году. Прежде цинично-практичные резоны перевешивали: резолюция, мол, никого не спасет, а с турками и так все сложно – не надо усложнять.

    Но когда президентом стал Дональд Трамп, а демократы вернули себе большинство в Конгрессе и решили вставлять президенту палки во все колеса, американский парламент вдруг нашел в себе принципиальность и мужество: резолюцию наконец-то приняли, во многом – стараниями спикера Нэнси Пелоси.

    Теперь ее принимают в Армении как родную. Вдоль следования кортежа американки были вывешены звездно-полосатые стяги, у центра искусств «Гафесчян», где она выступала с речью, собрался антироссийский митинг, а премьер-министр Никол Пашинян был на рандеву с гостей нетипично сладок.

    «Все армяне считают вас верным другом Армении. Но я хочу продолжить слова признательности, потому что я также хочу выразить благодарность за поддержку США армянской демократии, так как это тоже очень важно для нас. Мы видим готовность правительства США поддержать демократическую повестку нашей страны», – истекал патокой премьер.

    Даже с поправкой на знаменитое кавказское гостеприимство – too much. По крайней мере, из России смотреть на такое неприятно. Не бывает приятно, когда твой вроде бы друг и союзник милуется с твоим врагом и противником – тем, кто системно и последовательно пытается нанести тебе ущерб и иногда действительного его наносит.

    Правда, похожие чувства наверняка переживают армяне в связи с партнерством Москвы и Анкары. А к интересам друзей и союзников следует относиться с пониманием. За пределами понимания – лебезятничество конкретного политика Пашиняна, но армян в целом понять можно. Им сейчас правда тяжело.

    Счет жертвам очередного пограничного конфликта с Азербайджаном уже перевалил за сотню, и в какой-то момент азербайджанские войска заняли порядка десяти квадратных километров территории Армении. Просто в силу того, что им так удобней жить, служить и обеспечивать строительство инфраструктуры для связи с Нахичеванью.

    А для армян это битва за «дорогу жизни», связывающую Армению с Карабахом. При негативном развитии событий (а именно его сейчас вангуют паникеры) – за саму армянскую государственность. 

    Важный момент: ласковый хозяин Пашинян хочет победить в этой битве, заплатив за победу как можно меньше (бухгалтер из него действительно хороший, в отличие от командующего). Поэтому не объявил мобилизацию, а обратился в ОДКБ с официальным запросом о военной помощи. Имел полное право, но выглядело это как предложение повоевать не за армян, а вместо армян.   

    Идея не понравилась всем членам ОДКБ без исключения (кроме, понятно, Армении). В первую очередь не понравилось то, что это переход конфликта на куда более опасный уровень, где на горизонте уже маячит полномасштабная война с Азербайджаном и Турцией.

    Вместо начала такой войны ОДКБ отправила комиссию на место событий и вызвалась всячески содействовать дипломатическому урегулированию. Но это не то, чего ожидали армяне. В социальных сетях началась форменная истерика, в том числе – откровенно антироссийская.

    В образовавшуюся лакуну между ожиданиями Еревана и реальной помощью ОДКБ Пелоси тут же попыталась засунуть металлический ломик. В частности, заявила, что «Россия не смогла защитить Армению».

    Ее группа поддержки у «Гафесчяна» в это самое время требовала выхода Армении из ОДКБ.

    Вроде бы все понятно: США воспользовались ситуацией и пытаются выбить Армению из сферы влияния России, предложив в качестве друга и союзника себя. А часть армян этому рады, поскольку союзник это мощный – и говорит очень приятные вещи.

    Подчеркнем: рада только часть армян. Пока Пелоси играла в дружбу, у посольства США в Ереване проходила акция под лозунгом «Всегда вместе с Россией». Но руководство страны вроде как раз из тех, кто рад. До взятия власти Пашинян тоже выступал за выход из ОДКБ. Строго говоря, Армения должна была уйти на Запад после того, как он стал премьером, но помешала география.

    Не уйдет и теперь. По тем же причинам, но не только. А роль Пелоси не нужно переоценивать – пусть этим самообманом занимаются в Армении.

    Визит спикера был согласован задолго до военного кризиса. Приехав в стоящий на ушах Ереван, Пелоси вышла из зоны комфорта, чтоб не сказать – была приперта к стенке.

    Мероприятие планировалось простое и приятное. Спикер везла армянам респект и много правильных слов про непростительность геноцида. Взамен она рассчитывала заручиться поддержкой значительной диаспоры в США на ноябрьских выборах. Но на фоне пограничного кризиса у нее попросили реальной поддержки – того, что США Армении оказать не в состоянии.

    Пентагон не пошлет войска в зону конфликта, это вообще не обсуждается. Конгресс не согласует военную помощь на миллиарды долларов, как в случае с Украиной. Американский ВПК не начнет печатать для армян артиллерию под кредитные обязательства государства.

    На санкции против Азербайджана рассчитывать также не стоит. Оба потенциальных союзника Армении при конфликте с тюрками – Россия и Иран – обложены американскими санкциями по уши, но в Баку не нервничают.

    Да, Пелоси назвала Азербайджан авторитарным государством и «смертельным агрессором», который «напал на суверенитет Армении». Но этот же самый Азербайджан с его нефтью и газом в условиях противостояния с Россией рассматривается как жизненно важный источник энергоресурсов для европейских членов НАТО.

    Запад не готов вести сейчас энергетическую войну на два фронта. Но он хочет, чтобы воевать на два фронта пришлось России – и с Западом на Украине, и с тюрками в Закавказье.

    Это ключевая разница в подходах США и России к армянским проблемам. Для Армении это разница в рисках.

    Вашингтон вполне устроит большой конфликт с российским участием, для некоторых его функционеров это наиболее желательный вариант. Только вот от Армении в случае действительно большого конфликта мало что останется, ведь вестись он будет в основном на армянской территории.

    А Россию такой вариант не устраивает категорически. Она более чем кто-либо (кроме Армении, чего не все армяне понимают) заинтересована в том, чтобы большого конфликта в Закавказье не было. Ей сейчас остро нужен мир – пусть плохой, пусть хрупкий, но все же такой, чтоб не пришлось распылять ресурсы, необходимые для собственной спецоперации.

    Участие ОДКБ в акции против Азербайджана – это автоматический переход к тому самому большому конфликту с тюрками. Но ставка на дипломатию пока что позволила конфликту остаться в рамках пограничного.

    То, что у Москвы сейчас нормальные рабочие отношения и с Баку, и с Анкарой – не беда для Армении, ровно наоборот, крайне удачное для нее стечение обстоятельств. В таких условиях можно остановить словом то, что противникам приходится останавливать пушками

    Поэтому выбор между Россией и США для Еревана – это не выбор союзника. Это выбор между теми, кто остро хочет для Армении мира, и теми, кого в целом устроит исчезновение Армении в пожаре большой войны – лишь бы России пусто было.

    До осени 2020 года этот довод на многих в Армении не подействовал бы – армяне войны недостаточно боялись, в республике царили шапкозакидательские настроения. Мол, если надо будет – погоним тюрок до самого Баку и сбросим в море.

    В последовавшей за этим карабахской катастрофе сложно найти что-то хорошее. Кроме одного – надежды на то, что она подействовала на армянское общество отрезвляюще. Так, чтоб оно ценило мир, а не возможность запустить в обидчика чужим «Калибром».


     
     
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