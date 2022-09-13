Армения и Азербайджан дерутся за «дорогу жизни»

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13 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Что ждет экономику России после удачного 2022 года

На сколько хватит экономической устойчивости России Ведомости/ТАСС
Удивительная устойчивость российской экономики в этом году дает надежду на то, что и в следующем году ситуация будет не хуже. Российские ведомства готовят свои сценарии развития событий. Удастся ли российской экономике удивлять Запад два года подряд? Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Русофобия шведов ведет к власти националистов

Стокгольм давно входил в неформальный антироссийский блок внутри ЕС, наряду с Польшей, странами Балтии, Румынией ZUMA/ТАСС
Выборы в парламент Швеции неожиданно уткнулись в интригу. Результаты голосования показывают, что крайне антироссийская по настрою партия социал-демократов в шаге от того, чтобы потерять власть. Ей на смену идет коалиция, главный игрок в которой – партия Шведские демократы. Еще недавно их поносили в ЕС за «фашизм» и «работу на Кремль». Что теперь? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Глобальный рынок кончился первым

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как только на горизонте появляются малейшие проблемки, с теми же энергоресурсами, так сразу отбрасываются и «рынок», и «демократия», а вводится тотальный контроль и нормы «военного капитализма». Подробности...
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Почему россиян тронула смерть королевы Елизаветы

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Людей привлекает сам институт монархии – человек, увенчанный короной, вокруг которого собираются его верные. Что же заставляет людей испытывать смутную тоску по монархии и тянуться к ней даже в такой стертой и выцветшей форме, как британский королевский дом? Подробности...
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У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Армения и Азербайджан дерутся за «дорогу жизни»

    Стороны ведут обстрелы в том числе артиллерией
    		   13 сентября 2022, 17:40
    Фото: AP/TASS
    Текст: Евгений Крутиков

    Руководитель Армении Никол Пашинян срочно, ночью, обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину. Все дело в том, что на армяно-азербайджанской границе начались новые столкновения, есть десятки погибших. Что именно произошло по версиям обеих сторон и почему происходящее критически важно для Еревана?

    Армения и Азербайджан смогли договориться о прекращении огня с 9.00 мск (8.00 местного времени). Еще минут пятнадцать перестрелки продолжались, но затем ситуация на юго-восточном участке границы между двумя странами стабилизировалась.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ночью созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и запросил помощи. Также в Москву Сергею Шойгу ночью звонил министр обороны Армении Сурен Папикян. В это же время его азербайджанский коллега звонил в Анкару. Армения также обратилась в ОДКБ, СБ ООН, а Пашинян за ночь успел еще разбудить и президента Франции Эммануэля Макрона.

    В 10.00 по Москве Никол Пашинян выступил в парламенте и рассказал, что за ночь боестолкновений на границе погибло 49 армянских военнослужащих. Эта цифра не окончательная, поскольку раненых продолжают доставлять в Капан и Горис, а некоторых отправляют в Ереван. О потерях азербайджанской стороны не сообщается никакими источниками.

    По версии армянской стороны, примерно в полночь Баку начал обстреливать приграничные районы Армении в Зангезуре, включая гражданскую инфраструктуру. Была задействована тяжелая артиллерия и беспилотники. Обстрелам подверглись сперва населенный пункт Сотк, а затем довольно крупные по местным меркам города Горис и курортный Джермук. Обстрелам подверглись также более мелкие населенные пункты, а также места дислокации и расположения армянских вооруженных сил.

    Баку в свою очередь утверждает, что имела место «масштабная провокация армянской стороны», а азербайджанские войска открыли ответный огонь. Другой вопрос, что примерно к часу ночи перестрелки с применением тяжелой артиллерии достигли очень опасного размаха.

    Скорее всего, мы имеем дело с классическим случаем самораскручивающегося боестолкновения. После того, как чуть более месяца назад азербайджанские войска заняли Лачин и господствующие высоты вдоль Лачинского коридора, армянская сторона действительно несколько раз пыталась хоть как-то обеспечить безопасность своих флангов на этом участке границы. Делалось это путем постановки минных полей.

    Одна из таких армянских ДРГ, занимавшихся минированием, прошла на азербайджанскую территорию и, видимо, обнаружила себя. И то, что началось с ближнего стрелкового боя, буквально через час превратилось в обстрелы крупных приграничных городов из гаубиц.

    Кроме того, азербайджанская сторона, пользуясь физическим преимуществом в численности и вооружении, несколько раз «изменяла позицию», то есть, проще говоря, наступала или имитировала наступление. Обе стороны «позвали старших братьев», и к утру перестрелка стихла по мановению волшебной палочки.

    В начале августа азербайджанские войска заняли Лачин и окрестности, мотивируя это тем, что Баку свою часть договоренностей по Лачинскому коридору выполнил. Смысл договора был такой. Азербайджан настаивает, что Лачин – это историческая его территория, потому по итогам войны он должен безоговорочно вернуться в состав Азербайджана. С его точки зрения, это важная и неотъемлемая часть «восстановления территориальной целостности». А ради этого ведь и велась война.

    Но поскольку для Карабаха это – «дорога жизни», то ее надо как-то компенсировать. Поэтому в Москве договорились построить в обход города Лачин новую дорогу из Армении в Карабах, проезд по которой будет регулироваться российскими миротворцами.

    Это не компромиссное, а скорее больше проармянское решение, поскольку Баку мог и вовсе на это не пойти по праву победителя. Смысл здесь в том, что в азербайджанский Лачин армяне заезжать не будут (для Баку это вопрос не военный, а скорее национальной гордости и амбиций), а новая дорога будет иметь некий неформальный статус международной. Для Азербайджана есть даже в этом пропагандистская выгода: что ж, разве они звери какие – не давать мирным армянам ездить по своим надобностям. Пусть ездят, только не через «наш Лачин» и под охраной русских. А то мало ли что.

    И вот к концу лета Азербайджан построил с опережением срока свой участок новой дороги (примерно 30 километров), который проходит параллельно старому коридору чуть южнее. Армянская сторона теперь должна построить еще девять километров уже по собственной территории, чтобы соединить азербайджанский участок с уже имеющейся дорогой в Горисской котловине. Ереван этого пока не сделал.

    В качестве аргументации армянская сторона указывает на то, что недостаточно только асфальт уложить. Через Лачинский коридор в Карабах проходят все линии коммуникаций: электричество по ЛЭП, газопровод в Степанакерт и даже кабель интернета.

    В Ереване говорят, что азербайджанцы должны переложить по новой дороге всю инфраструктуру, иначе Карабах просто окажется отрезанным практически от всего. И потому, с армянской точки зрения, сам факт того, что Баку проложил автомобильную трассу в рекордные сроки, еще не означает, что московские договоренности по Лачинскому коридору выполнены. Следовательно, азербайджанские войска не имели права в начале августа занимать Лачин.

    Эти детали не были дословно прописаны в тексте московских деклараций и договоренностей. И все эти местные особенности, не положенные на бумагу, уже не в первый раз приводят к очередному витку эскалации. Достаточно вспомнить историю с золотым рудником, государственная принадлежность которого так и не прояснилась даже после попытки демаркации границы с помощью российских специалистов. Да и сама эта демаркация саботируется обеими сторонами, поскольку у каждой свое видение границы. Даже карты разные.

    А пока все эти детали (как и многие другие) не прояснены на бумаге и с помощью России как очевидного посредника и арбитра, события подобные нынешней ночи будут повторяться регулярно. А это всех напрягает и отвлекает. Например, каждая из сторон пытается явочным порядком застолбить за собой те или иные участки госграницы. Кто путем минирования, а кто и путем «изменения позиции», то есть по факту наступлением пехоты, поддержанной артиллерией. Российские миротворцы в этом никак не участвуют и не могут, поскольку госграница между двумя странами в их зону ответственности не входит.

    Выходом из этой опасной и неприятной ситуации может стать созыв новой дипломатической конференции в Москве,

    куда обе стороны конфликта должны приехать с полным списком своих претензий на руках вплоть до перекладки кабелей интернета и рытья колодцев. Пусть эти переговоры продлятся не один день, а месяц или даже два, но пока это единственный способ хотя бы немного сократить напряженность.

    При этом в любом случае будет сохраняться опасность того, что, например, Баку, пользуясь военным преимуществом, будет пытаться улучшить стартовые позиции перед конференцией, а Ереван, используя куда меньшие ресурсы, будет стараться удержать то, что у него осталось. Так что перспектива на деэскалацию довольно туманна, хотя локальные стычки можно и прекратить на какое-то время.

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