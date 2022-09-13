Кремль рассказал о ночном разговоре Путина с Пашиняном

Политолог объяснил эскалацию конфликта между Ереваном и Баку

«Баку проверяет возможность укрепления своих позиций в регионе, а также прощупывает реакцию Еревана и Москвы для того, чтобы попытаться продвинуть свои интересы и решить конфликт с соседом в свою пользу. Вместе с тем не стоит ожидать военного решения текущей эскалации, стороны вновь прибегнут к дипломатии», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией.

«В ситуации, которая сложилась сегодня на границе Азербайджана и Армении, нельзя было исключать, что рано или поздно обострение произойдет. Позиции сторон очень сильно расходятся, и до настоящего времени урегулировать ситуацию не получалось никакими способами. Большинство противоречий между Баку и Ереваном не решены еще с советских времен», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Например, демаркация границ идет по старым советским картам. У каждой из сторон здесь свой нарратив, который не устраивает другую сторону конфликта. Кроме того, не получается договориться по поводу Нагорного Карабаха. Если для Азербайджана этот вопрос фактически уже закрыт, то Армения настаивает на особом статусе территории и даже на самоопределении ее жителей, а также усиленно пытается сохранить там армянскую общину», – отметил собеседник.

«Азербайджан, по всей видимости, учитывая внешнюю конъюнктуру, тестирует возможности укрепления своих позиций и отсюда вытекают сложные вызовы для российских миротворцев. Но едва ли кто-то захочет воевать с Россией. Трудно себе представить прямые столкновения наших миротворцев с азербайджанской армией. Ни Москве, ни Баку это не нужно. Я думаю, все сведется вновь к попыткам найти дипломатические пути если не окончательных, то как минимум временных решений. По всей видимости, на данном этапе Россия будет стремиться сохранить статус-кво», – пояснил политолог.

«Мандат российским миротворцам был выдан на пять лет, сейчас подходит к концу только второй год. Время еще есть. Россия не будет торопиться с какими-то новыми инициативами, касающимися политического урегулирования ситуации, поскольку это очень сложный вопрос и, возможно, ситуация для этого еще не вполне дозрела», – полагает эксперт.

«Инциденты на границе были и будут продолжаться, но маловероятно, что они перерастут в конфликты того уровня, который мы наблюдали осенью позапрошлого года. Безусловно, Азербайджан настроен продвигать свои интересы и решать свои проблемы, однако все зависит от того, как далеко они готовы зайти», – отметил он.

«В свою очередь ответ на этот вопрос зависит от позиции России и от того, насколько российские миротворцы будут жестко или наоборот гибко подходить к решению возникающих в регионе проблем. Понятно, что Азербайджан своими действиями тестирует не только Армению, но и Россию тоже. И именно ответ России определит пределы, в рамках которых Баку сможет действовать», – резюмировал Кортунов.

Накануне Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

В МИД России выразили крайнюю озабоченность резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы. В российском дипведомстве призвали стороны воздержаться от дальнейшей эскалации и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, заявил, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек. Кроме того, он сообщил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях.

Кроме того, министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу в ходе телефонной беседы договорились принять меры для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявили в Ереване.

«Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Папикян и Шойгу договорились предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что в результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы в рядах азербайджанских ВС.

В сообщении дипведомства говорится, что с ночи 12 сентября подразделениями ВС Армении совершили диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Были заминированы некоторые участки. Также ВС Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различного оружия, в том числе из минометов, передает ТАСС.

В МИД также отметили, что «информация о предполагаемом нанесении ударов по гражданскому населению, объектам и инфраструктуре со стороны азербайджанской армии не соответствует действительности».

В начале августа из-за обострения ситуации в регионе власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию.

Напомним, что 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

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