Иран поможет России в большой кавказской проблеме

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15 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Европа переводит энергетику на «советское» управление

Как ЕК заставит европейцев экономить на электричестве Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС
Еврокомиссия представила план по спасению Европы от энергетического коллапса и социальной напряженности этой зимой. Предложенные меры возвращают рыночную Европу в 1970–80-е годы, когда цены на электроэнергию централизованно регулировались, а не устанавливались рынком. Еврокомиссия, которая десятилетиями яростно с этим боролась и в ЕС, и на Украине, сама предложила установить потолок на прибыль энергокомпаний. Что из этого получится, к чему готовиться европейцам? Подробности...
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Херсону рекомендовали помощь дальней авиации

Русская артиллерия нуждается в активной поддержке авиации в районах Причерноморья Министерство обороны РФ/РИА Новости
Украинские войска продолжают накопление сил и средств в районах Приазовья и Причерноморья. В частности, ВСУ предпринимают попытки атаковать союзные армии на севере Херсонской области, на николаевском направлении и в районе Кинбурнской косы. В чем заключается новый план Киева на южном фронте и как ВС России могут его сорвать? Подробности...
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Украина готовит новую провокацию под Изюмом

Занявшие Харьковщину украинские силовики терроризируют местное население State Security Service of Ukraine/REUTERS
На Москву вновь посыпались обвинения со стороны Киева, который утверждает, что российские военные якобы устраивали пытки и массовые убийства населения в Харьковской области. Все указывает на то, что Украина в находившихся под контролем России населенных пунктах области готовит повторение провокации по образцу Бучи – с предъявлением трупов «жертв оккупации». На роль жертв неонацисты определили сторонников России.  Подробности...
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Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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О валюте стоит забыть надолго

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Время доллара США и евро в России закончилось вместе с началом СВО. Однако жажда финансовых приключений у россиян не меньше, чем 30 лет назад. Подробности...

Рыночной экономики в Европе больше нет

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Затяжной энергетический кризис, перетекающий в 2023 год, когда ЕС может накрыть ощущение безысходности, может повести объединение европейских стран по наихудшему сценарию развития событий. Подробности...
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Западный культурный расизм ломает уехавших

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все как один напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме. Подробности...
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Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?

    Иран поможет России в большой кавказской проблеме

    Иран проявляет все больше усилий для содействия интересам России
    		   15 сентября 2022, 17:55
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    С весьма резкими и неожиданными заявлениями в связи с происходящем между Арменией и Азербайджаном выступил Тегеран. Он ясно дал понять, что готовится к «войне против Ирана» и выступил в защиту территориальных интересов Армении. Этот сигнал является очень важным не только для стран Кавказа, но и для России, и вот почему.

    Долгое время считалось, что Южный Кавказ является полем боя между Россией, Турцией и Западом (США и ЕС), где каждый играет по принципу «против всех». Однако сейчас уравнение пополнилось еще одним слагаемым – Исламской Республикой Иран. Государством, которое (в отличие от, положим, западных стран) рассматривает конфликт на Кавказе не как схватку за сферу влияния, а как конфликт, угрожающий существованию иранского государства. «Любая серьезная война, которая может произойти на Кавказе, это война против Ирана. Мы готовы», – заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), который сейчас, по сути, является иранской армией. 

    В иранском МИД уже высказались более подробно – в частности, конкретизировали позицию страны относительно нынешней вспышки армяно-азербайджанского конфликта. По мнению Тегерана, территориальная целостность Армении должна сохраняться любой ценой.

    Проще говоря, азербайджанской стороне не должно быть позволено отторгать от Республики Армения какие-либо территории. По мнению иранцев, Баку сейчас нацелен на отторжение всего юга Армении под предлогом создания «коридора» или «буферной зоны». В Ереване считают, что Тегеран в этом вопросе выступил на стороне Армении куда жестче, чем даже Москва.

    Кому-то, возможно, покажется, что Иран идет по проторенной Францией дорожке. На фоне осторожной позиции России пытается продемонстрировать готовность защищать Армению – и тем самым перехватить у Москвы контроль над этой закавказской республикой.

    Однако всё несколько сложнее. В отличие от Франции (и Турции, и США, и других западных акторов), иранцы как раз заинтересованы в сильной России в Закавказье. Если Сирию Иран считает своей безусловной сферой влияния и ревностно относится к присутствию там других игроков (даже России), то к Закавказью отношение в Тегеране скорее как к опасному подбрюшью. Региону, откуда потенциально может исходить ряд угроз для Исламской Республики – если этот регион окажется под контролем враждебной Ирану силы. Проще говоря, американцев, турок или израильтян.

    Прежде всего, угрозы националистической. На территории Северного Ирана проживает больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане – и в Тегеране очень озабочены тем, что умы и сердца этих людей пытаются взять под контроль Анкара и Баку. Некоторые иранские эксперты уже считают значительную часть тамошнего населения протурецкой – за последние 20 лет (когда Реджеп Эрдоган превратил Турцию из западного рупора в образец для подражания в тюркском мире) число лоялистов Анкары в Иране резко выросло. Между тем усиление любого национализма (в том числе азербайджанского) несет угрозу территориальной целостности Ирана – лоскутного одеяла из многих народов, сшитого за счет общей истории, территории и наднациональной концепции Исламской Республики.

    Также есть и угроза военная. Небольшое расстояние до иранской столицы и соседство с «проблемными» регионами Ирана делает Южный Кавказ великолепным плацдармом для противников Исламской Республики.

    Иранцы уже озабочены тесным военно-техническим сотрудничеством Азербайджана и Израиля (который, как считают сами иранцы, использует азербайджанскую территорию для проведения военной разведки в северных районах Ирана – и, как иранцы предполагают, в перспективе может использовать ее для решения диверсионных задач). Следя за проходящими сейчас событиями, иранцы опасаются, что на Южном Кавказе могут появиться также турецкие базы в Азербайджане (полноценные – Анкара в военном плане уже присутствует на территории Азербайджана), а также американские и европейские – в Армении. 

    Решить эти проблемы самостоятельно Иран не может. Он не способен полностью контролировать Южный Кавказ – слишком много в этом регионе игроков и слишком сильны их интересы там. Поэтому Тегеран заинтересован в усилении на Южном Кавказе тех глобальных игроков, которые не намерены использовать регион против Ирана – а единственным таким игроком является, по сути, Россия. И иранцев очень беспокоит тот факт, что они не видят очевидную позицию России по этому вопросу. Причем под «очевидной» Тегеран понимает прежде всего силовую линию. Поэтому КСИР и приходится выступать с такими жесткими заявлениями.

    Помимо военно-политического измерения конфликт на Кавказе имеет для Ирана и экономический аспект. Под угрозой оказался глобальный транспортный коридор «Север – Юг», на который иранцы возлагают такие большие надежды. Возлагают и считают, что у России к нему должно быть такое же серьезное отношение. Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» был создан 12 сентября 2000 года на основе соглашения, подписанного Россией, Ираном и Индией. Целью коридора было сокращение (почти в два раза) времени перевозки грузов из Индии в Россию, а оттуда – в Европу. В последующие годы к коридору присоединилось еще 10 стран, включая Азербайджан.

    На первый взгляд кажется, что коридор похоронен нынешним статусом российско-западных отношений. Европа вводит против России санкции, закрывает границы – а значит, «оттуда – в Европу» уже не актуально. Однако важность коридора для иранской экономики все равно сохраняется.

    Прежде всего потому, что у Ирана не так много возможностей, чтобы ими раскидываться. «Американские, европейские и общемировые санкции против Ирана привели к тому, что его возможности на внешних рынках стали ограниченными. А значит, любой новый рынок для него нужен и важен. Тем более российский. Так, Россия планирует в четыре раза увеличить закупки овощной продукции из Ирана. Также вроде то ли планируются, то ли уже начались поставки газовых турбин, которые в Иране производятся. Иранские автомобили – как легковые, так и грузовики (последние вообще являются фактически первым поколением Mercedes-Benz Actros) – демонстрировались в Москве», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан. 

    Кроме того, изменились векторы российского мышления. Москва всегда была заинтересована в парадигмах Восток – Запад, но поскольку сейчас эти дороги перекрываются, а России нужны выходы, то для России этот коридор становится интересным. «Недавно Россия согласилась на транзит 10 млн тонн груза по этому коридору. Очевидно, что на фоне беспрецедентных санкций российские экспортные и импортные логистические цепочки переориентируются на Азию и Ближний Восток», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог-ближневосточник Аббас Джума.

    При этом речь идет не только о российско-иранской торговле. Поскольку все понимают, что санкции надолго, Россия пытается наладить параллельный импорт, а также установить долгосрочные торговые маршруты для этого импорта, альтернативные европейским.

    «Иран с помощью коридора хочет стать крупнейшим хабом для импорта через свою территорию в РФ. Это позволит Тегерану очень неплохо заработать», – продолжает Аббас Джума. Именно поэтому Иран пытается в максимально короткие сроки завершить всю логистику по маршруту. В частности, построить 167 километров железной дороги между своими городами Решт и Астара (последний находится возле границы с Азербайджаном). 

    Однако очевидно, что на пути этих инвестиций – как и грандиозных экономических планов Тегерана – стоит потенциальная война на Кавказе. И ее окончание через победу турецко-азербайджанской оси Ирану тоже не выгодно, поскольку в этом случае транспортный коридор «Север – Юг» будет находиться под контролем враждебной Тегерану силы.

    Поэтому иранцы уже продумывают альтернативный маршрут. Тот же самый «Север – Юг», только не по территории Азербайджана, а по водной глади Каспия. Именно поэтому их сейчас интересует реализация плана президента Путина о строительстве нового российского порта на Каспийском море – а также серьезность российского подхода к этому вопросу. И таким образом, вольно или невольно, но Иран становится союзником России в целях сохранения статус-кво на Кавказе – мирного региона и отсутствия любых посягательств на территорию Армении.
     
     
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