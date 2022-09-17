Нужно ли России вступаться за Армению

«Россия уходит с Южного Кавказа, поскольку теряет своего единственного регионального союзника – Армению». Такие фразы все чаще и чаще приходится слышать от армянских экспертов, крайне недовольных позицией Москвы в армяно-азербайджанском конфликте – в том числе и в ходе его недавнего всплеска.

И, на первый взгляд, их слова являются не эмоциональной оценкой, а вполне трезвым логическим выводом, сделанным из анализа поведения российской стороны и его последствий. Напомним, что Российская Федерация является военно-политическим союзником Армении, и в рамках двусторонних и многосторонних (ОДКБ) соглашений обязуется защищать территориальную целостность Армении.

В 2020 году – во время Карабахской войны – российская сторона на выполняла свои обязанности по защите Армении по двум вполне резонным юридическим причинам. Во-первых, война шла не на территории Армении (на которую и распространяются формальные российские гарантии), а на территории Нагорного Карабаха, которую и Россия, и сама Армения (несмотря на всякие иезуитские формулировки Еревана) считают азербайджанской. Да, в ходе этой войны Азербайджан нанес ряд ударов по армянской территории и даже сам признал факт этих ударов, однако тогда – и это во-вторых, – премьер-министр Армении Никол Пашинян целенаправленно отказался обращаться за военной помощью к ОДКБ. То есть, проще говоря, не выполнил нужные процедурные моменты. Поэтому с Москвы взятки были гладки.

Однако в 2022 году оба условия были выполнены. Азербайджан напал на территорию Армении. В Баку могут сколько угодно говорить о том, что сделано это было из-за «неделимитированной границы» или «действий армянских диверсантов» – всё это не имеет никакого юридического значения. По факту имело место прямое нападение на территорию, признанную странами ОДКБ армянской, с бомбежкой населенных пунктов и убийством более сотни армянских военнослужащих. После чего премьер-министр Никол Пашинян официально обратился к ОДКБ и активировал четвертую статью Договора о коллективной безопасности.

«Если одно из государств – участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств – участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН». Именно так звучит ее текст. И, в понимании армян, Российская Федерация должна была прийти им на помочь со всей мощью своей армии и защитить территорию Армении так, как она сейчас защищает Донбасс. Не условные Казахстан и Белоруссия (на которых у армян надежды нет, а именно Москва.

Однако ничего из этого не было сделано. Вместо отправки солдат Россия предложила отправить в Армению специальную миссию во главе с генсеком организации. Ее задачей является «оценка обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном, подготовка доклада главам государств и выработка предложений по деэскалации напряженности». То есть, по сути, Кремль вместо военной помощи отправляет миссию для установления факта нападения (который никто не скрывает), а также ограничивается призывами сторон к миру (которые абсолютно не охлаждают пыл Азербайджана по захвату армянской территории). И армянам это действие союзников крайне не понравилось. «Общество уже готово к разрыву с Россией. Поверьте. За последние несколько дней антироссийские силы совершили последний решающий рывок и уничтожили веру в Россию. При активном участии, точнее бездействии самой России», – написал автору известный армянский журналист.

А кому помогать?

Формально, конечно, претензии справедливы. Однако есть вторая сторона медали. И связана она с поведением самой Армении – причем как власти, так и гражданского общества этой страны.

Тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ориентируется на Запад, ни для кого не является большим секретом. Он сформировался как журналист и политик при помощи западных структур, и в свою бытность оппозиционером требовал выхода Армении из подконтрольных России интеграционных структур. Придя во власть, он формально от этих требований отказался, однако по факту занимался как раз организацией этого выхода. Зачистил армянскую власть от значительного количества пророссийских политиков и военных, активно развивал отношения с западными «партнерами», поддерживал антироссийские информационные ресурсы и силы, сдавал Турции полностью пророссийский Нагорный Карабах (фактически подарив его Азербайджану в 2020 году). По слухам, даже дважды лично оскорбил Путина. Первый раз тогда, в ходе саммита спросил об отношении Путина к бывшему президенту Роберту Кочаряну (личному врагу Пашиняна), получил ответ о дружбе между двумя политиками, после чего сразу же Кочаряна арестовал. Второй раз тогда, когда арестовал действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. И когда лидеры ОДКБ на закрытой встрече спросили его почему он так поступил, Пашинян ничего внятного ответить не мог.

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Сейчас, по сути, Пашинян тоже хочет подставить Российскую Федерацию. По логике, если на государство нападает внешний враг (который к тому же еще и сильнее), то власти сначала должны защищать себя сами, а потом уже просить о внешней помощи. То есть, проще говоря, Никол Пашинян должен был сначала объявить мобилизацию, а потом уже просить о помощи ОДКБ. Вместо этого армянский премьер хочет, чтобы Россия, по сути, воевала за Армению вместо Армении. А когда Москва логично воздерживается от такой чести (предпочитая урегулировать вопрос дипломатическим путем), близкие к Пашиняну структуры начинают разгонять миф о том, что Россия не помогает. А помогает, мол, та же Франция, руководство которой однозначно требует от Азербайджана покинуть территорию Армении и созывает по этому поводу Совет Безопасности ООН (то есть говорит куда более красиво, чем Россия – но при этом и близко не может оказать такой же экономической и военной помощи, как Москва).

Хорошо, скажут армяне, к Пашиняну есть вопросы. Но Москва должна поддерживать не его, а граждан Армении, которые пророссийские.

Однако и тут есть тонкости. Дело даже не в том, что все последние годы армянское общество постоянно бурчало из-за того, что Россия ради Армении не рвет отношения с Азербайджаном (чего делать не должна была) и что российско-армянские отношения неравнозначные (каковыми и не могут быть по определению отношения между великой державой и небольшим государством). Дело в том, что защищают тех, кто готов защищать себя сам.

Во время переворота в апреле 2018 году армянское общество прекрасно знало, что Никол Пашинян является антироссийским лидером и выступает за сдачу Карабаха, однако поддержало его. В декабре 2018 года, после почти полугода правления Пашиняна с его антироссийской политикой, 70% населения проголосовали за его партию на парламентских выборах. После того, как он в 2020 году сдал Карабах, толпы людей штурмовали его резиденцию, а сам Пашинян спрятался в одном из западных посольств – и тогда многие эксперты говорили, что наконец-то у армян открылись глаза, что они вынесут Пашиняна из власти. Однако премьер-министр тогда не только удержался – на досрочных парламентских выборах 2021 года он получил почти 54% голосов избирателей. И это при том, что противостоял Пашиняну блок Роберта Кочаряна – личного, напомним, друга Путина, являвшегося единственным гарантом безопасности Армении. То есть, проще говоря, 54% населения добровольно проголосовало за русофобского политика, выступающего за демонтаж армянской государственности. Неудивительно, что значительная часть российского общества прохладно относится к идее защиты Армении.

Можно сколько угодно говорить, что Москва сама виновата, что Москва не работала с армянским гражданским обществом тогда, когда западные НПО его окучивали – все это будет отчасти правдой. Однако инстинкт самосохранения в армянах Москва поддерживать не должна.

И нужно ли сейчас России вписываться за такую Армению? Не проще ли ограничиться «отправкой комиссии» и просто подморозить конфликт?

Как ни странно, не проще. Москва должна вмешаться, причем именно силовым путем. Не ради Армении, а ради российской внешней политики и безопасности. Потому что в случае потери Армении – единственного союзника России на Южном Кавказе – Москва потеряет весь регион и будет отрезана от Ближнего Востока.