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14 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

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«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Американские «Пэтриоты» бросают вызов России в небе Украины

США намерены усилить ПВО Украины системами Patriot REUTERS/Radovan Stoklasa
США на этой неделе могут сообщить об отправке систем ПВО Patriot Украине. Окончательное решение по поставкам примет Джо Байден, однако тональность публикаций в западных СМИ намекает на то, что этот вопрос выглядит решенным. Как подобные действия Вашингтона скажутся на ходе СВО и что американским ЗРК могут противопоставить ВКС России? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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Андрей Полонский
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    Армения и Азербайджан отбирают друг у друга советское золото

    Лачинский коридор – воистину дорога жизни для Карабаха
    		   14 декабря 2022, 17:45
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Крутиков

    Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха неожиданно приобрел новую окраску. В зоне, которую контролируют российские миротворцы, внезапно появились «экологические активисты» с обеих сторон. Кто эти люди на самом деле, почему они блокируют стратегически важную дорогу и как это связано с золотым месторождением, открытым здесь еще в советское время?

    Группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор – единственную дорогу между Нагорным Карабахом и Арменией, сообщил армянский МИД.

    «Утром 12 декабря 2022 года группа людей из Азербайджанской Республики, представившись активистами-экологами, установила палатки возле Шуши, заблокировав естественное и беспрепятственное движение в Лачинском коридоре, созданном Трехсторонним заявлением (Армении, России и Азербайджана. – РБК). Вследствие этих действий жители НК лишены права на свободное передвижение, Нагорный Карабах стоит перед непосредственной угрозой продовольственного и гуманитарного кризиса», – сказано в сообщении.

    Как указали в МИД Армении, Баку грубо нарушил шестой пункт Трехстороннего заявления. Согласно данному документу, «Лачинский коридор находится под контролем российских миротворческих сил, а Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору».

    Азербайджанские активисты, блокировавшие дорогу, в свою очередь заявляют, что пришли требовать прекращения эксплуатирования природных ресурсов Нагорного Карабаха, которое они объявили незаконным. В частности, они грозят блокировать коридор до тех пор, пока азербайджанских официальных лиц не допустят для «инспекции» на золотой рудник. Протестующие также требуют, чтобы в район приехал командующий российским миротворческим контингентом генерал-майор Андрей Волков.

    Этому всему предшествовала нота МИД Азербайджана, направленная России по поводу инцидента на золотом руднике Гызылбулак и Дамирли, расположенном в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК). По данным пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, 10 декабря представители министерств экономики и экологии Азербайджана прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоне ответственности РМК для проведения мониторинга в связи с возможной незаконной добычей там полезных ископаемых, однако «группа местных активистов» не допустила чиновников на территорию рудников.

    «Местными активистами» были, естественно, армяне. В ответ на это симметрично и появились «экологи» под Шушой, перекрывшие Лачинскую дорогу. А миротворцев и Москву забросали нотами и требованиями с обеих сторон. Из-за чего же в итоге такой скандал?

    Речь идет о золотосеребряном месторождении у села Сотк (оно же Зод, а по-азербайджански Союдлю) с оцененными запасами промышленного освоения 112,5 тонн золота (в других источниках – 120 тонн). 27 тонн было добыто в советский период. Само месторождение было открыто в 1951 году, а промышленная разработка началась в 1976-м. Рядом расположены рудники поменьше.

    Проблема в том, что рудник расположен прямо по линии государственной границы между Арменией и Азербайджаном в соотношении на поверхности примерно 50% на 50%. Под землей соотношение другое: по разным оценкам, до 75% золотоносящей руды расположено на азербайджанской стороне.

    В советское время это мало кого волновало. Добыча золота в СССР была стратегической отраслью, подчинявшейся непосредственно союзным властям, минуя республиканские. А после распада СССР армяне в 1993 году заняли Кельбаджарский (Карвачарский) район целиком и рудник в частности, основали компанию GeoProMining с офисами в Ереване и Москве и принялись добывать золото. Из Зода золотая руда отправляется на Араратскую золотоизвлекающую фабрику (ЗИФ) по железной дороге.

    Работают на руднике в основном жители окрестных армянских сел Сотк, Варденис, Мец Масрик, Покр Масрик, Акунк, Хачахпюр и т. д. До войны 2020 года они неплохо зарабатывали: до 250 тысяч драм (около 40 тысяч рублей) в месяц. Другой работы там, кстати, нет вообще. Поэтому кроме рудника местные мужчины еще массово служат по контракту в армиях: армянской и карабахской. После же войны они долго коллективно судились с Минобороны Армении, которое задерживало выплаты боевых. В результате большинство из армии уволились и отправились на заработки в Россию.

    Дело в том, что основные работы на руднике прекратились еще два года назад, после перехода Азербайджана в наступление «в связи с опасностью для рабочих». Полностью остановить работы невозможно технологически, но их можно свести к минимуму. Из 1000 человек персонала управляющая компания уволила где-то 250–280. Все они жители окрестных сел, кроме непосредственно села Сотк. Их запрещено увольнять ни при каких обстоятельствах, и государство (Армения) компенсирует им 50% расходов на электроэнергию, газ и воду. Это своеобразная компенсация за жизнь и работу в нечеловеческих условиях.

    Экология там действительно хуже некуда, все покрыто токсичной красной пылью. Энергичные местные жители даже добились от Еревана создания постоянной медицинской комиссии для жителей села Сотк.

    Усугубилась ситуация после того, как управляющая компания решила перестроить свою работу. Дело в том, что золоторудный пласт расположен не по горизонтали, а поднимается ближе к поверхности на азербайджанской стороне. И еще с советских времен разработка там велась открытым способом (карьер). А на армянской стороне надо зарываться под землю. Требуются взрывные работы. После каждого взрыва все вокруг опять же покрывается красной пылью. Люди кашляют, чешутся и уезжают в Россию.

    После 44-дневной войны 2020 года азербайджанские войска без боя заняли Кельбаджарский район. Армяне оставили его по результатам московских соглашений. И тут выяснилось, что Зодское месторождение ровно пополам разделено госграницей. Обычно такие истории становятся темой классических французских комедий, но не в этом случае.

    Баку еще в 1990-х годах умудрился «продать шкуру неубитого медведя». Компания Anglo Asian Mining получила концессию на разработку нескольких рудников в Азербайджане, в том числе и находившиеся на контролируемых Арменией регионах. Есть среди них и Зодский рудник.

    Азербайджанские военные вошли на территорию рудника без стрельбы 26 ноября 2020 года. Начались переговоры с представителями управляющей компании и главой общины Гегамасар (местным мэром) Акопом Аветяном. На следующий день армяне и сотрудники рудника стали покидать территорию предприятия. Согласно компромиссу, должна была начаться делимитация границы, что зафиксировало бы государственную принадлежность рудника. Скорее всего – примерно пополам между Арменией и Азербайджаном.

    Деталь тут в том, что делимитация проводится представителями России. Они привезли с собой знаменитые карты Генштаба ВС СССР, которые считаются чуть ли не единственным аргументом во всех пограничных спорах на постсоветском пространстве.

    Технически это делается так. Берется GPS-трекер и пешком, ногами специальные люди проходят обозначенную на карте линию, сверяясь с показаниями координат. Работа эта не закончена до сих пор, она очень сложная, сопровождается взаимными обвинениями и мелочными спорами.

    Ситуация же на руднике остается патовой: армяне копают вглубь на своей территории, и неизвестно, что будет, когда они там докопают до виртуальной границы. Остановить процесс копания нельзя в том числе и по причине краха дальнейшей технологической цепочки. Например, Южно-Кавказская железная дорога (это армянский перевозчик, принадлежащий РЖД) просто потеряет 55% перевозок, что повлечет за собой увольнения персонала, а в Армении с безработицей и так все плохо.

    Ситуацию вокруг Зодского рудника уже два года удается сдерживать в рамках дипломатии и походов по горам с GPS в руках. Перестрелки случались, и основная проблема тут именно в отсутствии внятного определения государственной границы.

    Сейчас под конец года совпало несколько факторов: требования азербайджанского оператора как-то все-таки решить проблему, поскольку деньги уплачены, а также то давление, которое оказывает Москва на обе стороны в вопросе делимитации границы. Обе стороны исходят из принципов «ни пяди земли врагу» и вечного «мы тут всегда жили, причем тут ваши советские карты». И тут на передовую выходят «местные активисты» из числа армян, уволенных с рудника, и азербайджанские «экологи» с военной выправкой. Пусть лучшие они, чем снайперы.

     
     
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