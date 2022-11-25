Зачем Алиев начал угрожать Ирану

Ильхам Алиев обрушился с критикой на Иран. Южному соседу досталось за «ненависть и угрозы» в адрес Баку и за участившиеся маневры у азербайджанской и армянской границ. Более того – Алиев пообещал защитить светский образ жизни миллионов азербайджанцев, живущих в Исламской Республике. Азербайджанцев в Иране куда больше, чем в «титульной» республике. Почему Баку именно сейчас озаботился их правами?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу сделал крайне резкое заявление в адрес соседнего Ирана. Баку всегда отвечал и будет отвечать на любые антиазербайджанские шаги, цитировало Алиева агентство «Интерфакс Азербайджан».

Он напомнил, что работал с тремя бывшими президентами Исламской Республики Иран – Мохаммадом Хатами, Махмудом Ахмадинежадом и Хасаном Рухани. «На протяжении столь долгих лет еще никогда не возникало ситуации, аналогичной сегодняшней. Никогда Иран не проводил дважды в течение нескольких месяцев военные учения у наших границ. Никогда еще не было сделано столько заявлений, полных ненависти и угроз в адрес Азербайджана», – подчеркнул Алиев.

Напомним, в середине октября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана начал учения на северо-западе страны. То есть в провинциях, которые традиционно называют Иранским Азербайджаном. Ранее маневры под кодовым названием «Эктедар» («Сила») проходили в регионе Арас иранской провинции Восточный Азербайджан, близ границ с Арменией и Азербайджанской республикой. Армия Ирана в ходе этих учений испытывала ракеты со спутниковым наведением «Фатх-360» и «Фаджр-5», отмечал портал «Военное обозрение».

Под «полными угроз заявлениями» Алиев мог подразумевать, например, слова командующего ВМС КСИР Рамазана Зирахи. В начале октября тот назвал Азербайджан «одним из мест в регионе, где враги Исламской республики получают пристанище», сообщал бакинский портал Caliber.az.

Баку был вынужден начать ответные военные учения на границе с Ираном, «чтобы продемонстрировать, что мы их не боимся», – заявил Алиев в пятницу. Азербайджанский президент подчеркнул:

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить наш образ жизни, секулярный (светский – прим. ВЗГЛЯД) вектор развития Азербайджана и азербайджанцев, включая азербайджанцев, проживающих в Иране. Они – часть нашей нации».

Последнее заявление особенно любопытно. Азербайджан по конституции – светское государство, Иран – государство теократическое, где главой государства (рахбаром) может быть лишь духовное лицо. Президент Исламской республики Иран играет роль главы исполнительной власти – и, к слову, на эту должность также нередко избирают духовных лиц. В их числе – нынешний президент Ибрахим Раиси.

Иран – многонациональная страна, и второй по численности этнос после персов (61%) – как раз азербайджанцы (16%). Они составляют большинство в северо-западных провинциях Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан (здесь население смешанное, азербайджано-курдское). Множество азербайджанцев живут в провинциях Зенджан и Казвин – а это уже совсем близко к столичному Тегерану. Общая численность азербайджанцев в Иране – до 15 млн человек. При этом в независимом (он же Северный) Азербайджане титульная нация составляет менее 10,2 млн.

По оценке бакинских экспертов, соотечественников по ту сторону границы куда больше. «В Иране проживает 30–35 млн этнических азербайджанцев, и мы будем поддерживать их», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Центра политических исследований Мубариз Ахмедоглу.

Выходцы из Иранского Азербайджана и другие этнические тюрки исторически играли важную роль в персидской политике. Тюркские роды управляли Ираном и в средние века, и в новое время. Предпоследняя шахская династия, Каджары, происходили из туркоманского племени, родственного азербайджанцам. Азербайджанкой была мать основателя последней династии, Резы-шаха Пехлеви. Наконец, нынешний верховный лидер Ирана (рахбар), великий аятолла Али Хаменеи – также этнический азербайджанец.

При этом никакого подобия культурной, не говоря уже о политической, автономии у жителей Южного Азербайджана нет. «Живущие в Иране от 18 до 35 млн этнических азербайджанцев имеют хорошие позиции в экономике и политике, но эти позиции не соответствуют стремлениям Тегерана», – отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. – В частности, это касается разговоров о провозглашении независимости и даже присоединения к Азербайджану северных территорий Ирина, где проживают этнические азербайджанцы».

Отметим, что у Южного Азербайджана в XX веке был опыт сепаратистской государственности. В 1945 году при участии СССР была создана Демократическая республика Азербайджан (ДРА) со столицей в Тебризе и под руководством одного из лидеров компартии Ирана Сеид Джафара Пишевари.

Возникшую не без покровительства Иосифа Сталина республику курировал «азербайджанский Сталин», первый секретарь компартии АзССР Мир Джафар Багиров. В биографии Гейдара Алиева в серии ЖЗЛ говорится, что будущий президент (а тогда молодой сотрудник МГБ СССР) участвовал в советской миссии в Южном Азербайджане.

Народное правительство ДРА опиралось на советский контингент, расквартированный в Северном Иране в 1941–1946 годах. После вывода советских войск на территорию ДРА вступили тегеранские шахские войска, ликвидировавшие южноазербайджанскую государственность. Пишевари бежал в Азербайджанскую ССР и вскоре, в 1947-м, погиб в автокатастрофе близ Баку.

«Раскольнические идеи подавляются Тегераном. В Баку это меньше чувствуется, но тенденция поддержки своих собратьев в ИРИ чувствуется»,

– отметил Сажин. «С другой стороны, после победы в Иране исламской революции в 1979 году одна из главных концепций доктрины новой Исламской республики стал экспорт революции по иранскому образцу. Первым объектом этой революции стал тогда еще советский Азербайджан, где большинство верующих составляют мусульмане-шииты, как и в Иране», – продолжает востоковед.

«То есть напряжение росло уже тогда. После развала СССР продолжились усилия Тегерана по исламизации Азербайджана, но безуспешно. В нынешней Азербайджанской Республике азербайджанцы в большей части довольно далеки от религиозных догматов, проблем шиизма», – добавил он.

Более того, если в самом начале конфликта в Нагорном Карабахе Тегеран поддерживал Азербайджан, но после того, как Баку стал больше ориентироваться на Турцию, Израиль и США – заклятых врагов Ирана, в Тегеране уяснили, что все потуги по исламизации тщетны, поэтому «шиитский Иран стал поддерживать христианскую Армению», напомнил Сажин.

Сейчас Тегеран с тревогой относится к одному из последствий Второй Карабахской войны – проекту создания транспортного «Зангезурского коридора» из Азербайджана в Нахичевань и далее в Турцию. Коридор должен пройти по армянской территории вдоль границы с Ираном.

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Мубариз Ахмедоглу напомнил, что уже без малого 30 лет граница Азербайджана с Ираном «была под оккупацией Армении», против чего Тегеран не возражал. «А когда мы освободили азербайджано-иранские границы от армянской оккупации (имеются в виду действия азербайджанской армии осенью 2020 года – прим. ВЗГЛЯД), Иран начал проводить военные учения возле наших границ», – указал бакинский политолог.

Более того, на протекающей в центральной части Армянского нагорья реке Аракс иранцы установили понтонный мост, что не устраивает Баку. «Река Аракс является границей между Азербайджаном и Ираном. Половина реки принадлежит Ирану, а половина – нам. Но установкой понтонного моста они нарушили территориальную целостность Азербайджана... Поэтому сегодня президент объяснял своими заявлениями, что мы не потерпим военные учения возле наших границ и заявления из Тегерана», – указал азербайджанский эксперт.

Он предположил, что ситуация не обостряется до критического уровня исключительно благодаря России, которая наверняка «сдерживает» Тегеран по дипломатическим каналам. В противном случае Иран «использовал бы еще больше техники во время военных учений». «Иран выступает не только против Азербайджана, но и Турции, которая является союзником Баку. Иран останавливают только действия России», – полагает Ахмедоглу.

Востоковед Саид Гафуров считает, что воинственные заявления Алиева связаны не столько с историей ирано-азербайджанских отношений и национальным вопросом, сколько с интригами вокруг реализации конкретного экономического проекта. Эксперт напомнил о профессиональных дипломатических качествах Алиева, «который просто так ничего не говорит». «Его заявления связаны с внутренними вопросами, а не с внешними, в которых Алиев обычно гораздо аккуратнее», – указал Гафуров. По мнению эксперта,

на кону стоит более важный вопрос – это международный транспортный коридор «Север – Юг», благодаря которому «Азербайджан становится важной транзитной державой».

«Когда речь пошла о конкретной реализации проекта, то есть об огромных денежных потоках, то главный вопрос – кому пойдут эти подряды. Алиев может попытаться надавить, чтобы подряды получили правильные организации. Сейчас начался дележ этого коридора, который важен для всех, потому что это колоссальный прорыв – это самый короткий путь из Южной Азии в Европу. Сейчас можно торговаться, потому что все зависло в связи с конфликтом на Украине», – предположил востоковед.

Гафуров согласен с Ахмедоглу лишь в том, что в проводимых Ираном военных учениях вблизи Азербайджана есть «политический контекст». Эксперт добавил, что до военного конфликта между Ираном и Азербайджаном не дойдет, «потому что обе страны сильно связаны экономически», однако «Алиев может позволить себе резкие заявления, чтобы повлиять на политические процессы внутри Тегерана».

«Несмотря на то что ситуация очень сложная, я не думаю, что в Баку всерьез собираются присоединять Южный Азербайджан. Но хорошие отношения Баку с Вашингтоном, Израилем и Турцией страшно бесят всех в Тегеране. Никакие боевые действия не начнутся, но холодная война будет продолжаться», – резюмирует и дает прогноз Сажин.

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