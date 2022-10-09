Взгляд
9 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
Разделы

Как долго продлится падение рубля

Новый пакет санкций ЕС и историческое решение ОПЕК+ повлияли на рубль Ведомости/ТАСС
Впервые за долгое время курс российской валюты начал снижаться. Если бы нефть так сильно не укрепилась после исторического решения ОПЕК+, рубль мог бы упасть еще сильнее, не исключают эксперты. Как долго продлится это снижение и какой эффект оно будет иметь для граждан и экономики в целом? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
Перейти в раздел…

Крымский мост спасен благодаря хитрой конструкции

Крымский мост еще на этапе проекта подготовили к различным диверсиям и атакам Сергей Мальгавко/ТАСС
Движение по Крымскому мосту, поврежденному в результате теракта, удалось восстановить рекордными темпами. Уже в субботу было запущено и автомобильное, и железнодорожное сообщение, прерванное в результате ЧП. Как объясняют специалисты, феноменальная устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Но значение имело не только это. Подробности...
Перейти в раздел…

Срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод

Митинги солидарности с протестующими в Иране прокатились по многим западным столицам WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС
В Тегеране обнародованы результаты вскрытия тела Махсы Амини – девушки, чья гибель стала поводом для самых больших волнений со времен революции 1979 года. Выяснилось, что Махса в 8-летнем возрасте перенесла операцию на мозге, и ее смерть произошла из-за сердечного приступа. Итак, опровергнута версия, что Махсу забила до смерти полиция нравов. Осталось понять, приведет ли эта новость к спаду беспорядков? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия не прошла тест на лидерство в Европе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ФРГ не сможет стать ни лидером Евросоюза, ни даже великой военно-политической державой. А все потому, что у нее нет ни воли, ни достоинства, ни самостоятельности. Подробности...

Последствия будут неотвратимыми

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

Перейти в раздел…

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...

В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
  • Диверсия

  • Случайное внешнее воздействие

  • Внутренняя неисправность
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
    Власти рассказали о ходе ремонта Крымского моста после теракта Москва заявила об участии США в «опосредованной войне» против России Бухарест призвал НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий Премьер Эстонии пожаловалась на «сталось от войны»
    Силы ДНР отбили у ВСУ опорный пункт в 10 км от Донецка Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов Норвегию обвинили в обогащении на конфликте вокруг Украины Украинка с собаками не захотела съезжать от приютившей ее пары в Англии
    Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО МИД сообщил о попытках Киева спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье В Восточном Иерусалиме застрелили военнослужащую армии Израиля Жителя Швейцарии шесть раз ударили ножом в очереди на автозаправке во Франции

    дипломатическая нота


    Минск обвинил Киев в планировании удара по Белоруссии

    «идем к третьей мировой войне»


    Трамп призвал к переговорам о мире на Украине

    террористический акт


    Генерал ФСБ предположил способ взрыва на Крымском мосту

    Видео

    интервью пастора из США


    «Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

    нехватка газа


    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

    превентивный ядерный удар


    Зеленский дал спецоперации новую цель

    гражданские подрядчики


    Кто и как может улучшить снабжение армии

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    национальный лидер


    Ирина Алкснис: Мы – вместе. И у нас все получится!

    сокращение квот


    Глеб Простаков: ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

    коллапс системы


    Тимофей Бордачёв: Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

    на ваш взгляд


    Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?

    Срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод

    Митинги солидарности с протестующими в Иране прокатились по многим западным столицам
    		   9 октября 2022, 10:26
    Фото: WAEL HAMZEH/EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    В Тегеране обнародованы результаты вскрытия тела Махсы Амини – девушки, чья гибель стала поводом для самых больших волнений со времен революции 1979 года. Выяснилось, что Махса в 8-летнем возрасте перенесла операцию на мозге, и ее смерть произошла из-за сердечного приступа. Итак, опровергнута версия, что Махсу забила до смерти полиция нравов. Осталось понять, приведет ли эта новость к спаду беспорядков?

    Смерть 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини, после похорон которой в Исламской республики вспыхнула серия протестов, не была вызвана ударами по голове или по другим жизненно важным органам или частям тела. Об этом говорится в распространенном в пятницу отчете Иранской организации судебной медицины.

    Эксперты сообщили, что в возрасте восьми лет девушка перенесла операцию на мозге. После ее ареста в Тегеране, который произошел 13 сентября, «Амини потеряла сознание и упала на землю. Были нарушен сердечный ритм и снизилось кровяное давление. Неэффективная сердечно-легочная реанимация привела к развитию гипоксии головного мозга. Пациентка умерла вследствие полиорганной недостаточности», – говорится в заключении.

    Как уже рассказывала газета ВЗГЛЯД, Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана –навестить родственников. На улице ее задержала полиция нравов («назидательный патруль»), которая следит за соблюдением шариатских норм. Девушку упрекнули в «неправильном ношении» хиджаба, после чего доставили в участок. Из участка позже Амини была госпитализирована, уже в бессознательном состоянии. Через три дня она скончалась, не приходя в сознание. По словам ее брата, правоохранители уверяли его, что Амини потеряла сознание – вероятно, после пережитого сердечного приступа и инсульта.

    Но в социальных сетях, а следом – и в западной прессе была растиражирована другая версия, ­­– что девушка скончалась от полученных травм. В частности, ее распространил адвокат семьи погибшей Салех Никбахт. Он сообщил полуофициальному новостному веб-сайту Etemadonline: «респектабельные врачи» считают, что Махсу сильно избили в участке. Отец девушки также возложил ответственность за ее смерть на полицию, сказав, что на ногах погибшей он обнаружил синяки.

    Как отмечает ТАСС, власти с самого начала придерживались версии о сердечном приступе. Президент Ирана Эбрахим Раиси сам позвонил семье покойной и пообещал тщательно расследовать инцидент. В начале недели верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи сообщил о своей обеспокоенности, назвав смерть Амини «трагическим инцидентом, огорчившим нас».

    Сейчас оппозиционеры будет утверждать, что результаты медэкспертизы – это фальсификация, предполагает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. «Для оппозиции главная задача – оказать давление на руководство Ирана на фоне переговоров в Вене, где обсуждается возвращение Тегерана и Вашингтона к «ядерной сделке», а заодно – добиться того, чтобы Тегеран дистанцировался от Москвы в ее глобальной политике, в том числе по спецоперации на Украине», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД. 

    Главная цель участников беспорядков – смена политического режима в Исламской республике, добавляет Сафаров. «А подробности о ее операции на мозге и других проблемах со здоровьем уже никому неинтересны. Для заокеанских заказчиков сам факт смерти Амини стал мощным сигналом, чтобы запустить механизмы дестабилизации общества», – убежден гендиректор Центра.

    Впрочем, по его мнению, большинство иранцев не идет на поводу у зачинщиков волнений, и протесты скоро угаснут. «На самом деле, протестам никто не препятствует, хотя полицейские или армия могут их мгновенно прекратить. Иран еще раз доказывает, что остается демократическим государством, где каждый может безнаказанно выражать свой протест. Однако организаторы, которые получают финансирование от Америки, понесут заслуженное наказание», –  предупреждает собеседник.

    Политолог Маис Курбанов также полагает, что протесты постепенно угаснут после того, как выяснилось, что смерть девушки была случайностью. «Однако на Западе будут ждать нового повода, чтобы вновь попытаться расшатать власть в Иране, поскольку эта страна для Запада – как кость в горле», – уверен эксперт.

    «Американцы, к примеру, даже создали защищенный от блокировок сайт, чтобы на нем могли общаться участники иранских протестов,

    хотя официально в Вашингтоне говорили, что не вмешиваются в происходящее. На этих форумах теперь можно почитать призывы к иранцам жечь мусорные ящики и автомобильные покрышки, поддерживать беспорядки. На самом деле, на попытки расшатать систему власти в Иране, тратятся огромные деньги», – указал эксперт.

    По оценке наблюдателей, нынешние массовые беспорядки стали самыми крупными со времен Исламской революции 1979 года. Драки с полицией уже привели к десяткам смертей среди протестующих и силовиков, а также к сотням арестов. Самая острая фаза беспорядков пришлась на конец сентября, когда жители города Ошнавие (провинция Западный Азербайджан) по сути взяли этот город под свой контроль, захватив там заодно склады с оружием. На подавление этого мятежа были отправлены части Корпуса стражей исламской революции. 

    Одновременно протест ширится и в социальных сетях ­­– женщины снимают на видео, как сжигают свои хиджабы и стригут волосы в знак неповиновения дресс-коду. Тренд подхватили и зарубежные знаменитости, в том числе оскароносные актрисы Марион Котийяр и Жюльет Бинош, а также бывшая первая леди Франции, супермодель Карла Бруни. В пятницу шведский депутат Абир аль-Сахлани остригла себе волосы во время выступления на сессии Европарламента.

    Днем ранее ту же акцию провели сразу три женщины на заседании парламента Бельгии, в том числе глава МИДа королевства Аджа Лябиб. Она отстригла себе прядь волос, следуя примеру Дарьи Сафаи, депутатки иранского происхождения. Третьей поступок повторила депутат Гёделе Ликенс.

    Сафаров убежден, что смерть Амини была для Запада лишь поводом для того, чтобы запустить протестное движение. Он напомнил, что задержание девушки и ее пребывание в участке попалии в объективы камер наблюдения. «Был зафиксирован даже момент, когда она потеряла сознание в присутствии десятка свидетелей. Поэтому даже внутри страны многие понимали, что Амини умерла из-за подорванного здоровья», – пояснил Сафаров.

    Вообще иранская полиция нравов по большому счету – символическая организация, добавляет Сафаров. Даже если она ведет патрулирование, то людей, чей дресс-код не соответствует строгим нормам поведения, задерживают только в самом крайнем случае, когда человек явно идет на конфликт, как и произошло с Амини, «которая начала ругаться и выражать недовольство». Обычно правоохранители стараются отделаться замечанием, особенно патруль действует на крупных общественных мероприятиях, указал эксперт. 

    «Я часто бывал в разных городах Иране и никогда не видел, чтобы кто-то к кому-то подошел на улице и сделал замечание из-за внешнего вида. Полиция нравов ни при каких условиях не станет не то что избивать, но даже оскорблять человека, доставленного в участок. С задержанным обычно работают подготовленные психологи», – заверил эксперт.

    Сафаров уверен, что обстановка в Иране скоро так и так стабилизируется, и выводы судебных патологоанатомов по делу Амини не станут решающим фактором. «Поскольку заказ по дестабилизации общества на Западе пока никто не отменял, то ночные вылазки с поджогами, которые потом дают соцсетям красочную картинку, в Иране еще какое-то время будут продолжаться. Но по большому счету политической системе ничего не грозит. Кстати, в ближайшее время перед судом предстанет первая группа наиболее ярких исполнителей заказа», – сообщил Сафаров.

    В другой стране ЕС – в Дании – протесты, похоже, приобрели насильственный характер. В пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подверг резкой критике Копенгаген за неспособность обеспечить безопасность посольства Исламской Республики. Выяснилось, что накануне ночью неизвестный человек с ножом проник в дипломатическую миссию. «Проникнув на территорию посольства, нападавший с ножом в руке начал угрожать, пытаясь запугать и причинить урон автомашинам на стоянке посольства», – рассказала посол Афсане Надипур. (Стоит отметить, что Надипур принадлежит к немногочисленной группе женщин-дипломатов Исламской республики). Надипур выразила сожаление, что полиция прибыла в посольство с большой задержкой, хотя дипломаты заранее предупреждали о возможности теракта. «Достойно сожаления, что подобное нападение на женщину-посла, обладающую дипломатическим иммунитетом, произошло в центре Европы, а полиция не прибыла на место происшествия своевременно», - посетовал в ответ глава МИДа.

    Тем временем МИД еще одного королевства в ЕС – Нидерландов – призвал подданных полностью воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там беспорядков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •