Срежиссированные Западом беспорядки в Иране потеряли повод

В Тегеране обнародованы результаты вскрытия тела Махсы Амини – девушки, чья гибель стала поводом для самых больших волнений со времен революции 1979 года. Выяснилось, что Махса в 8-летнем возрасте перенесла операцию на мозге, и ее смерть произошла из-за сердечного приступа. Итак, опровергнута версия, что Махсу забила до смерти полиция нравов. Осталось понять, приведет ли эта новость к спаду беспорядков?

Смерть 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини, после похорон которой в Исламской республики вспыхнула серия протестов, не была вызвана ударами по голове или по другим жизненно важным органам или частям тела. Об этом говорится в распространенном в пятницу отчете Иранской организации судебной медицины.

Эксперты сообщили, что в возрасте восьми лет девушка перенесла операцию на мозге. После ее ареста в Тегеране, который произошел 13 сентября, «Амини потеряла сознание и упала на землю. Были нарушен сердечный ритм и снизилось кровяное давление. Неэффективная сердечно-легочная реанимация привела к развитию гипоксии головного мозга. Пациентка умерла вследствие полиорганной недостаточности», – говорится в заключении.

Как уже рассказывала газета ВЗГЛЯД, Амини приехала в Тегеран из Иракского Курдистана –навестить родственников. На улице ее задержала полиция нравов («назидательный патруль»), которая следит за соблюдением шариатских норм. Девушку упрекнули в «неправильном ношении» хиджаба, после чего доставили в участок. Из участка позже Амини была госпитализирована, уже в бессознательном состоянии. Через три дня она скончалась, не приходя в сознание. По словам ее брата, правоохранители уверяли его, что Амини потеряла сознание – вероятно, после пережитого сердечного приступа и инсульта.

Но в социальных сетях, а следом – и в западной прессе была растиражирована другая версия, ­­– что девушка скончалась от полученных травм. В частности, ее распространил адвокат семьи погибшей Салех Никбахт. Он сообщил полуофициальному новостному веб-сайту Etemadonline: «респектабельные врачи» считают, что Махсу сильно избили в участке. Отец девушки также возложил ответственность за ее смерть на полицию, сказав, что на ногах погибшей он обнаружил синяки.

Как отмечает ТАСС, власти с самого начала придерживались версии о сердечном приступе. Президент Ирана Эбрахим Раиси сам позвонил семье покойной и пообещал тщательно расследовать инцидент. В начале недели верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи сообщил о своей обеспокоенности, назвав смерть Амини «трагическим инцидентом, огорчившим нас».

Сейчас оппозиционеры будет утверждать, что результаты медэкспертизы – это фальсификация, предполагает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. «Для оппозиции главная задача – оказать давление на руководство Ирана на фоне переговоров в Вене, где обсуждается возвращение Тегерана и Вашингтона к «ядерной сделке», а заодно – добиться того, чтобы Тегеран дистанцировался от Москвы в ее глобальной политике, в том числе по спецоперации на Украине», – пояснил политолог газете ВЗГЛЯД.

Главная цель участников беспорядков – смена политического режима в Исламской республике, добавляет Сафаров. «А подробности о ее операции на мозге и других проблемах со здоровьем уже никому неинтересны. Для заокеанских заказчиков сам факт смерти Амини стал мощным сигналом, чтобы запустить механизмы дестабилизации общества», – убежден гендиректор Центра.

Впрочем, по его мнению, большинство иранцев не идет на поводу у зачинщиков волнений, и протесты скоро угаснут. «На самом деле, протестам никто не препятствует, хотя полицейские или армия могут их мгновенно прекратить. Иран еще раз доказывает, что остается демократическим государством, где каждый может безнаказанно выражать свой протест. Однако организаторы, которые получают финансирование от Америки, понесут заслуженное наказание», – предупреждает собеседник.

Политолог Маис Курбанов также полагает, что протесты постепенно угаснут после того, как выяснилось, что смерть девушки была случайностью. «Однако на Западе будут ждать нового повода, чтобы вновь попытаться расшатать власть в Иране, поскольку эта страна для Запада – как кость в горле», – уверен эксперт.

«Американцы, к примеру, даже создали защищенный от блокировок сайт, чтобы на нем могли общаться участники иранских протестов,

хотя официально в Вашингтоне говорили, что не вмешиваются в происходящее. На этих форумах теперь можно почитать призывы к иранцам жечь мусорные ящики и автомобильные покрышки, поддерживать беспорядки. На самом деле, на попытки расшатать систему власти в Иране, тратятся огромные деньги», – указал эксперт.

По оценке наблюдателей, нынешние массовые беспорядки стали самыми крупными со времен Исламской революции 1979 года. Драки с полицией уже привели к десяткам смертей среди протестующих и силовиков, а также к сотням арестов. Самая острая фаза беспорядков пришлась на конец сентября, когда жители города Ошнавие (провинция Западный Азербайджан) по сути взяли этот город под свой контроль, захватив там заодно склады с оружием. На подавление этого мятежа были отправлены части Корпуса стражей исламской революции.

Одновременно протест ширится и в социальных сетях ­­– женщины снимают на видео, как сжигают свои хиджабы и стригут волосы в знак неповиновения дресс-коду. Тренд подхватили и зарубежные знаменитости, в том числе оскароносные актрисы Марион Котийяр и Жюльет Бинош, а также бывшая первая леди Франции, супермодель Карла Бруни. В пятницу шведский депутат Абир аль-Сахлани остригла себе волосы во время выступления на сессии Европарламента.

Днем ранее ту же акцию провели сразу три женщины на заседании парламента Бельгии, в том числе глава МИДа королевства Аджа Лябиб. Она отстригла себе прядь волос, следуя примеру Дарьи Сафаи, депутатки иранского происхождения. Третьей поступок повторила депутат Гёделе Ликенс.

Сафаров убежден, что смерть Амини была для Запада лишь поводом для того, чтобы запустить протестное движение. Он напомнил, что задержание девушки и ее пребывание в участке попалии в объективы камер наблюдения. «Был зафиксирован даже момент, когда она потеряла сознание в присутствии десятка свидетелей. Поэтому даже внутри страны многие понимали, что Амини умерла из-за подорванного здоровья», – пояснил Сафаров.

Вообще иранская полиция нравов по большому счету – символическая организация, добавляет Сафаров. Даже если она ведет патрулирование, то людей, чей дресс-код не соответствует строгим нормам поведения, задерживают только в самом крайнем случае, когда человек явно идет на конфликт, как и произошло с Амини, «которая начала ругаться и выражать недовольство». Обычно правоохранители стараются отделаться замечанием, особенно патруль действует на крупных общественных мероприятиях, указал эксперт.

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«Я часто бывал в разных городах Иране и никогда не видел, чтобы кто-то к кому-то подошел на улице и сделал замечание из-за внешнего вида. Полиция нравов ни при каких условиях не станет не то что избивать, но даже оскорблять человека, доставленного в участок. С задержанным обычно работают подготовленные психологи», – заверил эксперт.

Сафаров уверен, что обстановка в Иране скоро так и так стабилизируется, и выводы судебных патологоанатомов по делу Амини не станут решающим фактором. «Поскольку заказ по дестабилизации общества на Западе пока никто не отменял, то ночные вылазки с поджогами, которые потом дают соцсетям красочную картинку, в Иране еще какое-то время будут продолжаться. Но по большому счету политической системе ничего не грозит. Кстати, в ближайшее время перед судом предстанет первая группа наиболее ярких исполнителей заказа», – сообщил Сафаров.

В другой стране ЕС – в Дании – протесты, похоже, приобрели насильственный характер. В пятницу министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подверг резкой критике Копенгаген за неспособность обеспечить безопасность посольства Исламской Республики. Выяснилось, что накануне ночью неизвестный человек с ножом проник в дипломатическую миссию. «Проникнув на территорию посольства, нападавший с ножом в руке начал угрожать, пытаясь запугать и причинить урон автомашинам на стоянке посольства», – рассказала посол Афсане Надипур. (Стоит отметить, что Надипур принадлежит к немногочисленной группе женщин-дипломатов Исламской республики). Надипур выразила сожаление, что полиция прибыла в посольство с большой задержкой, хотя дипломаты заранее предупреждали о возможности теракта. «Достойно сожаления, что подобное нападение на женщину-посла, обладающую дипломатическим иммунитетом, произошло в центре Европы, а полиция не прибыла на место происшествия своевременно», - посетовал в ответ глава МИДа.

Тем временем МИД еще одного королевства в ЕС – Нидерландов – призвал подданных полностью воздержаться от поездок в Иран из-за продолжающихся там беспорядков.

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