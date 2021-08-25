Зачем СССР и Британия вторглись в Иран

Казалось бы, время для вторжения СССР в Иран было выбрано самое неподходящее. Август 1941-го, на советско-германском фронте вовсю гремело решающее судьбу страны Смоленское сражение. Но тысяча танков и боеспособные армии были отправлены на юг. Зачем это было сделано и что получили союзники?

Условно управляемая страна

В первой половине XX века в Иране творился редкостный бардак. Некогда могущественная держава разваливалась так, что «больной человек Европы», как еще в XIX веке называли Османскую империю, смотрелся рядом как средоточие порядка и организованности. Персия была максимально разрозненна и немонолитна. Во времена, когда вокруг или активно формировались, или уже существовали спаянные единой культурой и политическим стержнем нации, она все еще во многом оставалась конгломератом родов и племен. Провинции активно оспаривали у центра привилегии и, если что, не стеснялись поднимать восстания. В 1891 году, например, новые мятежи (включая мелкие) стартовали почти каждый день – буквально.

Силовые же структуры носили кланово-территориальный характер или вообще управлялись иностранными государствами. Персидская государственная машина номинально как бы подчинялась стоящему во главе страны шаху, но на деле интриговала его при любой возможности. Единственной более-менее надежной силой до конца Первой мировой была Персидская казачья бригада, возглавляемая русскими офицерами. Персидские казаки хотя бы всегда были на стороне шаха, подавляя не только бунты в провинциях, но и государственные перевороты в столице.

После революции в России сдуло ветрами истории и Персидскую казачью бригаду. Совсем бесследно ее существование, правда, не прошло – шах Реза Пехлеви, пришедший к власти в 20-х годах, был выходцем как раз из персидских казаков. Старая, тянущаяся еще с XVIII века династия шахов Каджаров не выдержала бурных времен и пала. Но Реза, как «сильный человек» своего времени, смог основать свою династию Пехлеви.

Но даже он был вынужден все время лавировать между различными заинтересованными группами. И делать это куда чаще и куда аккуратнее, чем правители стран, множество народностей которых уже удалось собрать в одну большую нацию.

Среди этих самых заинтересованных групп были и немцы – как во время Первой мировой, так и во время Второй. Когда-то Персия была предметом большой игры между Россией и Британией, логистическим узлом на пути с Кавказа в Индию, за который между двумя европейскими державами шла долгая борьба. В начале XX века русские и англичане наконец сумели договориться и поделить страну на зоны влияния. А это значило, что подрывная работа со стороны Германии и последующий ввод немецких войск мог разорвать сухопутную связь этих двух союзнических (на время мировых войн) государств. Бонусом немцам шли порты на Каспии, с которых можно было бы поставить под удар советские нефтедобывающие районы на Кавказе.

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И, естественно, в Германии делали все, чтобы эти возможности превратились в реальность. Немцы наращивали объемы торговли с Тегераном, выйдя перед самой войной на первое место (45% в структуре внешнеэкономической деятельности Ирана, второе – 11% – у СССР), посылали своих инженеров, военных инструкторов, запускали совместные экономические проекты. Шах руководствовался понятной логикой – «немцы далеко, англичане и русские близко – лучше лечь под того, кому до нас сложнее достать». Но с каждым месяцем войны этот рост германского влияния мог обернуться внезапной высадкой в портах и размещением войск.

Спокойно смотреть на такую перспективу ни Британия, ни Советский Союз позволить себе не могли.

Персидский блицкриг

В начале 20-х советская сторона уже пыталась наступать на Тегеран – и неудачно. Но то, что не получилось во времена Персидской советской республики, прекрасно осуществилось в августе 1941 года. Времена, конечно, были уже совсем другие – прошедший индустриализацию СССР, оказавшийся, как писал Гальдер, «первым серьезным противником» Третьего рейха, был не чета молодой Советской России, только-только рожденной в бурях русской революции.

Советские войска наступали из Закавказья (две армии) и с территории нынешней Туркмении (одна армия). «Закавказский» удар начали наносить 25 августа, а «туркменский» – 27-го. Британцы атаковали с запада, входя в Иран с территории соседнего Ирака. Сопротивление иранцев ожидаемо сминалось, но на пути наступления советских войск встали проблемы логистического характера. Войскам предстояло идти по сложной горной местности, по узким горным тропам. В игольное ушко горных путей приходилось «втискивать» механизированные части – грузовики и танки Т-26. Это, хоть и не без проблем, в целом получалось.

Особенно хорошо в горах показала себя кавалерия – конные части, несмотря на жару, часто проходили по 70 километров в день. Иранцы чаще всего при виде русских спешно отходили, что и обеспечивало такие результаты. Эта склонность позволила ускорять темпы наступления за счет создания особых летучих отрядов – небольшие группы танков и посаженная на грузовики пехота получали снабжение в первую очередь. Это позволяло им двигаться вперед с высоким темпом, разгоняя войска неприятеля одним своим появлением. А если иранцы вдруг решали упереться, то через какое-то время подходили основные силы и начисто сносили любое сопротивление.

29 августа произошла первая встреча советских и британских войск. В этот же день иранская армия получила от шаха приказ о сдаче – к тому моменту даже в Тегеране стало понятно, что ловить на полях сражений больше нечего. Отдельные стычки кипели и на следующий день, но потом все стало тихо. Общие безвозвратные потери русских и британцев составили 62 человека, вооруженные силы Ирана недосчитались восьми сотен солдат и офицеров. Союзники несколько недель воздерживались от оккупации столицы, но потом все-таки решили, что так будет надежнее, и вошли в Тегеран 17 сентября. Шах Реза Пехлеви отрекся от престола в пользу сына Мохаммеда Реза Пехлеви и уехал от греха подальше за границу, но не куда попало, а под присмотром англичан – в британские колонии. Он сменил несколько мест жительства и умер в Южной Африке в 1944 году. А Советский Союз и Британия получили контроль над Ираном.

Приобретения

Что же они получили за все свои неудобства? Самое главное – гарантированное отсутствие немцев в Иране. Это значило, что между СССР и союзниками будет еще одна сухопутная линия коммуникации. Впоследствии через нее хлынет поток товаров по ленд-лизу.

Что еще важнее – немцы не получили важнейший выход к Каспийскому морю и плацдарм для захвата Баку. В то время, когда сибирские нефтяные месторождения еще толком не начали осваивать, захват немцами Закавказья обернулся бы для РККА абсолютной катастрофой – ведь без нефти не поедут танки и не полетят самолеты. Как известно, перелом в войне произошел в Сталинграде, а туда немцы попали, обеспечивая фланги группировки, наступающей на Кавказ. Наступающей за важнейшими источниками нефти. Будь у немцев к ним путь покороче – еще неизвестно, чем бы кончилась война на Восточном фронте.

Пока русские и англичане контролировали Иран, все было хорошо. А контролировали они его надежно – по крайней мере, достаточно для того, чтобы в конце 1943 года провести там первую встречу «Большой тройки» – лидеров СССР, США и Великобритании.