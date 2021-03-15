Что случилось с наследием персидских казаков

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Российских футболистов заподозрили в применении допинга

15 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
Разделы

Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

Россия породила соперника своему трубопроводному газу в Европе Сергей Красноухов/ТАСС
Россия впервые опередила США по поставкам сжиженного природного газа в Европу. С одной стороны, это позитивная новость: наш газ в очередной раз доказывает свое преимущество. С другой – эта ситуация породила соперничество в Европе двух видов российского газа: трубопроводного и сжиженного. И дело не только в конкуренции двух компаний из России, но и в потерях бюджета. Подробности...
Перейти в раздел…

На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
Перейти в раздел…

Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
Перейти в раздел…

Евросоюз из-за коронавируса пригрозила покинуть ведущая держава

Евросоюзу предрекли раскол из-за коронавируса и выход Франции из состава ЕС Samuel Boivin/Reuters
Пока руководство ЕС кается за допущенные при вакцинации ошибки, отдельные страны – члены Евросоюза озвучивают взаимные претензии и угрозы в адрес Брюсселя. Корень проблем там видят в бюрократическом параличе, который не позволил оперативно наладить поставки вакцин жителям Евросоюза. Дальше других пошли во Франции, заговорив о выходе из ЕС и прямых поставках из России «Спутника V». Действительно ли европейская солидарность развалилась? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Что случилось с наследием персидских казаков

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Не рухни Российская империя, у нее были бы серьезные перспективы для влияния на политику Персии – то, чего в политическом смысле и не снилось ее наследнице, России Советской. Подробности...

В родной гавани есть место не только Крыму

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Крым – самый яркий прецедент в нынешней практике «собирания русских земель». А она ведь есть. Называется «евразийская интеграция» и провозглашена приоритетом политики Путина еще в 2012-м. Поскольку с тех пор команды «отставить» не было – приоритетом и остается. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Россия как единственная оставшаяся еще Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Российскую позицию можно понять так: мы готовы говорить и сотрудничать с европейскими странами, как субъектами, но не с Евросоюзом, который является сегодня де-факто инструментом уничтожения Европы. И потому не может являться легитимным голосом Европы. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Перейти в раздел…

Националисты против Манижи

Обсуждение: 60 комментариев

Чем закончится новое сражение за Донбасс

Россия осваивает Арктику с помощью космоса

Перейти в раздел…

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...

Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Стараюсь обходиться своими силами
Ожидаете ли вы начало новой полномасштабной войны на юго-востоке Украины в этом году?
  • Да

  • Нет

  • Не знаю
Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
  • Нравится

  • Не нравится

  • В первый раз слышу
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российских футболистов заподозрили в применении допинга
    Россия предупредила о последствиях выхода из СЕ Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией Партия Меркель показала худший результат на выборах в истории Между Россией и Китаем заработал мост через Амур
    Установлены причины почернения воды в Байкале В Крыму назвали ответственных за водную блокаду полуострова Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины AstraZeneca ответила на приостановку применения вакцины из-за тромбов
    Правительство Ставрополья отправлено в отставку Отец русскоязычного ученика пожаловался на «беспредел» в латвийской школе Песней года по версии «Грэмми» стала композиция «Я не могу дышать» о протестах в США На смартфоны и планшеты решили предустанавливать российский поисковик

    Главная тема


    Газпром в Европе столкнулся с российским конкурентом

    выбор инвестора


    Китай ответил на национализацию Украиной «Мотор Сич» делегацией в Крым

    «Что я здесь делаю?»


    Британские СМИ: Президентство Байдена станет театром жестокости

    «виртуальный реверс»


    В Польше раскрыли обман Украины при покупке российского газа

    Видео

    международное соглашение


    СБУ возбудила дело по Харьковским соглашениям о размещении ЧФ в Крыму

    церковный календарь


    В РПЦ разошлись во мнениях по поводу единого дня Пасхи для всех христиан

    заслуги империи


    Как царская Россия заложила триумф советской науки и техники

    2,5 трлн рублей


    России обещают непредвиденные сверхдоходы

    поиск смысла


    Алексей Алешковский: Кто на самом деле раскалывает общество

    «евровидение»


    Петр Акопов: Как «русской женщине» Маниже не врезаться в стену

    семейные ценности


    Герман Садулаев: Почему дети стали обузой

    специальный репортаж


    Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

    на ваш взгляд


    Вы получали какие-либо пособия от государства?
    Тимур Шерзад

    Что случилось с наследием персидских казаков

    Тимур Шерзад
    журналист
    		15 марта 2021, 09:20

    15 марта 1878 года родился Реза-хан, будущий шах Персии, «царь царей», которого коронуют под именем Реза Пехлеви. Этому человеку предстояло прожить бурную и полную внезапных поворотов жизнь. Но интересно даже не это, а то, насколько на «дивном Востоке», в далекой и загадочной Персии, был глубок русский след – и как на будущего шаха Персии повлияла служба в... казачьей бригаде! Впрочем, обо всем по порядку.

    Инструмент влияния

    XIX век на Востоке был временем Большой игры – англо-русского противостояния. Его суть состояла в вопросе, какая же из великих европейских империй будет владеть сверхприбыльной Индией. Для того, чтобы решить этот вопрос в свою пользу, России надо было продолжить надежную дорогу через горы Кавказа в отставшую и все больше и больше дряхлеющую Персию.

    Игра заключалась как раз в попытках русских пройти необходимую дистанцию через дикие и полудикие земли, а британцы пытались всячески помешать им это сделать – чаще всего через финансирование и поддержку тех или иных центров силы и сопротивления продвижению Петербурга. Но русское оружие разрубало один гордиев узел за другим, и империя медленно, но верно продвигалась дальше, усмиряя и цивилизуя все новые и новые земли.

    Если в 1820-е русские просто били персов, откусывая от этой некогда могущей державы все новые и новые куски, то после 1850-х с этим делом возникла заминка. Случилась Крымская война, проигрыш которой сильно замедлил успехи России. Теперь уже было нельзя действовать как жандарм Европы, приходилось учитывать возможности появления против себя сильных коалиций. Собирающихся чисто из опасения чрезмерного усиления Петербурга всеми остальными.

    Поэтому взять и дозавоевать Персию, приблизившись вплотную к индийским землям, было нельзя. Оставалось идти мягким путем – увеличивая там свое влияние. Этому здорово помогало состояние самой Персии – страна был отсталая не только в техническом плане, но и в политическом. Феодальный раздрай не позволял правившему страной шаху держать ситуацию под контролем. Против него регулярно кто-то восставал, в провинциях свирепствовали разбойники, а надежных, подчиняющихся исключительно ему и быстро реагирующих на угрозы сил, у него не было.

    «Вот бы мне что-то вроде русских казаков», – думал он. Впрочем, не только думал – в 1873 году он обратился к России за помощью, чтобы та помогла ему организовать персидское казачество. Прислала офицеров, которые бы тренировали людей по русскому образцу. И главное – были бы независимы от всех персидских склок и взаимной поруки. Тех, кто подчинялись бы пускай даже, во-первых, русскому царю – но зато во вторую, персидскому шаху. А не многочисленным, заинтересованным во всем, вельможам и феодалам.

    Фото: Общественное достояние

    Россия была рада помочь – такую возможность запустить лапу в персидские дела было бы глупо упускать. И в 1879 году у шаха – «царя царей» – появилась собственная (ну, почти) Персидская казачья бригада. Это мобильное, посаженное на коней, подразделение было пожарной командой Ирана – персоказаки выполняли львиную долю задач по борьбе с бандитами и подавлению бунтов. Позже, во время Первой мировой войны, бригаду и вовсе развернут в дивизию. Ведь в стране были не только британские (с Англией в начале XX века даже получится договориться), но и немецко-турецкие шпионы и сторонники. И их еще как придется сдерживать в эти сложные и богатые на перемены времена.

    Путь к власти

    В персидском казачестве служила масса отнюдь не простых людей. Бригада считалась престижным формированием, туда с удовольствием шли служить отпрыски влиятельных родов – причем в том числе и в качестве нижних чинов. Но определить будущее Персии было суждено отнюдь не самому знатному из них. В казачьей бригаде, максимально (насколько это вообще возможно в условиях Персии) освобожденной от местного кумовства, можно было сделать стремительную карьеру. Для этого надо было только одно – отличиться в реальном бою. Одним из таких «отличившихся» был человек по имени Реза-хан – честолюбивый выходец из не очень богатой семьи.

    Он проявлял не только отвагу, но и талант к интригам – то, без чего в принципе нельзя помышлять о каком-либо могуществе на Востоке. Причем даже этому он умудрился научиться именно в составе «русского» подразделения, просто за счет того, что оно участвовало, например, в перевороте в пользу шаха. Наш герой смотрел и мотал на ус. К 1918 году быстро растущий в командных должностях Реза командовал батальоном. А к временам Персидской советской республики, летом 1920-го – уже полком. А полковники в странах третьего мира – это, как известно, лучшие кандидаты на то, чтобы стать диктаторами после военного переворота.

    Свое коварство расчетливый Реза проявил на Кучек-хане – персидском «буржуазном» революционере, решившем, на свою голову, объединиться с большевиками, вошедшими в провинцию Гилян и провозгласившими там Персидскую советскую республику. Поняв, что красные схарчат его за милую душу, как только получат все, что им надо, Кучек переметнулся на сторону персоказаков Резы. Но как только большевики ушли из Персии, Реза безжалостно утилизировал отыгравшего свое Кучека. Попутно наш герой принял участие в перевороте куда меньших масштабов – с товарищами сместил командовавшего развернутой из казачьей бригады дивизией русского полковника Клержке. Впрочем, это было только начало. В феврале 1921-го Реза сыграл уже по-крупному – он пошел на Тегеран, столицу Персии. При этом его даже не смущал тот факт, что дивизия была уже расформирована при непосредственном участии англичан – он просто собрал «старых знакомых».

    По пути пришлось вступить в столкновения с лояльными (хотя это слишком простое слово для описания взаимодействия центров силы для внутренней персидской политики) шаху войсками. Но опыт, полученный персидскими казаками в десятилетиях боев и походов, а также личная харизма Резы-хана сыграли свое. Противник был разбит, а казачество триумфально вошло в Тегеран. Отныне наш герой держал руку на пульсе столичной политики, а группа организованных, вооруженных, опытных в бою и преданных ему людей помогала ему наращивать свое влияние с каждым годом. И в 1925 году Реза был провозглашен «царем царей» – первым шахом династии Пехлеви.

    Упущенные возможности

    Мы можем только порадоваться за первого Пехлеви – он, как и многие из зачинателей разных шахских династий, буквально выгрыз свое, причем в сложных и хаотичных условиях. За кого мы порадоваться, увы, не можем, так это за Россию, которая, имея отличный инструмент, при помощи которого можно было менять шахов как перчатки, так и не смогла довести игру до конца к своей, а не чьей-либо выгоде. Винить в этом русских офицеров Персидской казачьей бригады, конечно, не стоит: они выполняли свою работу настолько хорошо, насколько это было в принципе возможно в условиях революционных времен – времен разложения армии, падения офицерского авторитета и страстного желания свобод.

    Не рухни Российская империя, у нее были бы серьезные перспективы для влияния на политику Персии – то, чего в политическом смысле и не снилось ее наследнице, России Советской. Та, конечно, отнюдь не собиралась бросать эту некогда великую восточную страну на произвол судьбы. Персидская советская республика, рожденная хоть и не без интриг между красным Баку и красной Москвой, была ярко выраженной попыткой не утерять влияние в Персии, воспользоваться оставленным империей наследием.

    Но, увы, в метели хаоса, породившей и саму Советскую Россию, овладеть Персией силой не получилось – советская республика в этой восточной стране в итоге была ликвидирована, и красные были вынуждены отступить обратно в Баку, откуда и пришли. А наследие персидских казаков и набранные в Большой игре очки так и были утеряны где-то на землях этой отсталой, но манящей величием прошлого, восточной страны.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •