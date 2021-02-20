Что мешает России создать большой военный флот для Ирана

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20 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Белоруссия перестала кормить литовские порты

Белоруссия готова везти свои нефтепродукты через российские порты Виталий Тимкив/РИА Новости
Минск согласился отправлять свои нефтепродукты в Европу через порты России. Первые поставки ожидаются уже в марте 2021 года. Почему Белоруссия так долго шла к этому решению и какие последствия это будет иметь для портов Прибалтики? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка. Подробности...

Пришло время переписать правила мировой торговли

Александр Лосев
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права. Подробности...
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Свобода – это границы, которыми мы себя обносим

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Вроде бы понятно, что всем нужны какие-то образцы, модели правильного поведения – что индивидуального, что коллективного, что экономического. Проблема в том, что эти модели складываются столетиями. Подробности...
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Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

У кого больше прав на Курильские острова?

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Что мешает России создать большой военный флот для Ирана

    Флот Ирана на данный момент выглядит весьма слабым    20 февраля 2021, 16:20
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Александр Тимохин

    Иран, если верить его представителям, впервые за всю свою историю начал строить «большие военные корабли». Неужели эта амбициозная страна готовит полноценный военно-морской флот для противостояния Соединенным Штатам? В состоянии ли она сделать это самостоятельно? Может быть, России стоило бы в этом Ирану помочь?

    Несколько дней назад командующий военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции Ирана Алиреза Тангсири заявил: «Мы запланировали производство крупных кораблей и уже начали их строительство. Верховный лидер (руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи – прим. ВЗГЛЯД) назвал этот год годом производственного прорыва, и ВМС КСИР полны решимости выполнить это указание верховного главнокомандующего. ВМС КСИР активно занимаются производством кораблей и добились большого прогресса». 

    Возможности и пропаганда

    Громкое заявление, ничего не скажешь. Тут, однако, стоит вспомнить поговорку, которая встречается у афганцев, проживающих в приграничных с Ираном районах. Эта поговорка гласит: «Самый прямой иранец – кривой как сабля». Это отражает, с точки зрения жителей Афганистана, хитрую натуру иранцев. Все, что говорят хитрые персы на самом деле надо «делить» – причем не напополам, как говорит поговорка, а на восемь-десять.

    При этом надо понимать, насколько оголтелой является иранская внутренняя пропаганда. Если верить иранскому официозу, то Иран – без пяти минут сверхдержава уровня «почти Россия», надо подождать совсем немножко. А значит, заявления о крупных кораблях от ВМС КСИР могут быть просто очередным пропагандистским ходом, что называется, из той же серии. И вот по каким причинам.

    Методы, которыми Иран обеспечивает свою безопасность, крайне специфичны, но если упростить, то картина такая. Вооруженные силы должны отразить нападение на Иран иностранных государств, а КСИР отвечает за все остальное – иррегулярные войны в соседних странах, сдерживание противников негосударственными военизированными формированиями, охрану границ и еще массу вопросов.

    И корабли в этой схеме являются зоной ответственности ВМС, военного флота. За строительство боевых кораблей в Иране отвечают ВМС, а не ВМС КСИР. А КСИР оперирует массой полурегулярных сил, которые выполняют задачи по охране государственной границы на море, провоцируют американцев и их союзников, задерживают иностранные коммерческие суда и тому подобное. ВМС КСИР, в отличие от ВМС Ирана в целом, состоят в основном из моторных лодок, а самыми крупными вооруженными единицами в нем являются 205-тонные ракетные катера типа «Тондар».

    Впрочем, крупные корабли в «просто» ВМС Ирана все-таки есть – это переоборудованные в военных целях гражданские суда. Самым большим таким судном является недавно вступившая в строй плавбаза «Макран». Боевым кораблем, однако, ее можно считать весьма условно. Обычный же иранский боевой корабль – это уровень сторожевика времен пятидесятых годов прошлого века, с радиолокационным комплексом и системами связи на уровне семидесятых и небольшим числом старых противокорабельных ракет с ТТХ на уровне восьмидесятых годов.

    Самый крупный боевой корабль, который иранцы пока построили – «Саханд», который они определяют как эсминец. В реальности это очень слабый и маленький корвет с плохим оружием, допотопным оборудованием и водоизмещением всего в 1300 тонн. Этот корабль – пока предел того, что Иран строил сам. Какой корабль с большим водоизмещением иранцы реально могут спустить на воду? Пока это будет или «Саханд-переросток», или же переделанное в некое подобие вспомогательного крейсера грузовое судно. Больше ничего иранцы сами пока не осилят – у них нет ни двигателей, ни оружия, ни инженерной школы.

    Задачи и угрозы

    Тем не менее полноценные военно-морские силы Ирану очень нужны. У Ирана полно задач на море. Для иранцев возможность нарастить морское могущество значит очень много.

    В конце 2000-х годов сомалийские пираты неоднократно пытались захватывать иранские торговые суда в Аденском заливе – и Ирану приходилось держать там свои корабли. Сегодня Иран снабжает Сирию топливом и боеприпасами, используя в том числе морские коммуникации (особенно это касается топлива). Полагаться Ирану сегодня в защите своих танкеров приходится на ВМФ России, и самолюбивым иранцам этот факт не может нравиться. Поставки оружия йеменским хуситам и защита своих сообщений с ними тоже требуют военных кораблей, иначе та же Саудовская Аравия просто блокировала бы хуситов с моря. Еще одним насущным вопросом является защита сообщений с дружественной Венесуэлой. В текущей политической ситуации было бы логично иметь возможность отконвоировать танкер или несколько силами военного корабля – лишь бы он был.

    Есть и еще один фактор. Иран уже воевал с американцами – причем на море.

    В 1987 году на иранских минах в Персидском заливе подорвался американский фрегат «Сэмюэл Робертс». У корабля оторвало киль, корпус начал разрушаться, в некоторых помещениях возник пожар, а машинное отделение оказалось затоплено. Турбины сорвало с фундаментов, корабль лишился хода и оказался обесточен – прямо посреди иранского минного заграждения. Только экстраординарная подготовка команды и удачная конструкция позволила буквально вытащить корабль с того света.

    В ответ на это ВМС США 18 апреля 1988 года провели операцию «Богомол». Американские корабли и самолеты разрушили две неактивных нефтедобывающих платформы, которые иранцы использовали в качестве временных баз, потопили в морском бою ракетный катер «Джошан» и уничтожили ударом с воздуха боевой корабль «Саханд» (не нынешний «Саханд», а его предшественник). Был поврежден один иранский истребитель, еще один боевой корабль и потоплено три скоростных моторных лодки.

    Иранцы этого не забыли. Если исторический опыт иракцев – танки «Абрамс», перемешивающие с песчаным грунтом защитников страны, то для иранцев это морской бой с ракетным крейсером и фрегатами ВМС США и их палубной авиацией. Чтобы не допустить такого в будущем, опять-таки нужны военно-морские силы.

    Необходимость в сильном военном флоте у иранцев есть, понимание того, зачем он им нужен, тоже есть. И даже пропаганда, говорящая о том, что он скоро будет – есть. Только нет возможности его реально построить.

    Россия и иранский флот. Возможности и ограничения

    Тут бы на арене появиться российскому оборонно-промышленному комплексу... Момент, казалось бы, благоприятный. Россия вполне может дать Ирану и готовые корабли, и комплектующие. Иран мог бы стать палочкой-выручалочкой для отечественного кораблестроения, во-первых, дав ему заработать, а во-вторых, став тем самым покупателем, который оказался в силах заставить нашу промышленность все делать «как положено». И положительный опыт сотрудничества с Ираном у нас есть. До сих пор в строю иранских ВМС стоят три подлодки проекта 877.

    Создание иранского флота было бы выгодно для нас и по стратегическим причинам – оно потребовало бы от США тратить дополнительные силы и деньги на присутствие в Персидском заливе в масштабах значительно больших, нежели это имеет место сегодня. Грубо говоря, не имея возможности поддерживать паритет с американцами самостоятельно, мы делегировали бы часть этой задачи иранцам. И такие вещи реально работают.

    Однако не все так просто. Во-первых, у Ирана есть неприятный опыт, связанный с Россией как в историческом контексте, так и конкретно в 90-х годах прошлого века. Тогда Россия под давлением США оборвала с Ираном все военно-техническое сотрудничество. Это не забыто в Тегеране до сих пор. Но даже без этого иранцы невероятно сложный партнер, действия которого не всегда поддаются логике (по крайней мере, с нашей точки зрения).

    Иран – это в каком-то смысле зародыш будущей Персидской империи – 2. У него уже сейчас есть планы по экспансии в постсоветское пространство – в Армению, Туркменистан, Таджикистан и далее.

    Есть такие же планы насчет Сирии, которая обязана иранцам не меньше, чем России, и в будущем наши интересы в этой стране могут серьезно пересечься. Все это, скорее всего, заставит Иран сдержанно относиться к любому возможному сотрудничеству с Россией. Кроме того, невозможно сбросить со счетов фактор смертельного врага Ирана – Израиля.

    Отношения между Россией и Израилем сегодня весьма противоречивы. С одной стороны, Израиль – ближайший американский союзник. Он бомбит Сирию, не считаясь с тем, какой политический ущерб это нам наносит.

    С другой стороны, именно Израиль – это та дыра в стене западных санкций, через которую в Россию попадают иностранные санкционные комплектующие для военной техники, а иногда целые технологии. Например, беспилотные аппараты «Форпост», обеспечившие львиную долю первоначального успеха в Сирии –в реальности это локализованные в России израильские БПЛА Searcher. России крайне невыгоден конфликт с Израилем, а мощные усилия по созданию иранского флота такой конфликт вызовут неизбежно.

    Иначе говоря, масштабная российская помощь в создании ВМС Ирана крайне маловероятна. Этого не хочет Иран и на это не можем пойти мы из-за израильского фактора. Возможно, главным партнером Ирана в создании полноценных ВМС станет Китай. Но специфика иранского менталитета может замедлить и этот процесс. А это значит, что больших кораблей в привычном нам полноценном виде, а не в виде вооруженных контейнеровозов и «эсминцев» размером в полтора малых ракетных корабля каждый, у Ирана не будет еще очень долго.


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