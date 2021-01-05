Взгляд
5 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:13  |  vz.ru
Разделы

2021-й станет годом роста доходов и экономики

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года? Подробности...
Перейти в раздел…

На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
Перейти в раздел…

Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Угрозы Вашингтона в адрес Ирана имеют значение и для России

Атомные подводные лодки типа «Огайо» - один из самых мощных ударных инструментов в мире US Navy/Global Look Press
Соединенные Штаты приняли решение оставить в районе Ближнего Востока авианосец «Нимиц» - и прямо связали это решение с некими «угрозами Ирана». С большой вероятностью, в одной группе с «Нимицем» находится и АПЛ «Джорджия», парой недель ранее вошедшая в Ормузский пролив. Уроки, которые Вашингтон хочет преподать Ирану, имеют значение и для России - и вот почему. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
Перейти в раздел…

Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть. Подробности...

Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
Перейти в раздел…

Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

Перейти в раздел…

Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
Подробности...

Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
Подробности...

ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
Подробности...
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
  • Лучше

  • Хуже

  • Таким же
В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

  • Еще не знаю
В связи с санкциями Спортивного арбитража какая мелодия могла бы звучать вместо гимна России на Олимпиаде в Токио?
  • «Все идет по плану» Егора Летова

  • «Выйду ночью в поле с конём»

  • «Катюша»

  • «Мгновения» (Не думай о секундах свысока)

  • «Нас не догонят»

  • Прощание славянки

  • Увертюра Чайковского «1812 год»
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны планы Путина посетить храм в Рождество
    Путин обсудил с Меркель совместное производство вакцин от COVID Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной Минздрав опроверг заявление о недостаточной проверке «Спутника V» Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с COVID Фрейндлих
    Алиев пообещал за год построить в Карабахе международный аэропорт Чехия получила возможность подключиться к «Северному потоку – 2» Арабские страны прекратили блокаду Катара Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году
    Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко США призвали Иран освободить южнокорейский танкер Число ставших гражданами России иностранцев в 2020 году выросло на 30% Песков рассказал о трудной жизни Навки в США

    театр военных действий


    Эксперт: Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым

    интервью соловьеву


    Кремль: США устроили беспредел в международной политике

    чемпионат мира


    Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной России объяснили разгром от канадцев

    Видео

    расцвет конспирологии


    Самые страшные прогнозы на 2021-й год

    выборы в Сенат


    США подошли к критически важной точке своей истории

    «проект 123»


    Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

    стратегическая отрасль


    Коронавирус помог новым рекордам сельского хозяйства России

    резервная валюта


    Биткоин занял место золота

    итоги года


    Главные победители и проигравшие в 2020 году

    история гимна


    Андрей Веселов: Почему в России любят гимн СССР

    создание государства


    Геворг Мирзаян: Постсоветские страны ничему не учатся

    на ваш взгляд


    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Угрозы Вашингтона в адрес Ирана имеют значение и для России

    Атомные подводные лодки типа «Огайо» - один из самых мощных ударных инструментов в мире    5 января 2021, 16:04
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Александр Тимохин

    Соединенные Штаты приняли решение оставить в районе Ближнего Востока авианосец «Нимиц» - и прямо связали это решение с некими «угрозами Ирана». С большой вероятностью, в одной группе с «Нимицем» находится и АПЛ «Джорджия», парой недель ранее вошедшая в Ормузский пролив. Уроки, которые Вашингтон хочет преподать Ирану, имеют значение и для России - и вот почему.

    Атомная подводная лодка ВМС США «Джорджия» типа «Огайо» вошла в Ормузский пролив - то есть точку в прямой близости от побережья Ирана - еще  21 декабря 2020 года. С большой вероятностью, вместе с «Нимицем» она до сих пор находится где-то неподалеку. Это одна из трех подлодок типа «Огайо», которые были переработаны в носители крылатых ракет «Томагавк» и боевых пловцов. «Огайо» не самые новые лодки, но очень малошумные. А самое главное применительно к этим трем носителям «Томагавков» - это сила их удара.

    Каждая из таких лодок несет 154 крылатых ракеты. Это очень много. Для сравнения – сегодня все надводные корабли ВМФ России суммарно имеют залп в 160 крылатых ракет «Калибр». Если добавить к этому подводные силы из расчета полной загрузки ПЛА «Северодвинск» такими же ракетами, то будет 210. Иначе говоря, залп одной «Огайо» вполне можно считать почти таким же, как у всего нашего флота, а вернее, всех наших флотов вместе взятых.

    То, что речь идет именно о подлодке, важно еще и потому, что она - в отличие от авианосца - может быть выведена в район боевого применения скрытно. Ни у одного из потенциальных противников США нет значимых противолодочных сил. Пользуясь скрытностью, такая лодка может подойти в упор, под самый берег противника. Оставаясь не обнаруженной, она способна дать залп, достаточный для того, чтобы снести с лица земли крупную военно-морскую базу с находящимися в ней кораблями или пару немаленьких военно-воздушных баз. Причем это ракетами в неядерном снаряжении. А если когда-нибудь опять появятся ядерные?

    А небольшая дистанция, с которой этот залп может быть выполнен, снизит почти до ноля время, которое есть у атакуемой стороны на организацию обороны. Курс ракет может быть проложен в обход зон противовоздушной обороны, сама лодка мобильна и может атаковать из района, не контролируемого береговыми радиолокационными станциями, и ее ракеты окажутся никем не замеченными до самого момента удара по целям. Именно эти возможности сейчас демонстрируют США Ирану.

    Уроки для России

    Чему нас учит появление АПЛ «Джорджия» в Персидском заливе?

    Во-первых, неотслеживаемый носитель большого числа крылатых ракет является мощным фактором в любом балансе сил. Залп такой лодки возможен в любое время, когда она находится у берегов противника, и этот залп для иранцев был бы абсолютно внезапным.

    У России тоже есть подводные носители крылатых ракет. Полный залп российской АПЛ «Северодвинск» более чем втрое уступает залпу «Джорджии», но он все равно очень мощный. Но сможет ли российская подводная лодка находиться у американских берегов настолько же скрытно, как американская - у берегов Ирана? Это большой вопрос. Пока действовать так же свободно, как «Джорджия», наши лодки не могут, причем нигде. Возможности отрыва наших ударных лодок от слежения со стороны противника не обеспечены. Более того, в их боекомплекте нет ни предусмотренных конструкцией антиторпед, ни современных средств противодействия торпедам противника. А ведь нет никаких гарантий, что «Северодвинску» не придется обрушить свой ракетный залп на какого-то противника в самое ближайшее время.

    Второй важный момент – ВМФ РФ пора задуматься о том, чтобы не подпускать к нашим берегам лодки противника. Или, по крайней мере, контролировать их передвижения. Нельзя сказать, что это простая задача, но она все же решаемая.

    Сегодня американцы вполне в силах развернуть такие ракетоносцы и у наших берегов. Что еще хуже, они в состоянии скрытно вывести на удар и другие «Огайо» – с баллистическими ракетами. При ударе по «настильной» (низкой) траектории, подлетное время этих ракет будет меньше, чем время реакции наших войск воздушно-космической обороны и РВСН. Никакой возможности отбивать такие залпы у нас нет и не предвидится, а новые американские боевые блоки W76-2 обеспечивают достаточную точность, чтобы скомпенсировать возможные отклонения ракет с курса. Нарастающая неадекватность американских политиков заставляет рассматривать такие сценарии всерьез.

    Единственным способом борьбы с такой угрозой является отслеживание носителя ракет и наличие сил и средств, готовых в случае получения соответствующего приказа его уничтожить. Американская прогулка по Персидскому заливу должна сослужить хорошим напоминанием обо всех этих вещах.

    Еще одним важным «звоночком» служат боевые пловцы на американской подлодке. У американцев  долгая и успешная история прослушивания наших линий связи, проложенных по морскому дну. И установкой оборудования для этой «прослушки» занимались боевые пловцы. «Джорджия» вполне может их нести, и нет никаких гарантий, что в Персидском заливе они не выполняли какую-то задачу, оставшуюся в тени на фоне демонстрации Ирану факта присутствия авианосца и такой подлодки недалеко от его берега. И опять – единственным реально работающим способом избежать проблем со всякого рода «морскими котиками» является отслеживание их носителя.

    В конечном счете, вояж «Джорджии» к берегам Ирана требует обратить внимание на противолодочные, противоминные и противодиверсионные силы ВМФ России. Тем более, что у нас перед глазами есть «зеркальный пример» того, как наши подлодки угрожали территории США, а американские противолодочные силы десятки лет потратили на нейтрализацию этой угрозы.

    Подводное противостояние Холодной войны

    Советский Союз создал серьезные по силе ракетные войска только к началу 1970-х годов. До этого сначала наша страна имела очень небольшое количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Р-16, а до 1963 года возможности СССР произвести удар МБР по США у СССР отсутствовала. Все, чем располагали ракетные войска для этой задачи – пять «стартов» для ракеты Р-7, которую нужно было готовить к пуску не меньше двух часов. Первого удара США они не пережили бы.

    У СССР было чуть менее двухсот стратегических бомбардировщиков, способных достичь США, сбросить ядерную бомбу и вернуться назад. Но без предварительного сокрушительного ракетного удара, который обвалил бы противнику связь и уничтожил большую часть сил противовоздушной обороны, возможности машин Туполева и Мясищева были очень сильно ограничены, а шансы на возврат домой с боевого вылета невысоки. Но главное было то, что бомбардировщикам сначала надо было пережить ядерный удар противника, который в основном знал места их дислокации.

    Что же было основой ядерного сдерживания до начала семидесятых годов? Подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами. Сначала к берегам США ходили дизель-электрические подлодки проекта 629 с тремя баллистическими ракетами каждая. Малая дальность ракет комплексов Д-1 и Д-2 вынуждала лодки подходить на считанные сотни километров к американским берегам и нести дежурство там. Даже выражение было «ходить под Америку», под самый берег. С 1964 года к ним присоединились первые атомные ракетоносцы – подлодки проекта 658. Эти лодки также поначалу несли ракеты комплекса Д-2 с малой дальностью.

    И лодки выполнили свою задачу, обеспечив гарантированную возможность ответного удара по США даже после гипотетического пропущенного первого удара по СССР.

    Уже после того, как РВСН набрали мощь, советские лодки ракетоносцы продолжали ходить на патрулирование в Атлантику и Тихий океан, находясь на дальности, с которой их ракеты могли достать территорию вероятного противника.

    Американцы вложили в противолодочную оборону просто немыслимые средства и десятки лет времени, достигнув очень серьезных успехов. Но спросим себя – а если бы им не надо было тратить время и деньги на невероятную по масштабам оборону в океане, на что бы они их потратили тогда? Понравилось бы нам это «что-то»?

    Подводный вызов

    Сегодня, с одной стороны, перед нами стоит та же проблема, что тогда стояла и перед США – подлодки противника могут угрожать нам прямо у наших берегов. К сожалению, в России не производятся ни противолодочные самолеты (есть смешное количество Ил-38 и Ту-142М советского производства), ни вертолеты (Ми-14 и Ка-27ПЛ серийно не производятся). Количество новых кораблей, способных выполнять задачи по противолодочной обороне, невелико.

    С другой стороны, в наступлении у нас тоже будет все непросто. Новые подлодки типа «Ясень» и «Ясень-М» - это не охотники на вражеский подплав, это носители крылатых ракет, которые сами нуждаются в прикрытии со стороны скрытной и быстрой торпедной лодки-убийцы, но таковых у нас тоже не строят. И противолодочные силы, способные защитить лодку, пока она не затеряется в Мировом океане, нужны и для наступательных действий. Фактически, имея носители ракетного оружия, способные нанести мощный удар по любому противнику («Северодвинск» и скоро «Ясени-М») мы не имеем возможностей для обеспечения их действий. В свою очередь, не дать подлодкам противника оперировать свободно нам тоже нечем. С одной-двумя наш флот бы справился, но их будет ни одна и не две.

    Демонстрация «Джорджии» в Персидском заливе намекает нам на то, что пора серьезно озаботиться вопросами подводной войны. Пока американцы только пугают, и не нас, а Иран. Вне связи с тем, получится у них взять персов на испуг или нет, нам стоит быть готовыми и к тому, чтобы самим создавать такие угрозы, и к тому, чтобы не давать противнику создавать их для нас. Примеры прошлого показывают, что мы как минимум могли играть в такие игры в прошлом, хоть и в ядерном варианте.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •