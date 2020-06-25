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Прошедший в среду в Москве парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнится россиянам не только неожиданными элементами телетрансляции, но и демонстрацией новинок военной техники, которая впервые прошла по Красной площади. О каких именно новинках идет речь и какое значение они имеют в контексте Дня Победы? Подробности...
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Россия заработает на нежелании Индии и Китая понимать друг друга

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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

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В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Как Иран чуть не стал частью СССР

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – создать в Иране советскую социалистическую республику. Иран запросто мог стать одной из шестнадцати республик СССР. Подробности...

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              Тимур Шерзад
              журналист
              		 25 июня 2020, 09:14

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              100 лет назад, в июне 1920 года, образовалась Персидская компартия. Появилась она не на ровном месте, а под конкретную задачу – помочь распространить на весь Иран власть советской республики в персидском городе Гиляне. Образовавшейся, что самое смешное, едва ли не случайно. Впрочем, обо всем по порядку.  

              Эй, это было наше!

              История советской республики в Персии уходит корнями в очередную неудачу белых в Гражданской войне в России. 1920 год стал временем торжества красных, которые гнали своего главного противника на юг, чтобы в итоге сбросить в море. Весной 1920-го белые были вынуждены эвакуировать много чего – в том числе и Каспийскую флотилию.

              За неимением особых альтернатив та ушла в Энзели – персидский порт, контролируемый англичанами. Последние, понимая, что Москва в итоге все-таки станет красной и с ней придется иметь какие-то дела, обошлись с белыми довольно грубо – отобрали орудийные замки и заперли на своих складах, фактически разоружив флотилию.

              Мало того. Когда за белыми кораблями в Энзели явилась возглавляемая четырьмя эсминцами флотилия красных, англичане и вовсе убрались из порта вон. Не из-за доброты душевной, конечно – европейское общество было измучено большой войной и могло взорваться революциями от любой искры. И Лондон всячески старался появление этих искр не провоцировать.

              Фото: Scherl/Global Look Press

              В результате у красных оказались не только корабли бывшей Каспийской флотилии белых, но и набитый вооружениями порт в Персии. Просто так уходить оттуда было жалко, и там решили закрепиться. А чтобы в итоге распространить свое влияние на всю страну и в перспективе выйти к Индийскому океану, поступили традиционным для красных путем – объявили в провинции Гилян советскую республику.

              Плацдарм для революции

              Благо, Персия, несмотря на всю отсталость, вполне позволяла рассчитывать на успех. Большую часть XIX века эта страна находилась в полуколониальной зависимости от двух империй – Британской и Российской. И Персия бурлила уже десятки лет – феодалы и активно нарождающийся бизнес желали укрепить свои позиции, превратив страну в конституционную монархию. Шах с переменным успехом пытался сохранить персидский вариант самодержавия. В ряде провинций время от времени случались бунты против Тегерана.

              Все это время Персию спасала, как ни странно, во многом русская, хоть и находящаяся под условным контролем шаха, Персидская казачья бригада. Появилась она в конце XIX века – шах понимал, что войска его собственной империи ненадежны и подвержены влиянию его внутренних политических врагов. Тогда он попросил помощи у России – пришлите офицеров и помогите организовать лояльные мне части по образцу ваших казаков.

              Русские с радостью откликнулись – мало кто упустит такой шанс усилить влияние в соседней стране. Обучаемые и несущие службу по русскому образцу «персоказаки» исправно давили внутренние бунты – а командование бригады (в 1916-м развернутой в дивизию) столь же исправно докладывало обо всем в Санкт-Петербург.

              Но к 1920-му обстановка изменилась. Сама Персидская казачья дивизия не избежала революционного разложения, затронувшего другие части русской армии. И стала куда менее надежна для шаха и куда более податлива для красной пропаганды. А это позволяло надеяться на успех.

              Умы и сердца

              Правда, сперва требовалось распропагандировать самих персов. Казалось, с этим проблем не будет. Красные организовали компартию, сошлись с давним местным мятежником Кучек-ханом, который имел богатый опыт в двух вещах – как организовывать партизанские отряды и как прятаться по гилянским лесам от «персоказаков». Кучек правильно понял текущую моду и переформатировал свои повстанческие отряды в современную, модную и стильную революционную организацию.

              Маневр Кучека красные оценили – и сделали его главой провозглашенной ими республики. Впрочем, не только за пафосные слова о любви к социализму – Кучек-хан отлично знал провинцию, имел в ней связи, мог сформировать дееспособное правительство и выбить деньги из местных купцов.

              Казалось, союз будет длительный и плодотворный, но все испортила криворукость. Дело в том, что вся персидская авантюра весьма скептически оценивалась в Москве. Делом заправляло кавказское крыло большевиков, заседающее в Баку. Кадры там были слабее, чем в столице, но с решительностью проблем не было.

              Выражалась она в энергичной, но часто имеющей обратный эффект пропаганде «в лоб». Бакинские эмиссары напрочь игнорировали местную специфику, в результате чего грубо разрушали наработанные тем же Кучеком связи. Например, могли публично грозить скорой расправой тем самым местным купцам, из которых глава республики очень тонко, долго и обходительно вытаскивал обещания регулярно заносить деньги на революцию.

              Или, еще хуже, лезли в местные традиции. В ужас приходили даже сами большевики. Вот, например, пишет глава Информбюро Персии Тардов в отчете для Москвы: «...нелепое ведение пропаганды... оскорбление обычаев... митинги против религии, закрывания женщинами лиц, вызывают только раздражение... кое-где сопровождаются срыванием чадры с женщин».

              Такие грубости быстро возымели эффект – Кучек-хан начал стремительно терять авторитет. И уже в июле плюнул на все, вновь уйдя в леса, занимаясь там партизанщиной и встав в оппозицию как к красным, так и к давнему врагу – Тегерану.

              На Тегеран!

              Итак, «аккуратно» не получилось, значит, оставалось пробивать дорогу силой. Для этого надо было пройти 250 км до Тегерана, овладеть им, а дальше раздираемая склоками и противоречиями страна сама пала бы в объятия Персидской советской республики. Проблема была одна – наступать было, по сути, некем. Персия находилась в состоянии бунтующего бардака, и поэтому легко падала в руки любому желающему. И поэтому же выскальзывала из них еще легче – ведь чтобы ее удержать, требовались надежные части. Навербовать их на местах было невозможно – при первых серьезных боях войска разбегались.

              Поэтому во многом воевали друг с другом опять русские: со стороны Тегерана все та же Персидская казачья дивизия, а со стороны республики – красноармейцы и краснофлотцы, «на бумаге» уволенные из военных структур Советской России, а на деле просто продолжавшие службу в Персии. В итоге, несмотря на все попытки, дело кончилось ничем. Подрались за город Решт, который переходил из рук в руки несколько раз. Пытались идти на Казвин, чтобы в итоге скакнуть на Тегеран – но, увы, провалились. Республику крепко зажали в рамки провинции Гилян.

              Время прикрывать лавочку  

              Шло время, перспектив на всю Персию становилось все меньше, а упираться ради одной провинции смысла не было. Ведь осторожничал не только Лондон – к 1921 году несколько «успокоилась», отойдя от идей немедленной мировой революции, и Москва. И она точно так же, стремясь подписать торговые договоры с «буржуями», пыталась никого не злить.

              Поэтому лавочку принялись прикрывать. Правда, получилось это далеко не сразу – на заре существования Советской России центру еще не удалось наладить режим управления ситуациями на окраинах. И бакинские товарищи еще продолжали надеяться на реванш, исподтишка снабжая еле живую республику оружием и специалистами. Но в ноябре 1921-го сдались даже они.

              Персидская советская республика – одна из самых экзотических авантюр ранних большевиков – прекратила свое существование.


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