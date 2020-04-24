Как спецслужбы США пережили самый позорный провал в истории

Сорок лет назад, 24 апреля 1980 года, американская армия, спецназ и ЦРУ начали операцию «Орлиный коготь» (Eagle Claw) – попытку силового освобождения заложников, находившихся в посольстве США в Тегеране. Это оказалось одной из самых провальных американских спецопераций за всю историю. Что привело спецслужбы США к столь позорному результату и может ли подобное повториться сегодня?

Персонал американского посольства в Иране удерживался радикально настроенными студентами с 4 ноября 1979 года, а само посольство было захвачено. Всего удерживали 53 человека. Изначально было больше, но персы отпустили 13 афроамериканцев и женщин: «негры сами угнетаются в США, а женщина занимает особое место в исламе». Еще несколько человек бежали в резиденцию канадского посла. Блокирующие требовали выдачи Ирану бывшего шаха Мохаммеда Резы Пехлеви и конфискации его зарубежного имущества.

Переговоры ни к чему не приводили. Попутно «студенты» захватили всю имевшуюся в посольстве дипломатическую переписку, секретные материалы ЦРУ и других ведомств, инструкции по вербовке и по использованию фальшивых документов, созданию легенд для агентуры, коды, шифровальные книги и еще много чего интересного, что потом в Иране с удовольствием издали в 77 увесистых томах. Очень занимательное чтение даже сейчас, учитывая, что методы легендирования при перемещении агентов совсем не изменились.

Это было прямое нарушение всех дипломатических конвенций и оправдать такое поведение нельзя ничем. Здания посольств и миссий и дипломатический персонал – неприкосновенны. Но это в принципе в персидской исторической традиции – громить дипломатические миссии (вспомним хотя бы убийство Грибоедова), сейчас страдают саудовские консульства, и кое-кто по мелочи.

Премьер-министр Мехди Базарган сказал, что ничего поделать не может и вообще он против насилия, и аятолла Хомейни с удовольствием отправил светского либерала, да еще и этнического азербайджанца Базаргана в отставку. Вся власть в Иране перешла аятоллам. И тогда президент США Джимми Картер принял решение провести силовую операцию по освобождению захваченных Ираном заложников.

Планировало операцию ЦРУ. Конкретно – «специальная группа операций в Тегеране» под руководством отставного майора Ричарда Мэдоуза, жившего в иранской столице под видом ирландского торговца подержанными автомобилями. Майор Мэдоуз был в американской армии знаменит по неудачной операции «Блюбой»: попытке с помощью вертолетного десанта освободить вьетнамский лагерь американских военнопленных. Операция «Орлиный коготь» подозрительно похожа, вплоть до деталей, на вьетнамский «Блюбой». Включая и совершенные ошибки.

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На бумаге все выглядело стройно. Группа спецназа «Дельта» должна была быть скрытно переброшена на «базу подскока» в пустыне в центре Ирана, примерно в 370 километрах от Тегерана, на военно-транспортных самолетах С-130 «Геркулес». Эта локация в провинции Хоросан у населенного пункта Табас называлась «Пустыня-1» (это реально пустыня Деште-Лут с песками и верблюдами). Туда же должны были долететь вертолеты «Си Стэллион» с авианосца «Нимиц», курсировавшего в Персидском заливе.

Это была предельная для них дальность. Часть транспортных самолетов должна была привести на себе дополнительное топливо для вертолетов в резиновых емкостях. На следующий день спецназовцы должны были на дозаправленных вертолетах перелететь на другую точку сбора – уже в 90 километрах от иранской столицы («Пустыня-2» в двух часах лета от позиции «Пустыня-1»). Вертолеты оттуда должны были сместиться еще ближе к Тегерану в некое «секретное место № 3» и, укрывшись маскировочными сетками, ждать сигнала.

Спецназовцы же на трех грузовиках «Мерседес» (их должны были подогнать агенты ЦРУ из местных) примерно в полночь должны были въехать в Тегеран, подобраться к зданию посольства, нейтрализовать охрану, проникнуть внутрь и освободить заложников. Затем по рации вызывались вертолеты, и заложников со спецназовцами эвакуировали с близлежащего к посольству футбольного поля стадиона «Амджадийе». Над Тегераном все это время должны были барражировать два сверхтяжелых штурмовика АС-1 Gunship на тот случай, если иранцы окажут сопротивление. Рано утром 26 апреля вертолеты со спасенными должны были пролететь 65 километров от Тегерана на юг на аэродром Манзарийе (точка № 5), который по идее должна была удерживать еще одна группа рейнджеров.

Там заложников должны были забрать самолеты С-131, а спецназовцы эвакуировались на все тех же С-130 «Геркулес» – сперва в Оман, а затем в дружественный Египет.

Что не так в этом плане? Во-первых, пять различных точек сбора. Это перебор. Чем больше таких промежуточных позиций, тем выше вероятность, что где-то что-то пойдет не так. Американцам еще повезло, что им не повезло (извините за тавтологию) сразу же на позиции № 1 – на аэродроме «Пустыня-1». Если бы «что-то пошло» не так уже на подъезде к Тегерану, никто не ушел бы. А вся группа состояла из 118 спецназовцев плюс летчики.

Во-вторых, как затем стало понятно, ЦРУ вообще не располагало никакими реальными данными о противнике, ни даже информацией о местности. Очень сомнительно, чтобы спецназовцы так вот бесшумно смогли бы въехать в Тегеран с его блокпостами и толпами восставшего народа на улицах и штурмом, без потерь, взять здание посольства, в котором дисциплинированно дежурили десятки до зубов вооруженных «студентов».

ЦРУ предложило использовать в качестве прикрытия двух иранских генералов-эмигрантов из бывшей шахской армии. Их предлагалось посадить в грузовики со спецназовцами, чтобы они разговаривали по-персидски на блокпостах и вообще «давили авторитетом». Сами спецназовцы по-персидски не говорили и на персов похожи не были. Среди них были и чернокожие, и латиносы.

Заброшенный аэродром «Пустыня-1» был построен английскими оккупационными войсками для своих нужд в 1941 году и после 1945 года закономерно не использовался. Из английских карт периода Второй мировой войны о нем и проведало ЦРУ. Через него проходило оживленное шоссе, но аналитики ЦРУ его «не заметили». Шоссе, правда, было грунтовое, а не асфальтированное. Этим в Лэнгли потом и оправдывались. Для них шоссе, по которому машины ездят, всегда покрыто асфальтом.

Но за несколько дней до начала операции на аэродром «случайно» сел двухмоторный турбовинтовой пассажирский «Твин Остер». На нем была группа сотрудников ЦРУ во главе с майором Джоном Картни (а также оперативники Джим Райн (Rhyne) и Клод Бад МакБрум). Они выдавали себя за заблудившихся нефтяников. Они обследовали аэродром и установили на нем световые маячки, которые должны были зажечься от радиосигнала с вертолетов.

Подробности этой истории держатся в секрете до сих пор, но как они не смогли увидеть оживленное шоссе буквально в нескольких десятках метров от аэродрома – видимо, одна из главных тайн. Райн и МакБрум затем были награждены Крестом за заслуги в разведке, а вот руководителя миссии – майора Картни – наградой обошли. То есть он один шоссе проглядел.

Первый же из восьми вертолетов по неизвестной причине (говорили о поломке лопасти) упал в воду, едва оторвавшись от палубы «Нимица» (экипаж спасли). Это был плохой знак. Второй уже над сушей попал в песчаную бурю (прогноз погоды никто в ЦРУ не запрашивал, да и командиру авиакрыла «Нимица» это в голову не пришло), потерял ориентацию и повернул назад.

Как только первый «Геркулес» со спецназовцами сел на «Пустыню-1», рядом на шоссе появился обычный пассажирский автобус примерно с 40 местными жителями.

Они просто мимо ехали. Спецназовцы задержали его. Но за автобусом ехал такой же обычный провинциальный бензовоз. Его водитель то ли не понял, чего от него хотят ночью посреди пустыни вооруженные люди неместной внешности, то ли просто впал в ступор – и не остановился на знаки американцев.

Спецназовцы, которые тоже, видимо, такого не ожидали, расстреляли бензовоз из гранатометов. Бензовоз был полностью нагружен бензином. В ночное небо поднялось шарообразное облако и столб огня, который был виден за десятки километров. Ни о какой скрытности и маскировке после этого и речи быть не могло. А ведь на скрытности весь план и строился.

Удивительно, но водитель бензовоза выжил. Погиб его случайный пассажир, сидевший рядом и ставший единственным иранцем, погибшим в этой истории. Его так и не опознали.

Командовавший операцией полковник Беквит решил ее прекратить. Так, по крайней мере, утверждает официальная историография отряда «Дельта». Но есть детали, ставящие эту версию под сомнение.

Полковник Чарльз Беквит (Beckwith) был не абы кто, а отец, дедушка и прадедушка в одном лице американского спецназа и лично группы «Дельта». Он фактически основал этот отряд, насмотревшись в свое время на британский отряд САС, где был на стажировке. Всю жизнь он курировал «Дельту» и отстаивал ее в аппаратных войнах. «Дельта» не укладывалась в тогдашнюю организационную структуру: у флота и Корпуса морской пехоты были «котики», у армии (наше понятие Сухопутные войска несколько отличается от американского) – десантники, а ЦРУ – гражданское ведомство, и всегда делает грязную работу чужими руками.

Ранее армия предпочитала для выполнения диверсионных заданий набирать с миру по нитке десантников-добровольцев в сводную команду «на один раз». Беквит же настаивал на создании специализированного подразделения особой подготовки, которое действовало бы в новых условиях комбинированной войны. Вашингтону само существование еще одного дорогостоящего отряда профессиональных убийц было непонятно.

На брифинге в Белом доме полковник Беквит на макете здания американского посольства в Тегеране демонстрировал гражданским, как будет проходить штурм. Тогдашний замгоссекретаря Уоррен Кристофер вдруг спросил: как именно будут нейтрализовывать охрану? Это ведь солдаты иранской армии, будет дипломатический скандал. Вы будете стрелять по рукам и ногам? Полковник Беквит честно ответил, что каждому, кто окажет сопротивление, его ребята сперва дважды прострелят голову.

«Наивному» Уоррену Кристоферу впоследствии и достанутся лавры освобождения заложников в посольстве, но уже путем переговоров. И его «наивность» не помешает ему впоследствии, уже будучи госсекретарем при президенте Клинтоне, стать инициатором расчленения Югославии. Хотя по нынешним временам, трудно себе представить госсекретаря Помпео, интересующегося у операторов беспилотника, будут ли потери при атаке на генерала Сулеймани и как это повлияет на дипломатию. Ему и в голову такое не придет.

И вот в тот момент в пустыне, когда вся конспирация полетела к чертям, горел бензовоз и рядом орали перепуганные местные из автобуса, полковник Беквит ждал ответа по рации от своего командующего – генерала десанта Джеймса Вота (Vought). А менталитет у этих двоих был очень разный. В жизни они были друзьями, но десантник Вот считал, что операция должна быть выполнена, поскольку само десантирование вроде как прошло нормально. Для принятия решения критерием становилось количество исправных вертолетов. А их осталось шесть – ровно столько, сколько нужно, чтобы вывезти всех заложников и спецназовцев. То есть, с точки зрения генерала Вота, операцию можно продолжать.

И как раз в этот момент начался ад. Один из вертолетов начал маневрировать на ВВП и со всей дури влетел в «Геркулес»-топливозаправщик. Раздался чудовищной силы взрыв. Загорелось складированное на земле все предназначенное для операции топливо. Стали рваться боеприпасы. Передовая группа рейнджеров, занявшая периметр вокруг аэродрома, решила, что их атаковали иранцы, и открыла беспорядочный огонь. Началась паника.

Непривычные к такому вертолетчики бросились прятаться, побросав имущество, оружие и сами вертолеты, нарушив при этом все известные уставы и приказы.

Полковник Беквит и его заместитель Кайл отдают приказ срочно эвакуироваться. Они загружают группу в оставшиеся «Геркулесы» и вылетают. На земле остались пять целых вертолетов (они достались персам и еще долго служили в иранской армии), а в их кабинах – шифры, секретные карты, таблицы, оборудование, тысячи долларов и реалов. Приняв решение спешно эвакуироваться, Беквит и Кайл также нарушили устав, не уничтожив вертолеты на земле, что впоследствии послужило основанием для отставки Беквита на пенсию. Не забрали они и тела погибших.

В сухом остатке: восемь погибших летчиков, полная дискредитация американской военщины в глазах всего прогрессивного человечества, пять вертолетов, доставшихся персам в виде трофеев, два потерянных вертолета и один сгоревший «Геркулес», 130 миллионов долларов, выброшенные в пустыню, отставка госсекретаря Сайруса Вэнса и начало нудных переговоров с Тегераном, из которых Иран по факту вышел победителем.

В ходе аппаратных «разборов полетов» всех собак повесили на ЦРУ. Армейскому командованию удалось объяснить гражданским, что все было бы прекрасно, только вот эти яйцеголовые напутали. Белый дом с такой позицией согласился, поскольку если представить себе, что любая силовая операция по освобождению здания посольства и заложников была провальна вообще как идея, то тогда под раздачу попадали и те политики, кто на это согласился и это санкционировал, включая самого президента Картера. Пожертвовали только госсекретарем Сайрусом Вэнсом, который был вообще ни при чем. Он был категорически против силовой операции и на время ее проведения даже взял «долгий уик-энд» и улетел на Флориду подальше от Белого дома. Мотором всей этой вакханалии и единственным ее политическим прикрытием был помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Этот старый аппаратный волк уцелел.

Косвенно это спасло от расформирования и отряд «Дельта», даже стало толчком к его дальнейшему совершенствованию и усилению. Из-под трибунала были выведены генерал Вот, полковники Беквит и Кайл. Беквит на пенсии продолжал консультировать «Дельту», написал книгу «Жизнь с Дельтой» и умер в 2007 году. Есть, однако, мнение, что никакая штурмовая операция, проводимая такими силами и по «голливудским» сценариям, не достигла бы своей цели.

Есть также данные, что в качестве «плана Б» президент Картер был согласен на ограниченную войну с Ираном. На том же «Нимице» уже стояли наготове «Корсары» с белыми отличительными полосами (у иранцев тоже были такие же самолеты). А еще в Персидский залив подходили авианосные группы с «Корал Си». Операция «Барсук» предусматривала ни много ни мало, а захват Тегеранского международного аэропорта аж двумя батальонами рейнджеров и чуть ли не зачистку иранской столицы с применением авиации (тех самых «Корсаров», морских F-14 и «летающих танков» Gunship, у которых только экипаж 13 человек, а залп «бортом» мог снести небольшой поселок). Все это привело бы к большим жертвам среди мирного населения и совершенно не гарантировало успех.

Летом 1980 года умирает больной раком шах Реза Пехлеви, и требование его выдачи Ирану само собой исчезает с повестки дня. В результате переговоров, как обычно это бывает, «сошлись по деньгам». Все зарубежные счета Ирана и поступления от нефти примерно на 12 с лишним миллиардов долларов были разблокированы. Правда, «на руки в кассе» персы получили около трех миллиардов, а остальные деньги пошли на выплаты по искам зарубежных корпораций из-за национализаций и все тому подобное. Иран легко на это согласился, поскольку таким образом он разом разделывался со всеми юридическими проблемами из-за национализации собственности транснациональных корпораций. А затем и вовсе началась афера «Иран-контрас», в ходе которой американцы поставляли Ирану реальное оружие, даже не заикаясь о «средневековом режиме аятолл» и «правах человека в Иране».

А 20 января 1981 года 52 американских заложника (53-й был освобожден иранцами раньше из-за его тяжелой болезни), переживших 444 дня плена, вылетели из Мешхеда на базу НАТО в немецком Висбадене. Также персы разными путями вернули американцам тела восьми погибших летчиков, которые спецназовцы, убегая, бросили на аэродроме в пустыне.

В целом это история о том, как технически происходит планирование подобных операций в Белом доме и ЦРУ и как вообще работает механизм принятия таких решений. Он в целом не изменился, только сейчас цинизма больше, а технические средства лучше. И это в целом трагично, что показывает и история с убийством генерала Сулеймани и парой аналогичных операций по «освобождению заложников» в Сирии пару лет назад силами все той же «Дельты». Эффект был точно такой же.

Официальные американские расследования утверждают, что все дело в «плохом планировании». Скорее всего, это так и есть. Только вот не меняется ничего.