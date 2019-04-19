Бывший президент США пошел наперекор всей американской элите

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:52  |  vz.ru
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Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...

Поднимите руки, кто хочет работать в Газпроме

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Программистам, людям творческих специальностей можно шляться всю жизнь по коридорам. Министерским, газпромовским, вэбовским. Но они, как известно, кончаются стенкой. Тупик. А можно прорубать тоннели к свету, к новой реальности. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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            Фото: В. Фомичев
            Текст: Артем Филиппов

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            39-й президент США Джимми Картер выступил с заявлением, которое многие сочли бы крайне антиамериканским. Он назвал Соединенные Штаты «самой воинственной страной в мире». Насколько обоснованно подобное утверждение, как оно связано с колоссальными успехами Китая и что думает Картер о России и Украине?

            Во время традиционного выступления в воскресной баптистcкой школе своего родного города Плейнса (штат Джорджия) 94-летний Джимми Картер рассказал о недавнем разговоре с президентом Дональдом Трампом о Китае. Трамп во время этого разговора выразил свою обеспокоенность растущей экономикой Китая, «опережающей Америку».

            Картер, который нормализовал отношения Вашингтона и Пекина в 1979 году (чем во многом заложил фундамент для победы США в холодной войне), заметил в ответ, что значительная часть успехов Китая обусловлена его мирной внешней политикой. Затем Картер назвал США «самой воинственной страной в мировой истории». По его словам, это стало результатом «навязывания наших американских принципов другим странам». «Вы знаете, сколько раз с 1979 года Китай воевал с кем-либо? – спросил Картер у аудитории. – Ни разу. Мы же все время воюем».

            Это верное замечание. Последний крупный конфликт с участием китайских военных произошел как раз в 1979 году, когда Народно-освободительная армия Китая вела боевые действия против вьетнамских вооруженных сил. После этого между двумя странами были зафиксированы только локальные пограничные и военно-морские столкновения.

            По замечанию Картера, за 242 года своего существования Соединенные Штаты находились в мире только 16 лет. А если учитывать все войны, военные нападения, оккупацию чужих территорий, то в истории США было всего пять лет мира: 1976-й – последний год правления Джеральда Форда, и 1977–1980 гг. – все время президентства Картера (если не брать во внимание провальную операцию «Орлиный коготь» по вызволению 53 заложников в посольстве США в Тегеране).

            Картер также отметил, что мирная позиция Китая способствует его экономическому росту. «Сколько миль высокоскоростных железных дорог есть в США? – задался вопросом экс-президент. – В Китае построено 18 тысяч миль (29 тысяч километров), в то время как мы растратили 3 трлн долларов на военные расходы». Отметим, что согласно исследованию, проведенному в ноябре 2018 года Институтом международных и общественных отношений им. Уотсона при Университете Брауна, с 2001 года США потратили 5,9 трлн долларов на ведение войн в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане и других странах.

            Джимми Картер (фото: Arnie Sachs/DPA/ТАСС)
            Джимми Картер (фото: Arnie Sachs/DPA/ТАСС)

            «Это больше, чем вы можете себе представить, – подчеркнул Картер. – Китай не потратил впустую ни одного пенни на войну, и поэтому они впереди нас. Почти во всех отношениях. И я думаю, что разница в том, что если вы возьмете 3 трлн долларов и вложите их в американскую инфраструктуру, у вас, вероятно, еще останется 2 трлн долларов. У нас была бы скоростная железная дорога. У нас были бы мосты, которые не рушатся, у нас были бы дороги, которые поддерживаются должным образом. Наша система образования была бы такой же, как, скажем, в Южной Корее или Гонконге».

            Картер, лауреат Нобелевской премии мира и член клуба «Старейшины» (куда входят, как правило, бывшие мировые лидеры), может себе позволить высказывать точку зрения, в корне отличную от традиционных мировоззренческих установок американского политического истеблишмента. Например, несколько лет назад Джимми Картер с горечью заметил, что США больше не являются демократией, превратившись в типичную олигархию.

            В то время как в Соединенных Штатах широко распространено убеждение, что страна почти всегда ведет войну в благородных целях и в «защиту свободы», мировое общественное мнение и факты рисуют совершенно иную картину. Большинство жителей других стран, опрошенных в ходе соцопроса Института Гэллапа в 2013 году, охарактеризовали Соединенные Штаты как наибольшую угрозу миру во всем мире. Опрос Pew Research Center, проведенный в 2017 году, показал, что рекордное количество людей, опрошенных в 30 странах, рассматривают мощь и влияние США как «основную угрозу» безопасности в мире. Учитывая многолетнюю привычку американцев бомбить, вторгаться, вмешиваться в выборы и пытаться свергнуть правительства в суверенных государствах, подобные результаты опросов общественного мнения не должны удивлять.

            Картер не раз поддерживал Россию по многим проблемам международной повестки. В частности, в 2014 году он не только назвал воссоединение с Крымом «неизбежным», но и подчеркнул, что это событие отвечало желаниям подавляющего большинства населения полуострова.

            Картер также выступил против усиления американских санкций в отношении России, будучи уверенным в том, что «Путин не собирается использовать военную силу на Восточной Украине».

            Несмотря на публичный отказ администрации Обамы сотрудничать с Россией в сирийском кризисе, осенью 2015 года Картер передал российскому посольству в Вашингтоне карты сирийских позиций боевиков ИГИЛ*. Они были подготовлены международным Центром Картера, неправительственной организацией, занимающейся защитой прав человека. Комментируя этот эпизод во время своего очередного публичного выступления, экс-президент добавил под смех зала: «Таким образом, в будущем, если Россия разбомбит что-нибудь не то, знайте, что это виноват не Путин, а я».

            На фоне многих американских политиков, продолжающих носиться с жупелом российского вмешательства в американские выборы, Джимми Картер выглядит настоящей белой вороной. В истории США он считается не самым сильным президентом. Но именно Картер договорился с Китаем и провел с Советским Союзом серию переговоров об ограничении наступательных вооружений, которые в дальнейшем легли в основу ДСНВ, определившего архитектуру ядерной безопасности на многие десятилетия вперед.

            Джимми Картер – один из немногих живущих сейчас политиков старой волны, которые отлично понимают необходимость нормализации двусторонних отношений великих держав.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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