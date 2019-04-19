Бывший президент США пошел наперекор всей американской элите

39-й президент США Джимми Картер выступил с заявлением, которое многие сочли бы крайне антиамериканским. Он назвал Соединенные Штаты «самой воинственной страной в мире». Насколько обоснованно подобное утверждение, как оно связано с колоссальными успехами Китая и что думает Картер о России и Украине?

Во время традиционного выступления в воскресной баптистcкой школе своего родного города Плейнса (штат Джорджия) 94-летний Джимми Картер рассказал о недавнем разговоре с президентом Дональдом Трампом о Китае. Трамп во время этого разговора выразил свою обеспокоенность растущей экономикой Китая, «опережающей Америку».

Картер, который нормализовал отношения Вашингтона и Пекина в 1979 году (чем во многом заложил фундамент для победы США в холодной войне), заметил в ответ, что значительная часть успехов Китая обусловлена его мирной внешней политикой. Затем Картер назвал США «самой воинственной страной в мировой истории». По его словам, это стало результатом «навязывания наших американских принципов другим странам». «Вы знаете, сколько раз с 1979 года Китай воевал с кем-либо? – спросил Картер у аудитории. – Ни разу. Мы же все время воюем».

Это верное замечание. Последний крупный конфликт с участием китайских военных произошел как раз в 1979 году, когда Народно-освободительная армия Китая вела боевые действия против вьетнамских вооруженных сил. После этого между двумя странами были зафиксированы только локальные пограничные и военно-морские столкновения.

По замечанию Картера, за 242 года своего существования Соединенные Штаты находились в мире только 16 лет. А если учитывать все войны, военные нападения, оккупацию чужих территорий, то в истории США было всего пять лет мира: 1976-й – последний год правления Джеральда Форда, и 1977–1980 гг. – все время президентства Картера (если не брать во внимание провальную операцию «Орлиный коготь» по вызволению 53 заложников в посольстве США в Тегеране).

Картер также отметил, что мирная позиция Китая способствует его экономическому росту. «Сколько миль высокоскоростных железных дорог есть в США? – задался вопросом экс-президент. – В Китае построено 18 тысяч миль (29 тысяч километров), в то время как мы растратили 3 трлн долларов на военные расходы». Отметим, что согласно исследованию, проведенному в ноябре 2018 года Институтом международных и общественных отношений им. Уотсона при Университете Брауна, с 2001 года США потратили 5,9 трлн долларов на ведение войн в Ираке, Сирии, Афганистане, Пакистане и других странах.

Джимми Картер (фото: Arnie Sachs/DPA/ТАСС)

«Это больше, чем вы можете себе представить, – подчеркнул Картер. – Китай не потратил впустую ни одного пенни на войну, и поэтому они впереди нас. Почти во всех отношениях. И я думаю, что разница в том, что если вы возьмете 3 трлн долларов и вложите их в американскую инфраструктуру, у вас, вероятно, еще останется 2 трлн долларов. У нас была бы скоростная железная дорога. У нас были бы мосты, которые не рушатся, у нас были бы дороги, которые поддерживаются должным образом. Наша система образования была бы такой же, как, скажем, в Южной Корее или Гонконге».

Картер, лауреат Нобелевской премии мира и член клуба «Старейшины» (куда входят, как правило, бывшие мировые лидеры), может себе позволить высказывать точку зрения, в корне отличную от традиционных мировоззренческих установок американского политического истеблишмента. Например, несколько лет назад Джимми Картер с горечью заметил, что США больше не являются демократией, превратившись в типичную олигархию.

В то время как в Соединенных Штатах широко распространено убеждение, что страна почти всегда ведет войну в благородных целях и в «защиту свободы», мировое общественное мнение и факты рисуют совершенно иную картину. Большинство жителей других стран, опрошенных в ходе соцопроса Института Гэллапа в 2013 году, охарактеризовали Соединенные Штаты как наибольшую угрозу миру во всем мире. Опрос Pew Research Center, проведенный в 2017 году, показал, что рекордное количество людей, опрошенных в 30 странах, рассматривают мощь и влияние США как «основную угрозу» безопасности в мире. Учитывая многолетнюю привычку американцев бомбить, вторгаться, вмешиваться в выборы и пытаться свергнуть правительства в суверенных государствах, подобные результаты опросов общественного мнения не должны удивлять.

Картер не раз поддерживал Россию по многим проблемам международной повестки. В частности, в 2014 году он не только назвал воссоединение с Крымом «неизбежным», но и подчеркнул, что это событие отвечало желаниям подавляющего большинства населения полуострова.

Картер также выступил против усиления американских санкций в отношении России, будучи уверенным в том, что «Путин не собирается использовать военную силу на Восточной Украине».

Несмотря на публичный отказ администрации Обамы сотрудничать с Россией в сирийском кризисе, осенью 2015 года Картер передал российскому посольству в Вашингтоне карты сирийских позиций боевиков ИГИЛ*. Они были подготовлены международным Центром Картера, неправительственной организацией, занимающейся защитой прав человека. Комментируя этот эпизод во время своего очередного публичного выступления, экс-президент добавил под смех зала: «Таким образом, в будущем, если Россия разбомбит что-нибудь не то, знайте, что это виноват не Путин, а я».

На эту тему

На фоне многих американских политиков, продолжающих носиться с жупелом российского вмешательства в американские выборы, Джимми Картер выглядит настоящей белой вороной. В истории США он считается не самым сильным президентом. Но именно Картер договорился с Китаем и провел с Советским Союзом серию переговоров об ограничении наступательных вооружений, которые в дальнейшем легли в основу ДСНВ, определившего архитектуру ядерной безопасности на многие десятилетия вперед.

Джимми Картер – один из немногих живущих сейчас политиков старой волны, которые отлично понимают необходимость нормализации двусторонних отношений великих держав.