Джимми Картер стал самым долгоживущим среди президентов США

Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.

39-й президент США Джимми Картер, которому на данный момент 94 года и 172 дня, является самым долгоживущим среди всех лидеров страны. В четверг он стал на день старше Джорджа Буша-старшего, скончавшегося в ноябре прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Hill.

Только несколько президентов США прожили больше 90 лет. Кроме Буша-старшего и Картера, долгожителями были второй президент США Джон Адамс, 38-й Джеральд Форд и 40-й Рональд Рейган.

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