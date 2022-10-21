США толкают Армению к отказу от России и самоуничтожению

В армянских СМИ распространяется информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Известно точно, что спецпредставители Еревана и Баку ведут переговоры. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе. И разрушить саму Армению.

Скандал стал развиваться после поездки в Вашингтон секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и его переговоров там 27 сентября с Хикметом Гаджиевым – спецпредставителем президента Азербайджана. Встреча проходила при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. А до этого Григорян посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

Это не первая встреча Григоряна с Гаджиевым. После окончания последней карабахской войны это единственный постоянно действующий канал реальных переговоров между руководством двух стран. Ранее Григорян и Гаджиев встречались в Брюсселе, причем тематика обсуждаемых тем одна и та же.

Во-первых, это взаимное признание территориальной целостности двух стран. Во-вторых, делимитация границы. В-третьих, реальное открытие того, что в Азербайджане называют «Зангезурским коридором» (в Армении принято говорить «Армянский перекресток») – строительство трасс в обход Лачина в Карабах и из Азербайджана в Нахичевань. Одновременно Григорян и Гаджиев прорабатывают возможность личной встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Эти переговоры окутывает пелена секретности. Григорян высказывается фразами настолько общими, что из его слов даже предмет переговоров не всегда ясен. Гаджиев более точен в формулировках. В целом позиции сторон таковы. Предварительные переговоры необходимы для того, чтобы подойти к написанию и подписанию большого договора о мире – в этом сходятся обе стороны. Ереван считает, что территориальная целостность Азербайджана уже была признана Арменией в 1991 году и закреплена на законодательном уровне. Если в этом есть необходимость еще раз – пожалуйста. Но речь должна идти о гарантиях безопасности армян Карабаха.

При этом вопрос статуса Нагорного Карабаха вообще выводится из переговорного процесса. Армянская сторона считает, что необходимо сперва решить вопрос о делимитации границы, а без этого нет смысла подписывать договор о мире с Азербайджаном. Споры о границе всегда будут давать повод для новых силовых действий. Азербайджанская сторона в целом с этим согласна, но настаивает на скорейшем выполнении Ереваном обязательств по транспортному коридору в Нахичевань. В целом это большой прогресс в переговорах, поскольку в январе этого года стороны начинали со взаимных ультиматумов.

На эту тему

Армянская сторона и Григорян лично не дают никаких разъяснений по ходу переговоров. Тем не менее вывод вопроса о статусе Карабаха из переговорного процесса вызывает в Армении волну негативных эмоций. Лояльные к Пашиняну и его команде комментаторы напоминают, что это обычная практика для такого рода переговоров и аналогичных конфликтов. Самый сложный вопрос оставляют до лучших времен. Это не всегда работает в стратегической перспективе, но позволяет решить хотя бы на некоторое время вопрос войны и мира.

Однако менее лояльно настроенная к Пашиняну часть общества считает, что Карабах таким образом в Ереване фактически сдают. Это во многом эмоциональная позиция, связанная с трагическим исходом последней войны, кроме того, Ереван сам поставил себя в такую неудобную позицию, поскольку практически 30 лет дипломатически дистанцировался от Нагорного Карабаха. Сейчас же Нагорно-Карабахская республика фактически утратила субъектность и нуждается в помощи, но «материнская» Армения продолжает проводить линию на самостоятельность Степанакерта. В то время как по итогам подписания мирного договора между Ереваном и Баку НКР может полностью оказаться вне дипломатического поля. Судьба проживающих в Карабахе армян останется целиком на усмотрение доброй воли Азербайджана.

Иначе говоря, с одной стороны, выведение из переговорного процесса вопроса о статусе Карабаха вроде как обычная дипломатическая практика. С другой стороны, игнорирование Карабаха вообще при подписании большого договора и после делимитации границ приведет к утрате хоть какой-то правовой основы для существования если уж не независимости, то автономии армян Карабаха.

Азербайджанская сторона ведет переговоры с позиции силы. Как только в поведении Еревана обнаруживается несговорчивость, азербайджанские танки начинают разогревать моторы. Последняя встреча Григоряна и Гаджиева в Вашингтоне планировалась еще летом, но что-то пошло не так. Баку сперва встречу отложил, а затем случился новый локальный конфликт в Зангезуре как раз на почве невыполнения армянской стороной обязательств по строительству новой автомобильной трассы.

На этой почве в Армении бурно развивается конспирология. В ряде армянских СМИ появилась утечка о содержании того, какой именно проект подписания мирного соглашения (так называемый вашингтонский документ) готовится между Арменией и Азербайджаном с подачи Соединенных Штатов.

Суть утечки заключается в том, что якобы уже в ближайшие недели Пашинян может публично объявить о готовности подписать большой договор с Баку и завершить процесс делимитации границ. Статус Карабаха из переговорного процесса выведен, а значит, Баку может своей волей назначить некоего «представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха для обсуждения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха».

Таким образом, армянская община Карабаха становится юридически одной из нескольких общин нацменьшинств Азербайджана и не более того.

Авторы текста упоминают Ленкорань, в которой проживают талыши, считающиеся нацменьшинством, как сопоставимый аналог будущего Карабаха. Соответственно, не будет и каких-то международных обязательств Баку по отношению к Степанакерту и армянскому населению НКР.

Более того, в любой момент Баку может прервать эти переговоры как неудавшиеся и вообще закрыть эту историю, ибо будет отсутствовать дипломатическая и юридическая основа для дальнейших переговоров по Карабаху. Карабах становится обычной территорией Азербайджана, не имеющей никакого особого статуса. Тем самым армянский вопрос будет закрыт.

В пересказе «вашингтонского документа» утверждается, что стороны, то есть Ереван и Баку, «будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана». По факту это может привести к требованию вывода российского миротворческого контингента за ненадобностью, поскольку нет такого субъекта защиты – НКР или даже армянской этнической общины. В дальнейшем это эффектом домино может привести к выходу Армении из ОДКБ (уже сейчас Ереван отказался от участия в совместных учениях в Казахстане) и ликвидации российской военной базы в Гюмри за ненадобностью.

Ни о какой безопасности армян Карабаха при таком раскладе и речи быть не может. Предполагается, что западные посредники (Вашингтон и Брюссель) таким образом «закрывают историю» и ликвидируют реальное присутствие России на Южном Кавказе, пока все внимание приковано к Украине.

Есть сведения, что Вашингтон и Брюссель подталкивают Ереван к тому, чтобы заключить искомый «большой» договор до конца этого года, что удивительно быстро для такого рода переговоров. С другой стороны, Пашинян неоднократно обещал армянскому народу, что Карабах останется армянским, а дружба с Россией незыблема, как гора Арарат. Но реализация описанного выше сценария может привести к тому, что Армения и армянский народ останутся наедине с Азербайджаном и Турцией. А значит, само существование армянского государства окажется под вопросом.