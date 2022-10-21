США толкают Армению к отказу от России и самоуничтожению

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Российская нефть отбила атаку США

Идея США с потолком цен на российскую нефть изначально была провальной Егор Алеев/ТАСС
Попытка США создать международную коалицию по введению потолка цен на российскую нефть, судя по всему, провалилась. Вашингтону так и не удалось найти влиятельных сторонников этой идеи за пределом западных государств. Почему же ни Китай, ни Индия, ни Саудовская Аравия явно не горят желанием лишить Россию дополнительных нефтяных доходов? Подробности...
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Россия занялась воспитанием секретариата ООН

Работа генсека ООН и секретариата организации вызывает все больше вопросов Lev Radin/Sipa USA/Reuters
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Три сценария нападения ВСУ на Херсон

Российская армия уже готова к битве за Херсон, атака ВСУ здесь не окажется внезапной Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Похоже, битва за Херсон начинается – ВСУ перешли в наступление с северной стороны. Это, впрочем, не единственное направление возможных атак Украины на один из новых российских областных центров. Где еще могут быть нанесены удары и что делают российские войска, чтобы их отразить? Подробности...
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Почему Зеленский лжет об атаке на Крымский мост

ФСБ уже установила заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту Елена Якимова/ТАСС
Украинское руководство сначала публично планировало теракт на Крымском мосту, затем ему громогласно радовалось – а теперь не менее публично отрекается от причастности к этому преступлению. А ведь, казалось бы, объявить о таком большом военном успехе было бы большим моральным подспорьем для украинского населения. Что же заставляет Зеленского лгать всему миру? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Рублефикация – какие у рубля перспективы в новую эпоху

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии. Подробности...

Любой человек рискует попасть в американскую тюрьму

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами. Подробности...
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Будет ли толк от запрета ЛГБТ-пропаганды

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Надеюсь, что кампания против пропаганды нетрадиционных отношений не превратится в преследование тех, кто эти отношения практикует. Ведь права геев, лесбиянок, трансгендеров и идеология, которая на них спекулирует – вещи разные и слабо связанные друг с другом. Подробности...
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Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    США толкают Армению к отказу от России и самоуничтожению

    В настоящий момент в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы
    		   21 октября 2022, 22:01
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    В армянских СМИ распространяется информация о том, что между Арменией и Азербайджаном с подачи США составлен секретный проект мирного договора. Известно точно, что спецпредставители Еревана и Баку ведут переговоры. Если сведения о содержании секретного документа верны, соглашение способно поставить под угрозу позиции России на Южном Кавказе. И разрушить саму Армению.

    Скандал стал развиваться после поездки в Вашингтон секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и его переговоров там 27 сентября с Хикметом Гаджиевым – спецпредставителем президента Азербайджана. Встреча проходила при посредничестве советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. А до этого Григорян посетил штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли.

    Это не первая встреча Григоряна с Гаджиевым. После окончания последней карабахской войны это единственный постоянно действующий канал реальных переговоров между руководством двух стран. Ранее Григорян и Гаджиев встречались в Брюсселе, причем тематика обсуждаемых тем одна и та же.

    Во-первых, это взаимное признание территориальной целостности двух стран. Во-вторых, делимитация границы. В-третьих, реальное открытие того, что в Азербайджане называют «Зангезурским коридором» (в Армении принято говорить «Армянский перекресток») – строительство трасс в обход Лачина в Карабах и из Азербайджана в Нахичевань. Одновременно Григорян и Гаджиев прорабатывают возможность личной встречи Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

    Эти переговоры окутывает пелена секретности. Григорян высказывается фразами настолько общими, что из его слов даже предмет переговоров не всегда ясен. Гаджиев более точен в формулировках. В целом позиции сторон таковы. Предварительные переговоры необходимы для того, чтобы подойти к написанию и подписанию большого договора о мире – в этом сходятся обе стороны. Ереван считает, что территориальная целостность Азербайджана уже была признана Арменией в 1991 году и закреплена на законодательном уровне. Если в этом есть необходимость еще раз – пожалуйста. Но речь должна идти о гарантиях безопасности армян Карабаха.

    При этом вопрос статуса Нагорного Карабаха вообще выводится из переговорного процесса. Армянская сторона считает, что необходимо сперва решить вопрос о делимитации границы, а без этого нет смысла подписывать договор о мире с Азербайджаном. Споры о границе всегда будут давать повод для новых силовых действий. Азербайджанская сторона в целом с этим согласна, но настаивает на скорейшем выполнении Ереваном обязательств по транспортному коридору в Нахичевань. В целом это большой прогресс в переговорах, поскольку в январе этого года стороны начинали со взаимных ультиматумов.

    Армянская сторона и Григорян лично не дают никаких разъяснений по ходу переговоров. Тем не менее вывод вопроса о статусе Карабаха из переговорного процесса вызывает в Армении волну негативных эмоций. Лояльные к Пашиняну и его команде комментаторы напоминают, что это обычная практика для такого рода переговоров и аналогичных конфликтов. Самый сложный вопрос оставляют до лучших времен. Это не всегда работает в стратегической перспективе, но позволяет решить хотя бы на некоторое время вопрос войны и мира.

    Однако менее лояльно настроенная к Пашиняну часть общества считает, что Карабах таким образом в Ереване фактически сдают. Это во многом эмоциональная позиция, связанная с трагическим исходом последней войны, кроме того, Ереван сам поставил себя в такую неудобную позицию, поскольку практически 30 лет дипломатически дистанцировался от Нагорного Карабаха. Сейчас же Нагорно-Карабахская республика фактически утратила субъектность и нуждается в помощи, но «материнская» Армения продолжает проводить линию на самостоятельность Степанакерта. В то время как по итогам подписания мирного договора между Ереваном и Баку НКР может полностью оказаться вне дипломатического поля. Судьба проживающих в Карабахе армян останется целиком на усмотрение доброй воли Азербайджана.

    Иначе говоря, с одной стороны, выведение из переговорного процесса вопроса о статусе Карабаха вроде как обычная дипломатическая практика. С другой стороны, игнорирование Карабаха вообще при подписании большого договора и после делимитации границ приведет к утрате хоть какой-то правовой основы для существования если уж не независимости, то автономии армян Карабаха.

    Азербайджанская сторона ведет переговоры с позиции силы. Как только в поведении Еревана обнаруживается несговорчивость, азербайджанские танки начинают разогревать моторы. Последняя встреча Григоряна и Гаджиева в Вашингтоне планировалась еще летом, но что-то пошло не так. Баку сперва встречу отложил, а затем случился новый локальный конфликт в Зангезуре как раз на почве невыполнения армянской стороной обязательств по строительству новой автомобильной трассы.

    На этой почве в Армении бурно развивается конспирология. В ряде армянских СМИ появилась утечка о содержании того, какой именно проект подписания мирного соглашения (так называемый вашингтонский документ) готовится между Арменией и Азербайджаном с подачи Соединенных Штатов.

    Суть утечки заключается в том, что якобы уже в ближайшие недели Пашинян может публично объявить о готовности подписать большой договор с Баку и завершить процесс делимитации границ. Статус Карабаха из переговорного процесса выведен, а значит, Баку может своей волей назначить некоего «представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха для обсуждения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха».

    Таким образом, армянская община Карабаха становится юридически одной из нескольких общин нацменьшинств Азербайджана и не более того.

    Авторы текста упоминают Ленкорань, в которой проживают талыши, считающиеся нацменьшинством, как сопоставимый аналог будущего Карабаха. Соответственно, не будет и каких-то международных обязательств Баку по отношению к Степанакерту и армянскому населению НКР.

    Более того, в любой момент Баку может прервать эти переговоры как неудавшиеся и вообще закрыть эту историю, ибо будет отсутствовать дипломатическая и юридическая основа для дальнейших переговоров по Карабаху. Карабах становится обычной территорией Азербайджана, не имеющей никакого особого статуса. Тем самым армянский вопрос будет закрыт.

    В пересказе «вашингтонского документа» утверждается, что стороны, то есть Ереван и Баку, «будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана». По факту это может привести к требованию вывода российского миротворческого контингента за ненадобностью, поскольку нет такого субъекта защиты – НКР или даже армянской этнической общины. В дальнейшем это эффектом домино может привести к выходу Армении из ОДКБ (уже сейчас Ереван отказался от участия в совместных учениях в Казахстане) и ликвидации российской военной базы в Гюмри за ненадобностью.

    Ни о какой безопасности армян Карабаха при таком раскладе и речи быть не может. Предполагается, что западные посредники (Вашингтон и Брюссель) таким образом «закрывают историю» и ликвидируют реальное присутствие России на Южном Кавказе, пока все внимание приковано к Украине.

    Есть сведения, что Вашингтон и Брюссель подталкивают Ереван к тому, чтобы заключить искомый «большой» договор до конца этого года, что удивительно быстро для такого рода переговоров. С другой стороны, Пашинян неоднократно обещал армянскому народу, что Карабах останется армянским, а дружба с Россией незыблема, как гора Арарат. Но реализация описанного выше сценария может привести к тому, что Армения и армянский народ останутся наедине с Азербайджаном и Турцией. А значит, само существование армянского государства окажется под вопросом.


     
     
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