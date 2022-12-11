У внешней разведки Армении будет редкое преимущество

Правительство Армении приняло окончательное решение о создании Службы внешней разведки. Трудно поверить, но ее в республике до сих пор не существовало, в чем можно заподозрить даже саботаж. Российский аналог – СВР – армяне не смогут скопировать при всем желании. Зато их политическая разведка будет располагать уникальным и ценным ресурсом – диаспорой.

Решение о создании армянской внешней разведки было принято по результатам последней войны в Карабахе, которая закончилась для Армении печально, и было включено премьер-министром Николом Пашиняном в комплексную программу развития государственной власти в период 2021–2026 годов.

Официально эту идею Пашинян озвучил в ноябре прошлого года, и с тех пор шло ее обсуждение, следы которого найти сложно.

Официальным языком это формулируется так: «Армения нуждается в разведке нового качества и формировании собственной разведывательной школы, чтобы обеспечить преемственность разведывательной деятельности и сохранить качество улучшения сферы. Тот факт, что Армения является единственной в регионе страной, еще не имеющей отдельной разведывательной службы, также свидетельствует о необходимости создания отдельной разведывательной структуры».

То, что Армения была и пока что остается «единственной в регионе», уникальной в этом смысле страной, сильно не в пользу всего руководства независимой Армении, начиная с Левона Тер-Петросяна. Это вообще немыслимо: вечно и экзистенциально воюющая страна, живущая целиком во враждебном окружении, никогда в своей новейшей истории не имела внешней разведки и не пыталась ее создать.

И это при том, что Армения входит в число стран мира, у которых есть уникальный разведывательный ресурс – диаспора, «спюрк». Помимо армян, использовать диаспору могут Израиль (это одна из «фишек» Моссада) и Китай с его миллионами «хуацяо». На первый взгляд, больше никто.

Чем руководствовались все правительства Армении, избегавшие создавать явно нужную спецслужбу, никто не знает. Возможно, это излишняя самоуверенность, так дорого обошедшаяся в ходе недавней войны.

Была и существует военная разведка как подразделение министерства обороны – без нее никак. Есть Служба национальной безопасности (СНБ), которая занимается контрразведкой и внутренней безопасностью. Теперь, согласно законопроекту и сопутствующим документам, предусмотрен трехгодичный переходный период, в ходе которого будет происходить взаимный обмен опытом между этими ведомствами с перетеканием кадров в новое.

Также там должна сложиться собственная номенклатура задач. Военная разведка по определению занята довольно узким кругом проблем.

В Ереване подчеркивают, что служба разведки станет гражданской и будет подчиняться только премьер-министру. Он же будет назначать ее руководство. Это позволит расширить список сотрудников, которые теперь не обязательно должны быть военнослужащими.

Часть оппозиции настаивает, что назначать руководство должен парламент. Но в этом случае утрачивается идея прямой подчиненности, а политическая разведка должна быть напрямую подчинена главе исполнительной власти.

В заявлениях оппозиционных деятелей, которые транслируют в основном англоязычные СМИ, обсуждается и другой вопрос: насколько новая разведка будет связана с соответствующими российскими структурами.

Считается, что СНБ все эти тридцать лет была довольно плотно аффилирована с ФСБ РФ, но это все-таки контрразведка.

В команде премьера говорят о том, что «необходима отечественная школа» разведывательной деятельности. Что имеется в виду – не очень понятно, поскольку практически все сотрудники армянских спецслужб учились в Москве, пусть даже некоторые из них проходили дополнительное обучение на Западе.

Все – и окружение Пашиняна, и оппозиция Пашиняну – считают, что разрыв в контактах с российскими спецслужбами будет фатален для Армении. И это при том, что российские спецслужбы, по конфиденциальной информации, давно не горят желанием сотрудничать с армянскими структурами из-за боязни утечки информации. Началось это как раз с приходом к власти Пашиняна и достигло пика во время 44-дневной войны за Карабах.

То, что армянская разведка будет создаваться с нуля, ряд комментаторов в Армении считают положительным фактором, поскольку нынешнее СНБ – это «ребенок КГБ СССР».

Это не совсем так, поскольку на волне демократизации в 1990-1991 годах КГБ АрмССР был просто распущен. Значительная часть его сотрудников лояльно относилась к идее независимости Армении даже в советское время, что вызывало неприязнь и недоверие у центрального аппарата в Москве и у «командированных» в Ереван сотрудников. Тем не менее даже сейчас, через 30 лет после распада СССР, в Ереване есть силы, которые настаивают на «люстрации» сотрудников новой разведки. Это странно, поскольку других в принципе нет.

Подготовку законопроекта о создании ведомства поручили генералу Аршаку Карапетяну, что вызвало массу дополнительных дискуссий. Карапетян – человек советской закваски. Учился в Нахимовском училище в Калининграде, потом в военных училищах в Москве, но и пару месяцев в британском Йорке. Но самое главное, он очень долго возглавлял военную разведку Армении и был отправлен в отставку после короткой войны 2016 года, поскольку именно военную разведку сделали за нее виноватой (в Армении невозможно не стать виноватым хотя бы за что-нибудь).

Карапетян уехал в Москву военным атташе посольства, а затем вернулся в Армению и довольно быстро стал министром обороны уже после войны 2020 года. Осенью 2021-го Пашинян снял его с должности, поручив подготовку всех документов и проектов по созданию гражданской разведки.

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Публичная критика Карапетяна грешит противоположными по смыслу утверждениями. С одной стороны, ему вменяют тесную связь с Россией. С другой – то, что новая армянская разведка может порвать с Россией, поскольку, по мнению части общественности, российские спецслужбы не помогли или недостаточно помогли Армении в войне 2020 года.

При этом претензий к самому Пашиняну и его окружению, из-за которого, собственно говоря, и прекратился обмен информацией между Москвой и Ереваном, мало кто предъявляет.

Никто еще не публиковал структурных и устанавливающих документов новой разведки, которые написал Карапетян или кто-то еще. Впрочем, в этом деле довольно сложно придумать что-то принципиально новое, а схему организации и вовсе придется с чего-то копировать.

И тут надо понимать, что скопировать структуру и методы работы Службы внешней работы (СВР) России практически невозможно. Это уникальная модель, которую не возвести на ровном месте даже за несколько лет. Одна только система подготовки нелегалов многого стоит.

Но можно с разной степенью эффективности повторить на бумаге структуру какой-нибудь европейской спецслужбы (типа французской, которая армянам очень сочувствует) или даже Моссада. Однако не исключено, что это нарушит остатки коммуникации между Москвой и Ереваном.

Кстати, помощь Еревану может оказать и Иран, но тогда возникнут проблемы с евреями. Замкнутый круг, в центре которого, как ни крути, Москва. Микрорайон Ясенево.

Таким образом, главной проблемой при формировании политической разведки Армении будет попытка найти баланс между сохранением коммуникации с Россией и созданием новой национальной системы. Что в ней будет сугубо национальным, а что подчерпнуто из признанного международного опыта, вопрос пока открытый. Но сохраняется шанс на то, что политическая ситуация в стране, расшатать которую, как показывает практика, не трудно, будет оказывать серьезное влияние на работу новой структуры. А это самая страшная родовая травма, которая может случиться с разведкой.

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