Взгляд
11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
Разделы

Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
Перейти в раздел…

Российская разведка начинает работу на Украине с чистого листа

REUTERS/Eddie Keogh
В руководстве российской внешней разведки заявили, что Украина прошла путь трансформации в фашистское государство всего лишь за одно поколение. Парадоксально, но все это время спецслужбы России не имели возможности отслеживать происходящее в соседнем и столь важном для нас государстве. Как такое произошло и что с этим делать сегодня? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это, само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...

Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Украина откатывается назад в каменный век

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Пользуясь средневековыми понятиями, закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Возмездие за Крымский мост. Главное

Грузия и Казахстан. Когда рванет?

Юморист, который готов уничтожить мир

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине без электричества остались более 300 населенных пунктов
    Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более половины ВСУ Антонов: США закрепились в статусе участника конфликта на Украине В Эстонии обсуждают отделение от России нескольких регионов Власти Киргизии объяснили отмену учений ОДКБ
    На Украине без электричества остались более 300 населенных пунктов Трасс призвала созвать саммит НАТО после ударов России по Украине Euobserver: ЕС решил не считать Крым «аннексированным» Над Крымским мостом появилась надпись «Мы вместе»
    В Госдуме призвали украинских военных взять власть в свои руки Экс-посол Франции в РФ обвинил Киев в попытке втянуть НАТО в конфликт Эксперт: Украинская эйфория после атаки на Крымский мост быстро закончилась Доброволец из Италии обвинил Европу в замалчивании обстрелов Донецка

    «издержки для России»


    Байден пообещал Украине современные системы ПВО

    «смастерил своими руками»


    Захарова указала Боррелю на роль ЕС в кризисе на Украине

    сооснователь Mail.Ru


    Миллиардер Мильнер отказался от российского гражданства

    Видео

    разрушение инфраструктуры


    Ракетными атаками Россия отбивает у Киева охоту к терактам

    дрон-камикадзе


    Украинские войска разрушает «Герань»

    бывший ссср


    Почему Киргизия отказалась от «Нерушимого братства» ОДКБ

    обзор прессы


    Мировые СМИ: Теракты на Крымском мосту и «Северных потоках» открывают «ящик Пандоры»

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    наше дело правое


    Сергей Миркин: Время быть жесткими

    новая карта


    Игорь Караулов: Куда дальше двигать границу России

    «плохая» война


    Общественное мнение: Украина откатывается назад в каменный век

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Российская разведка начинает работу на Украине с чистого листа

    		    11 октября 2022, 08:30
    Фото: REUTERS/Eddie Keogh
    Текст: Евгений Крутиков

    В руководстве российской внешней разведки заявили, что Украина прошла путь трансформации в фашистское государство всего лишь за одно поколение. Парадоксально, но все это время спецслужбы России не имели возможности отслеживать происходящее в соседнем и столь важном для нас государстве. Как такое произошло и что с этим делать сегодня?

    Руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что группа «тоталитарно-либеральных режимов Запада» превратила Украину в свое орудие и установила там диктатуру фашизма. По его словам, трансформация страны произошла за одно поколение. Он назвал трагедией, что процветающей Украины, которой она была, уже нет. Глава СВР подчеркнул, что Россия обязана бороться с этим.

    Свою речь Нарышкин произнес во время церемонии открытия выставки «Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников». Основу экспозиции составляют заявления очевидцев, а также материалы, которые были привезены из зоны проведения спецоперации.

    Неделей ранее, 30 сентября, Сергей Нарышкин заявил, что СВР «начала добывать информацию, которая поможет российским военным при проведении спецоперации (СВО) на Украине». По его словам, разведка нацелена на получение оперативно-тактической информации, необходимой для победы «на поле боя». Помимо этого, отметил Нарышкин, актуальной остается задача СВР по получению информации, способствующей принятию важнейших внешнеполитических решений руководством страны. В качестве примера он привел Кима Филби, который во время Великой Отечественной войны добыл информацию о готовящемся немецком наступлении на Курской дуге.

    Слова главы российской разведки о том, что СВР «начала» добывать информацию по Украине, требуют пояснения. Дело в том, что российская внешняя разведка действительно реально не занималась украинской проблематикой десятилетиями.

    После распада СССР в 1991 году российская разведка формировалась в специфических условиях, которые определялись политической позицией правительства Бориса Ельцина и ее сезонными колебаниями. Одним из таких условий были странные и не всегда объективно мотивированные взаимоотношения со странами постсоветского пространства.

    В частности, быстро на неформальном уровне было достигнуто соглашение о взаимном отказе от работы новых национальных разведок друг против друга. То есть страны СНГ отказывались шпионить друг против друга (вариант: заниматься разведывательной деятельностью против национальных интересов друг друга и на чужой территории), ибо все друзья и выросли из одной колыбели. А друзья друг за другом не подглядывают. Затем неформальные соглашения были подкреплены соответствующими документами.

    Украина с 1991 года была одним из учредителей СНГ, хотя постоянно торговалась буквально за каждый пункт. В частности, Киев подписал декларацию об образовании СНГ, и Рада приняла соответствующий закон. Но в 1993 году Рада не стала утверждать Устав СНГ, торгуясь за загрансобственность бывшего СССР и его финансовые активы. Вообще вся история украинского государства – это история ярмарочной торговли со всем окружающим миром. В результате Украина оказалась страной-учредительницей СНГ, но не фактическим участником Содружества.

    В 2014 году начался процесс окончательного выхода Украины из организации, в которой она по факту не состояла, и завершен он был в 2018-м (де-факто, но не де-юре). Тем не менее значительная часть внутренних процессов на Украине до сих пор определяется договорами, которые были заключены в рамках СНГ. Например, о пенсионном обеспечении, взаимном признании дипломов, юридической помощи и тому подобное, то есть вещи реально важные для лиц с украинским паспортом.

    В разведывательном же сообществе сложилась парадоксальная ситуация. Если подходить с точки зрения буквы закона, то вести работу против Украины и на территории Украины было нельзя, ибо она как бы в СНГ. Да и вообще взаимоотношения с Киевом не были уж какими-то напряженными. Они были просто никакими. Лет двадцать Украину в разведсообществе мало кто вообще замечал или воспринимал всерьез.

    Это удивительно, но 40-миллионный кусок бывшего СССР находился на периферии внимания российской разведки. В этот период времени был потерян контроль или хотя бы не уделялось должного внимания тем внутренним тенденциям, о которых теперь глава СВР говорит как о «трансформации страны за одно поколение» в фашистское общество.

    Надо сказать, что на низовом уровне взаимный отказ от работы друг против друга был эмоционально поддержан. В Советском Союзе все сотрудники разведок стран постсоветского пространства учились вместе и многие не только хорошо знали друг друга, но и дружили.

    Существовали специальные курсы подготовки национальных кадров КГБ СССР (в Минске и Киеве), где учились молодые кадры со всей большой страны в интересах единой организации. В большинстве своем они возвращались туда, откуда приехали учиться. В то, что сейчас называется Академией разведки в подмосковном лесу, попадали не все, а вот минские ускоренные курсы (от года до двух в зависимости от изначального уровня знаний курсанта) представляли из себя плавильный котел.

    Работать друг против друга эти люди не очень хотели, просто не понимая зачем, да и на эмоциональном уровне. Исключения составляли армяне и азербайджанцы, но это вечная, почти библейская история.

    Сергей Нарышкин вспомнил Кима Филби, что довольно знаково. Дело в том, что весь описанный выше контекст привел к тому, что информация по Украине могла быть получена только из источников в третьих странах. Условно говоря, сотрудникам или источникам российской разведки могла случайно где-нибудь в Лондоне или Варшаве попасться какая-то информация по Украине. И неважно какая. Она отправлялась по инстанции. И все. Даже если и когда это происходило, такая информация должна была обрабатываться и оцениваться политико-административными структурами. Напомним, что сама разведка никаких действий по собственной же информации не принимает. Она эти снаряды подносит тем, кто затем принимает решения.

    И на протяжении длительного времени никаких решений не принималось. В тот момент, когда вдруг возникла необходимость справляться с уже укрепившимися на Украине политическими и общественными тенденциями, с ними решили справляться теми способами, которые считались на тот момент политически эффективными. То есть путем интриг. Здесь сложно оценить баланс несопоставимого: насколько полна была разведывательная информация или же ее просто игнорировали те персонажи, которые за длинные 1990-е годы привыкли рассчитывать на другие источники данных и на другие методы работы?

    Это старый спор: что важнее – сама информация или ее оценка и трактовка. Сейчас Сергей Нарышкин говорит о том, что СВР начала целенаправленную работу по украинской тематике. Как минимум это означает снятие юридических ограничений на получение такой информации. Это уже немало, но ждать чуда не следует. Все-таки речь идет именно о стратегической информации, а не о батальонной разведке, за которую отвечают совсем другие люди.

    Кроме того, есть и другие разведывательные системы, которым также необходимо подтверждать свою компетенцию. Это тоже вечная конкуренция, которая иногда положительно сказывается на результатах. Но часто это зависит от уровня изначальной компетенции тех, кто в этой конкуренции участвует.

    Если говорить о методологии, то сейчас набор разведывательных инструментов существенно ограничен. Речь не только о радикальном сокращении численности посольских резидентур практически по всему миру. В силу описанных выше обстоятельств не существовало даже такого организационного направления, как работа по Украине, да и в целом по странам бывшего СССР.

    Даже по Закавказью, в котором бардак не прекращается десятилетиями, не было четкого административного управления. Не было и целенаправленной подготовки по реальностям Прибалтики. И это была системная проблема, корни которой уходят в зыбкую почву 1990-х годов.

    Таким образом, сейчас эту работу придется начинать если не с нуля, то на принципиально иных организационных и идеологических основах. Уже нет никакого «боевого братства» тех, кто учился вместе. В Киеве мы имеем дело с новым поколением, которое ни эмоционально, ни исторически уже не связано с Россией или СССР, и воспитано на западных принципах работы. Более того, сейчас можно уже забыть о потерянных десятилетиях, ибо сама ситуация на Украине уже никак не связана с обстоятельствами того времени. Сейчас это совершенно новое поле, которое и обрабатывать надо так, как будто мы его видим впервые. Это некий новый вызов, к которому и подходить надо по-новому.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •