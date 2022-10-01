Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии.

В США по обвинению в попытке шпионажа в пользу России задержана Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке. По сообщению Минюста США, она пыталась передать агенту ФБР, выдававшей себя за российского дипломата, секретные материалы, касающиеся медицинских документов нескольких сотрудников американской военно-морской разведки и спецназовцев из отряда «Дельта» на знаменитой базе спецназа Форт Брэгг.

Нюанс здесь в том, что Джейми Ли Генри – трансгендерская женщина, первая в истории армии и флота США, совершившая каминг-аут как трансгендер еще в 2015 году, когда даже такой повестки дня не было. После того, как новые, женские данные майора Генри были изменены в электронной базе данных армии США, он/она стала иконой борьбы ЛГБТ+ сообщества за свои права, как они их понимают. И тут такое.

Скажем сразу: Джейми Ли Генри выпущена под домашний арест. Создается впечатление, что этого персонажа, по крайней мере на начальном этапе следствия, пытаются вывести из-под удара. И основные претензии сейчас к ее/его жене – тоже врачу, инструктору по анестезиологии первого класса в клинике Джона Хопкинса (самая престижная исследовательская больница в США) Анне Габриэлян. По данным Минюста США, инициатива по обращению в российское посольство в США исходила именно от Габриэлян.

Суть событий вкратце такова: по версии ФБР, с началом специальной военной операции на Украине Анна Габриэлян, «движимая патриотическими чувствами к России» и «желанием оказать всяческую помощь России», написала несколько электронных писем в посольство РФ в Вашингтоне, а также позвонила туда.

Она утверждала, что в условиях, когда США ведут «прокси-войну» на Украине против России, она и ее жена (сойдемся на этом употреблении гендера, чтоб не мучаться каждый раз) хотели бы помочь России, чем могут. Габриэлян даже утверждала, что жена готова записаться добровольцем в российскую армию, но у нее нет реального военного опыта. Хотя формально Джейми Ли Генри был/была на действующей службы 17 лет, но только как врач.

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Сама Габриэлян прямого доступа к большому массиву секретных данных не имела, а вот Джейми Ли Грин – да. В клинике Хопкинса часто проходят обследование американские военные с базы Форт Брэгг, а также из штаба ВМС в Норфолке и военно-морской разведки. А Джейми Ли Генри, хоть и находится уже в отставке, тем не менее работает в структуре ВМС и ВВС США, следит за здоровьем ветеранов, а также имеет доступ примерно к 52 тыс. личных медкарт американских моряков, разведчиков и спецназовцев.

ФБР перехватило все эти электронные письма и телефонные звонки Анны Габриэлян в посольство России. После чего с ней на связь вышла русскоговорящая сотрудница ФБР, которая и предложила сотрудничество. В учетной карточке Габриэлян в институте Джона Хопкинса указано, что она свободно говорит по-русски, а медицинскую лицензию получила в 2012 году в медицинской школе в Питтсбурге. В таких документах не указывается, где человек родился. Так что пока мы не можем говорить, родилась ли она в США, в России или в Армении.

Габриэлян встретилась в гостинице в Гэйтерберге (Gaithersburg) с сотрудницей ФБР под прикрытием и передала ей медицинские данные на нескольких сотрудников военно-морской разведки США, а также ветеранов ВВС. Эти документы позаимствовала на своей работе Джейми Ли Генри.

Габриэлян и сотрудница ФБР имели также длинную беседу на отвлеченные темы. В частности, Габриэлян уверяла, что ее знаменитая жена-трангендер сперва вела себя как «трус» и не хотела нарушать этические нормы медицинского заведения по передаче конфиденциальных медицинских сведений. Но она ее переубедила на основе российского патриотизма, а также разговоров о будущем. Габриэлян рассказала сотруднице ФБР, что не чувствует себя в США в безопасности, она не хочет «гнить здесь в тюрьме». и собирается отправить своих детей в «красивую поездку» в Турцию на каникулы, чтобы «они не стали заложниками».

Насколько важны эти данные? Предполагается, что медицинские документы как ветеранов, так и действующих офицеров армии и флота США, а также сотрудников разведки, могут помочь выяснить, какие именно методики тренировки и подготовки бытуют в Америке.

Также, предположительно, эти мединские и тренировочные стандарты могут быть перенесены на украинскую армию. Не первой, конечно, линии информация, но тоже полезно. В ФБР считают, что это наносит ущерб национальным интересам США, и Джейми Ли Генри с Анной Габриэлян грозит до 15 лет тюрьмы.

Конечно, это типичная для ФБР операция-провокация, хотя теперь они настаивают на том, что Габриэлян действовала именно из «патриотизма к России», а трансгендер Джейми Ли Генри, мол, слишком слабый человек, который/которая оказалась под давлением энергичной армянской жены. Надо понимать, что брак они регистрировали, когда Джейми Ли Генри еще был мужчиной. Они двоих детей родили, пока у него в голове что-то не замкнуло.

По разным подсчетам, сейчас в американской армии около 15 тыс. военнослужащих трансгендеров, в первую очередь офицеров. Есть, правда, опасения, что некоторые из них совершали каминг-аут по финансовым причинам: с некоторых пор армия США поддерживает трансгендерные переходы. Это, конечно, дикость, но факт. Сейчас именно трансгендерная повестка – чуть ли не самое главное, что есть во внутренней идеологической ситуации в США.

Общая ситуация со всеми этими теориями гендерного участия, внедрения особых квот для особых людей в армии США давно уже перешла границу абсурда,

и разобраться в ней не могут даже те, кто эту кашу заварил, поскольку множатся гендеры и множатся всякие реестры на «процентаж» того или иного гендера (или псевдогендера) в армии и флоте. Есть и разные точки зрения на то, зачем все это делается, и почему новые гендерные установки возникают регулярно сразу после того, как обостряется или что-то в экономике или в во внутриполитической повестке.

Сейчас не в этом дело. По поведению ФБР складывается впечатление, что американская контрразведка будет пытаться вывести Джейми Ли Генри из-под основного удара, и переложить ответственность на Анну Габриэлян. У нее предположительно российские корни, она оказала критическое воздействие внутри семьи на трансгендерную жену, которая существо крайне трогательное, нежное и на гормонах постоянно. Свое право на трангендерный переход она реализовала, стала иконой для этой части американских военнослужащих, но все-таки хрупкая американская женщина. А эти армянки – они же горы свернут.

Да, скандал замять до конца не удастся. Осадок в любом случае останется. Вопрос в том, насколько этот скандал будет в американских СМИ и общественном мнении связан с «русским шпионажем» или с «трагедией первого трансгендера в армии». Это вопрос американской внутренней повестки, хотя бы просто потому, что Габриэлян и Генри ни с какими российскими дипломатами в реальности не встречались.

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