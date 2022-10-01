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Западные военные кинулись защищать морскую нефтегазовую инфраструктуру Michael Jung/DPA/Global Look Press
Норвегия и Турция начали стягивать военные силы для защиты своей морской нефтегазовой инфраструктуры. Что будет, если Норвегия и Турция пострадают от терактов в их водах? С какой целью Запад нагоняет этот страх? И чего Европе действительно стоит опасаться?  Подробности...
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Посол ЛНР Мирошник: «Дальше ситуация для Украины будет только ухудшаться»

«Ребятам на передовой пока придется нелегко, но за ними – Россия», – отметил Мирошник Вадим Савицкий/ТАСС
«Теперь четыре новых региона – неотъемлемая часть России, поэтому в них могут и должны расположиться структуры Минобороны РФ. Надеюсь, там сосредоточатся все наши боевые возможности, чтобы нанести тотальный удар», – сказал газете ВЗГЛЯД посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. В пятницу в Москве были подписаны договоры о воссоединении с Россией четырех территорий Донбасса и Новороссии, в том числе ЛНР. Подробности...
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Донбасс, Запорожье и Херсон встретили на Красной площади

Участники концерта праздновали победу – как сказала со сцены ведущая: «Тот, кто с Россией, не может проиграть» Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сегодня особый день – день правды и справедливости. С такими словами Владимир Путин обратился к людям, собравшимся на Красной площади на концерт в честь воссоединения России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями. Новую веху в своей истории Москва отпраздновала с участием поэтов, актеров. В митинг-концерте на Красной площади приняли участие около 180 тысяч человек. Подробности...
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Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке - и подозреваемая в шпионаже в пользу России US Army
«Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Вашингтон гонит вассалов на войну

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Владислав Исаев, политолог
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Как американский майор-трансгендер пыталась помочь России

    Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке - и подозреваемая в шпионаже в пользу России
    		   1 октября 2022, 13:45
    Фото: US Army
    Текст: Евгений Крутиков

    «Чувство патриотизма к России». Именно так ФБР США объясняет мотивы, которыми руководствовалась бывшая майор американских вооруженных сил, задержанная за попытку сотрудничества с российской разведкой. Пикантность этой истории придает то, что задержанной оказалась самый знаменитый трансгендер американской армии.

    В США по обвинению в попытке шпионажа в пользу России задержана Джейми Ли Генри, майор медицинской службы в отставке. По сообщению Минюста США, она пыталась передать агенту ФБР, выдававшей себя за российского дипломата, секретные материалы, касающиеся медицинских документов нескольких сотрудников американской военно-морской разведки и спецназовцев из отряда «Дельта» на знаменитой базе спецназа Форт Брэгг.

    Нюанс здесь в том, что Джейми Ли Генри – трансгендерская женщина, первая в истории армии и флота США, совершившая каминг-аут как трансгендер еще в 2015 году, когда даже такой повестки дня не было. После того, как новые, женские данные майора Генри были изменены в электронной базе данных армии США, он/она стала иконой борьбы ЛГБТ+ сообщества за свои права, как они их понимают. И тут такое.

    Скажем сразу: Джейми Ли Генри выпущена под домашний арест. Создается впечатление, что этого персонажа, по крайней мере на начальном этапе следствия, пытаются вывести из-под удара. И основные претензии сейчас к ее/его жене – тоже врачу, инструктору по анестезиологии первого класса в клинике Джона Хопкинса (самая престижная исследовательская больница в США) Анне Габриэлян. По данным Минюста США, инициатива по обращению в российское посольство в США исходила именно от Габриэлян.

    Суть событий вкратце такова: по версии ФБР, с началом специальной военной операции на Украине Анна Габриэлян, «движимая патриотическими чувствами к России» и «желанием оказать всяческую помощь России», написала несколько электронных писем в посольство РФ в Вашингтоне, а также позвонила туда.

    Она утверждала, что в условиях, когда США ведут «прокси-войну» на Украине против России, она и ее жена (сойдемся на этом употреблении гендера, чтоб не мучаться каждый раз) хотели бы помочь России, чем могут. Габриэлян даже утверждала, что жена готова записаться добровольцем в российскую армию, но у нее нет реального военного опыта. Хотя формально Джейми Ли Генри был/была на действующей службы 17 лет, но только как врач.

    Сама Габриэлян прямого доступа к большому массиву секретных данных не имела, а вот Джейми Ли Грин – да. В клинике Хопкинса часто проходят обследование американские военные с базы Форт Брэгг, а также из штаба ВМС в Норфолке и военно-морской разведки. А Джейми Ли Генри, хоть и находится уже в отставке, тем не менее работает в структуре ВМС и ВВС США, следит за здоровьем ветеранов, а также имеет доступ примерно к 52 тыс. личных медкарт американских моряков, разведчиков и спецназовцев.

    ФБР перехватило все эти электронные письма и телефонные звонки Анны Габриэлян в посольство России. После чего с ней на связь вышла русскоговорящая сотрудница ФБР, которая и предложила сотрудничество. В учетной карточке Габриэлян в институте Джона Хопкинса указано, что она свободно говорит по-русски, а медицинскую лицензию получила в 2012 году в медицинской школе в Питтсбурге. В таких документах не указывается, где человек родился. Так что пока мы не можем говорить, родилась ли она в США, в России или в Армении.

    Габриэлян встретилась в гостинице в Гэйтерберге (Gaithersburg) с сотрудницей ФБР под прикрытием и передала ей медицинские данные на нескольких сотрудников военно-морской разведки США, а также ветеранов ВВС. Эти документы позаимствовала на своей работе Джейми Ли Генри.

    Габриэлян и сотрудница ФБР имели также длинную беседу на отвлеченные темы. В частности, Габриэлян уверяла, что ее знаменитая жена-трангендер сперва вела себя как «трус» и не хотела нарушать этические нормы медицинского заведения по передаче конфиденциальных медицинских сведений. Но она ее переубедила на основе российского патриотизма, а также разговоров о будущем. Габриэлян рассказала сотруднице ФБР, что не чувствует себя в США в безопасности, она не хочет «гнить здесь в тюрьме». и собирается отправить своих детей в «красивую поездку» в Турцию на каникулы, чтобы «они не стали заложниками».

    Насколько важны эти данные? Предполагается, что медицинские документы как ветеранов, так и действующих офицеров армии и флота США, а также сотрудников разведки, могут помочь выяснить, какие именно методики тренировки и подготовки бытуют в Америке.

    Также, предположительно, эти мединские и тренировочные стандарты могут быть перенесены на украинскую армию. Не первой, конечно, линии информация, но тоже полезно. В ФБР считают, что это наносит ущерб национальным интересам США, и Джейми Ли Генри с Анной Габриэлян грозит до 15 лет тюрьмы.

    Конечно, это типичная для ФБР операция-провокация, хотя теперь они настаивают на том, что Габриэлян действовала именно из «патриотизма к России», а трансгендер Джейми Ли Генри, мол, слишком слабый человек, который/которая оказалась под давлением энергичной армянской жены. Надо понимать, что брак они регистрировали, когда Джейми Ли Генри еще был мужчиной. Они двоих детей родили, пока у него в голове что-то не замкнуло.

    По разным подсчетам, сейчас в американской армии около 15 тыс. военнослужащих трансгендеров, в первую очередь офицеров. Есть, правда, опасения, что некоторые из них совершали каминг-аут по финансовым причинам: с некоторых пор армия США поддерживает трансгендерные переходы. Это, конечно, дикость, но факт. Сейчас именно трансгендерная повестка – чуть ли не самое главное, что есть во внутренней идеологической ситуации в США.

    Общая ситуация со всеми этими теориями гендерного участия, внедрения особых квот для особых людей в армии США давно уже перешла границу абсурда,

    и разобраться в ней не могут даже те, кто эту кашу заварил, поскольку множатся гендеры и множатся всякие реестры на «процентаж» того или иного гендера (или псевдогендера) в армии и флоте. Есть и разные точки зрения на то, зачем все это делается, и почему новые гендерные установки возникают регулярно сразу после того, как обостряется или что-то в экономике или в во внутриполитической повестке.

    Сейчас не в этом дело. По поведению ФБР складывается впечатление, что американская контрразведка будет пытаться вывести Джейми Ли Генри из-под основного удара, и переложить ответственность на Анну Габриэлян. У нее предположительно российские корни, она оказала критическое воздействие внутри семьи на трансгендерную жену, которая существо крайне трогательное, нежное и на гормонах постоянно. Свое право на трангендерный переход она реализовала, стала иконой для этой части американских военнослужащих, но все-таки хрупкая американская женщина. А эти армянки – они же горы свернут.

    Да, скандал замять до конца не удастся. Осадок в любом случае останется. Вопрос в том, насколько этот скандал будет в американских СМИ и общественном мнении связан с «русским шпионажем» или с «трагедией первого трансгендера в армии». Это вопрос американской внутренней повестки, хотя бы просто потому, что Габриэлян и Генри ни с какими российскими дипломатами в реальности не встречались.

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