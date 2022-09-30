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30 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Что ждет Европу без украинского транзита

Украина требует с Газпрома денег Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press
Украина рискует потерять российский транзит газа. Москва предупреждает, что введет санкции против украинского «Нафтогаза», если тот продолжит требовать в суде деньги у Газпрома за газ, который не был прокачан. Шансы, что это предупреждение подействует на украинскую компанию, невелики. Поэтому отключение украинского транзита становится вопросом времени. К чему это приведет? Подробности...
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Экспат из США Джей Клоуз: Я буду поддерживать политику России

Не все граждане США готовы откликнуться на призыв Вашингтона покинуть Россию MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
«У вас мне гораздо спокойнее, чем в Америке. В США почти у каждого есть оружие, если не при себе, то дома или в машине. И каждый считает себя ковбоем или гангстером», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в России американец Джей Клоуз. Так он прокомментировал призыв Вашингтона ко всем гражданам США срочно покинуть Россию. Подробности...
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Западных наемников завлекают на Украину двойным тарифом

На Украине «работают» представители почти десятка западных ЧВК president.gov.ua
На западном портале, предлагающем контракты людям с боевым опытом, появилось объявление: работа на Украине с расценками одна-две тысячи долларов за день. Целью обозначена помощь в эвакуации, но все указывает на вербовку именно в зону боевых действий. Как отмечают специалисты, предлагаемая оплата – вдвое выше средних расценок на «рынке». Почему наемничество на Украине стало таким дорогим? Подробности...
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Латвию накрыл страх перед предстоящей зимой

Не каждый житель Латвии может позволить себе отопление предстоящей зимой Aline Morcillo/Reuters
Тюрьмы, университеты и тем более обычные граждане Латвии шокированы суммами, которые им надо будет платить за отопление предстоящей зимой. Счета, особенно за электричество, выросли в разы. Люди постепенно впадают в отчаяние, обвиняя правительство в том, что оно не может оказать им действенной помощи. Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Зачем Россия ищет трубопроводный путь в Индию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Благодаря российскому газу и российской инфраструктуре, Азиатский континент вступит в новую эру в противовес угасающим «гегемонам моря» – США и Великобритании. Подробности...

Что будет после референдумов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Украина окончательно потеряла не только Донецкую и Луганскую области, но также Запорожскую и Херсонскую. Вопрос в том, как после этого будут вести себя участники конфликта на Украине. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Зачем США поджигают Иран

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Бить женщин, даже еще до смерти – позор для любого мужчины, будь он трижды правоверный мусульманин. Но и закрывать глаза на подрывные ухищрения Америки бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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России пора менять «друзей» в Европе

Кто признает новые границы России

Роль США в теракте на «Северных потоках»

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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Экспат из США Джей Клоуз: Я буду поддерживать политику России

    Не все граждане США готовы откликнуться на призыв Вашингтона покинуть Россию
    		   30 сентября 2022, 08:50
    Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «У вас мне гораздо спокойнее, чем в Америке. В США почти у каждого есть оружие, если не при себе, то дома или в машине. И каждый считает себя ковбоем или гангстером», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в России американец Джей Клоуз. Так он прокомментировал призыв Вашингтона ко всем гражданам США срочно покинуть Россию.

    Власти США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тем, кто уже проживает или путешествует по российской территории, следует немедленно покинуть страну. С таким призывом в среду выступило посольство США в Москве. Как подозревают в посольстве, власти России могут отказать в признании американского гражданства людям, имеющим заодно паспорт РФ, и мобилизовать таких лиц в армию. Кроме того, утверждают в посольстве, таким соотечественникам могут отказать в доступе к консульской помощи, помешать их выезду из России.

    МИД Канады также призвал своих хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран, либо публично объяснить, почему они решили остаться.

    Вслед за заокеанскими партнерами Болгария, Румыния, Латвия, Эстония и Польша тоже призвали своих граждан срочно оставить Россию «на всех доступных средствах». Рим тоже призвал итальянцев уехать, если «нет крайней нужды». Примечательно, что ведущие страны Евросоюза – Германия и Франция – от подобных призывов вообще воздержались.

    О том, как откликнутся на зов Вашингтона живущие в России экспаты, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает Джей Роберт Клоуз, гражданин США и при этом сыровар и ресторатор из Подмосковья.

    ВЗГЛЯД: Господин Клоуз, вы себя чувствуете сейчас в России в безопасности?

    Джей Клоуз: У вас мне гораздо спокойнее, чем в Америке. В США почти у каждого есть оружие, если не при себе, то дома или в машине. И каждый считает себя ковбоем или гангстером.  

    Джей Клоуз (фото: Антон Денисов/РИА Новости)

    Джей Клоуз (фото: Антон Денисов/РИА «Новости»)
    Я родился в Нью-Йорке, рос в плохом квартале, на меня девять раз нападали с ножом, один раз обстреляли. Я участвовал во множестве драк, девять раз ломал нос. В России тоже один раз драка была, но пока в меня никто не стрелял, не тыкал ножом. Здесь мой нос остается в целости.

    ВЗГЛЯД: Вы не замечали, что отношение россиян к вам изменилось в последние полгода? 

    Д. К.: Лично ко мне – нет. Я считаю, что в России ко всем относятся по-человечески вне зависимости от национальности. Вот средний американец вполне может подумать обо всех русских плохо. Я родился в 1962 году. В то время там звучало много негатива по поводу СССР, особенно после Карибского кризиса, на каждом углу можно было услышать, как ругают коммунизм. Но меня всегда интересовало, как живут люди в России. Особенно после того, как я однажды, будучи ребенком, увидел матрешку в первый раз. Тогда я, конечно, еще не говорил по-русски. 

    Сейчас США готовы обвинять Москву в чем угодно. Ее усилиям приписали победу Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Мне кажется, если произойдет землетрясение в Китае или засуха в США, то в этом тоже обвинят Москву. В общем, я слышу подобные обвинения с детства.

    Но однополярного мира не существует, на этой планете мнений всегда больше, чем одно. У России, Китая есть свое мнение. Даже у Гавайев есть свое мнение, но местных жителей никто особо не спрашивал, когда эти острова сделали пятидесятым штатом.

    ВЗГЛЯД: С чего началось ваше увлечение Россией?

    Д.К.: 30 лет назад я жил в Париже – и там у меня появились русские друзья. Они и предложили показать мне Россию. Помню, первое, что я тогда подумал: меня не пустят в Россию, потому что примут за шпиона. Но все обошлось, мне дали визу, я приехал на 10 дней и все увидел собственными глазами. Это был декабрь 1993 года. Я хотел посетить не только туристические точки вроде Красной площади, я хотел увидеть жизнь обычных людей. Где они покупают продукты, например. При этом тут царила бедность. Я не мог понять, почему многие люди, не получая зарплаты, продолжали ездить на работу.

    Жил я в обычной квартире в Кузьминках, ездил на метро, на такси, покупал на местном рынке продукты.

    Иногда мне продавали под видом хорошего товара битые помидоры или тухлое мясо, с которого даже при 20-градусном морозе разлетались мухи.

    Но я повар и продолжал ходить на рынок, мне было интересно приготовить что-то вкусное «из ничего».

    Перед отъездом друзья спросили меня о впечатлениях, понравилось ли мне в России. Но я сказал, что для ответа на вопрос нужно больше времени пожить здесь. И тогда мы договорились, что я еще вернусь. Позже я вернулся на 20 дней, затем на 40, потом на полгода – и пошло-поехало.

    В России тем временем начались масштабные перемены, в квартирах делались евроремонты, появлялась бытовая электроника. Открывались новые кафе, рестораны, закусочные, начиная с «Макдоналдса». Все эти перемены были к лучшему, стать хуже уже не могло.

    Я начал с работы поваром, затем был консультантом и много кем еще, находил работу в ресторанах и барах. Потом купил землю, начал с подругой строить дом. Завел теленка, стал варить сыр, чему научился, когда жил в Голландии. Сейчас потихоньку расширяюсь, строю ресторан с залом для мастер-классов, банкетов и фуршетов.

    В России меня научили варить варенье, делать консервы, я знаю, как вырыть колодец, септик, построить парник. Скоро буду учиться варить грузинский сыр. 

    ВЗГЛЯД: Когда вы последний раз были в Штатах?

    Д. К.: В 2003 году. Раньше я каждые два года возвращался во Францию, которая была моим домом до переезда в Россию. Сейчас я туда не езжу, поскольку прервалось прямое авиасообщение, а пользоваться пересадками я не хочу.

    ВЗГЛЯД: Вы не намерены прислушаться к призыву Вашингтона к гражданам США покинуть нашу страну?

    Д. К.: Я продолжу жить здесь. Сейчас я готовлюсь подавать документы в миграционную службу МВД на получение российского гражданства. Я уже сдал экзамен на знание русского языка, заполнил необходимые бланки.

    Я буду поддерживать политику России. Среди моих соотечественников здесь есть те, кто придерживается другого мнения и не хочет поддерживать Россию. Пускай уезжают. 

    Среди моих друзей здесь – не только американцы, но и французы. Среди них звучат разные мнения. Многие даже не в курсе, что происходит на Украине, не знают историю этой страны. Если с ними начинать серьезный разговор, то, конечно, за пять минут не разобраться. Мое мнение: это Америка финансирует конфликт, в результате которого гибнут украинцы и россияне.

    ВЗГЛЯД: Вы уже считаете Россию своим домом? Известно, что вы здесь женились на русской, создали семью, но позднее развелись.

    Д. К.: Да, у меня здесь двое детей: сыну 19, а дочери – восемь лет. Мой сын – спортсмен, ведет здоровый образ жизни, отлично играет в волейбол. Я хотел было отправить его в США на два месяца, чтобы он попрактиковался в английском языке и погулял там с друзьями. Но его мама запретила ему получать американский паспорт.

    Мне же не хочется, чтобы сын ездил туда просто как турист. Я не против, чтобы у него было несколько паспортов, хуже от этого никому не будет, это только помогает в жизни. Но я рад, что Захар живет здесь и мы можем общаться.

    А вообще-то я считаю себя гражданином мира. Кто вообще придумал эти бумаги? Мне не нужен американский паспорт. Любой человек должен свободно въезжать в любую страну, визы придумали для выманивания денег у людей.

    ВЗГЛЯД: Как долго продлится на Западе волна по «отмене» русской культуры? 

    Д. К.: Сейчас это стало модно, как недавно было модным движение за черные жизни (Black Lives Matter). Но обычно проходит лет пять – и волна спадает. Те, кто всерьез интересуется русской культурой, не станет отказываться от нее ни при каких условиях.

    Кстати, высокой репутации русской культуры в США помогает тот факт, что там много эмигрантов. «Нормальных русских» полно не только на Брайтон-Бич. В США «нормальные русские» работают плотниками, механиками, бухгалтерами, переводчиками, инвесторами.

    А вообще в мире многие страны и народы понимают, что русские – не враги. У того, что происходит сейчас между нашими странами, я вижу только политические причины.

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