Экспат из США Джей Клоуз: Я буду поддерживать политику России

«У вас мне гораздо спокойнее, чем в Америке. В США почти у каждого есть оружие, если не при себе, то дома или в машине. И каждый считает себя ковбоем или гангстером», – сказал газете ВЗГЛЯД живущий в России американец Джей Клоуз. Так он прокомментировал призыв Вашингтона ко всем гражданам США срочно покинуть Россию.

Власти США призвали своих граждан не ездить в Россию, а тем, кто уже проживает или путешествует по российской территории, следует немедленно покинуть страну. С таким призывом в среду выступило посольство США в Москве. Как подозревают в посольстве, власти России могут отказать в признании американского гражданства людям, имеющим заодно паспорт РФ, и мобилизовать таких лиц в армию. Кроме того, утверждают в посольстве, таким соотечественникам могут отказать в доступе к консульской помощи, помешать их выезду из России.

МИД Канады также призвал своих хоккеистов, выступающих в российских и белорусских клубах Континентальной хоккейной лиги, покинуть территорию этих стран, либо публично объяснить, почему они решили остаться.

Вслед за заокеанскими партнерами Болгария, Румыния, Латвия, Эстония и Польша тоже призвали своих граждан срочно оставить Россию «на всех доступных средствах». Рим тоже призвал итальянцев уехать, если «нет крайней нужды». Примечательно, что ведущие страны Евросоюза – Германия и Франция – от подобных призывов вообще воздержались.

О том, как откликнутся на зов Вашингтона живущие в России экспаты, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказывает Джей Роберт Клоуз, гражданин США и при этом сыровар и ресторатор из Подмосковья.

ВЗГЛЯД: Господин Клоуз, вы себя чувствуете сейчас в России в безопасности?

Джей Клоуз: У вас мне гораздо спокойнее, чем в Америке. В США почти у каждого есть оружие, если не при себе, то дома или в машине. И каждый считает себя ковбоем или гангстером.

Джей Клоуз (фото: Антон Денисов/РИА «Новости»)

Я родился в Нью-Йорке, рос в плохом квартале, на меня девять раз нападали с ножом, один раз обстреляли. Я участвовал во множестве драк, девять раз ломал нос. В России тоже один раз драка была, но пока в меня никто не стрелял, не тыкал ножом. Здесь мой нос остается в целости.

ВЗГЛЯД: Вы не замечали, что отношение россиян к вам изменилось в последние полгода?

Д. К.: Лично ко мне – нет. Я считаю, что в России ко всем относятся по-человечески вне зависимости от национальности. Вот средний американец вполне может подумать обо всех русских плохо. Я родился в 1962 году. В то время там звучало много негатива по поводу СССР, особенно после Карибского кризиса, на каждом углу можно было услышать, как ругают коммунизм. Но меня всегда интересовало, как живут люди в России. Особенно после того, как я однажды, будучи ребенком, увидел матрешку в первый раз. Тогда я, конечно, еще не говорил по-русски.

Сейчас США готовы обвинять Москву в чем угодно. Ее усилиям приписали победу Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Мне кажется, если произойдет землетрясение в Китае или засуха в США, то в этом тоже обвинят Москву. В общем, я слышу подобные обвинения с детства.

Но однополярного мира не существует, на этой планете мнений всегда больше, чем одно. У России, Китая есть свое мнение. Даже у Гавайев есть свое мнение, но местных жителей никто особо не спрашивал, когда эти острова сделали пятидесятым штатом.

ВЗГЛЯД: С чего началось ваше увлечение Россией?

Д.К.: 30 лет назад я жил в Париже – и там у меня появились русские друзья. Они и предложили показать мне Россию. Помню, первое, что я тогда подумал: меня не пустят в Россию, потому что примут за шпиона. Но все обошлось, мне дали визу, я приехал на 10 дней и все увидел собственными глазами. Это был декабрь 1993 года. Я хотел посетить не только туристические точки вроде Красной площади, я хотел увидеть жизнь обычных людей. Где они покупают продукты, например. При этом тут царила бедность. Я не мог понять, почему многие люди, не получая зарплаты, продолжали ездить на работу.

Жил я в обычной квартире в Кузьминках, ездил на метро, на такси, покупал на местном рынке продукты.

Иногда мне продавали под видом хорошего товара битые помидоры или тухлое мясо, с которого даже при 20-градусном морозе разлетались мухи.

Но я повар и продолжал ходить на рынок, мне было интересно приготовить что-то вкусное «из ничего».

Перед отъездом друзья спросили меня о впечатлениях, понравилось ли мне в России. Но я сказал, что для ответа на вопрос нужно больше времени пожить здесь. И тогда мы договорились, что я еще вернусь. Позже я вернулся на 20 дней, затем на 40, потом на полгода – и пошло-поехало.

В России тем временем начались масштабные перемены, в квартирах делались евроремонты, появлялась бытовая электроника. Открывались новые кафе, рестораны, закусочные, начиная с «Макдоналдса». Все эти перемены были к лучшему, стать хуже уже не могло.

Я начал с работы поваром, затем был консультантом и много кем еще, находил работу в ресторанах и барах. Потом купил землю, начал с подругой строить дом. Завел теленка, стал варить сыр, чему научился, когда жил в Голландии. Сейчас потихоньку расширяюсь, строю ресторан с залом для мастер-классов, банкетов и фуршетов.

В России меня научили варить варенье, делать консервы, я знаю, как вырыть колодец, септик, построить парник. Скоро буду учиться варить грузинский сыр.

ВЗГЛЯД: Когда вы последний раз были в Штатах?

Д. К.: В 2003 году. Раньше я каждые два года возвращался во Францию, которая была моим домом до переезда в Россию. Сейчас я туда не езжу, поскольку прервалось прямое авиасообщение, а пользоваться пересадками я не хочу.

ВЗГЛЯД: Вы не намерены прислушаться к призыву Вашингтона к гражданам США покинуть нашу страну?

Д. К.: Я продолжу жить здесь. Сейчас я готовлюсь подавать документы в миграционную службу МВД на получение российского гражданства. Я уже сдал экзамен на знание русского языка, заполнил необходимые бланки.

Я буду поддерживать политику России. Среди моих соотечественников здесь есть те, кто придерживается другого мнения и не хочет поддерживать Россию. Пускай уезжают.

Среди моих друзей здесь – не только американцы, но и французы. Среди них звучат разные мнения. Многие даже не в курсе, что происходит на Украине, не знают историю этой страны. Если с ними начинать серьезный разговор, то, конечно, за пять минут не разобраться. Мое мнение: это Америка финансирует конфликт, в результате которого гибнут украинцы и россияне.

ВЗГЛЯД: Вы уже считаете Россию своим домом? Известно, что вы здесь женились на русской, создали семью, но позднее развелись.

Д. К.: Да, у меня здесь двое детей: сыну 19, а дочери – восемь лет. Мой сын – спортсмен, ведет здоровый образ жизни, отлично играет в волейбол. Я хотел было отправить его в США на два месяца, чтобы он попрактиковался в английском языке и погулял там с друзьями. Но его мама запретила ему получать американский паспорт.

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Мне же не хочется, чтобы сын ездил туда просто как турист. Я не против, чтобы у него было несколько паспортов, хуже от этого никому не будет, это только помогает в жизни. Но я рад, что Захар живет здесь и мы можем общаться.

А вообще-то я считаю себя гражданином мира. Кто вообще придумал эти бумаги? Мне не нужен американский паспорт. Любой человек должен свободно въезжать в любую страну, визы придумали для выманивания денег у людей.

ВЗГЛЯД: Как долго продлится на Западе волна по «отмене» русской культуры?

Д. К.: Сейчас это стало модно, как недавно было модным движение за черные жизни (Black Lives Matter). Но обычно проходит лет пять – и волна спадает. Те, кто всерьез интересуется русской культурой, не станет отказываться от нее ни при каких условиях.

Кстати, высокой репутации русской культуры в США помогает тот факт, что там много эмигрантов. «Нормальных русских» полно не только на Брайтон-Бич. В США «нормальные русские» работают плотниками, механиками, бухгалтерами, переводчиками, инвесторами.

А вообще в мире многие страны и народы понимают, что русские – не враги. У того, что происходит сейчас между нашими странами, я вижу только политические причины.

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