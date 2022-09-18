Послом США в России станет подозрительная личность

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18 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
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Санкции против удобрений помогли Москве в Азии и Африке

Страны «третьего мира» могут получить бесплатно 300 тыс. тонн российских удобрений Сергей Бобылев/ТАСС
Европа сама создала проблемы на рынках продовольствия, а теперь решает их за чужой счет, забыв риторику о помощи беднейшим странам. На это указал Владимир Путин, выступая на самаркандском саммите ШОС. Для предотвращения угрозы голода российский лидер предложил бесплатно передать в развивающиеся страны сотни тысяч тонн наших удобрений, скопившихся в морских портах ЕС. Подробности...
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России необходимо изолировать Украину от Польши

Основной трафик вооружений из стран НАТО приходится на границу Польши с Украиной кадр из видео
ВСУ вновь ударили по Херсону и Луганску. В результате атаки погибли мирные жители, а также генпрокурор ЛНР и его заместитель. При этом удары по Херсону наносились с помощью западных видов вооружений, что вновь актуализирует вопрос о необходимости исключить получение Украиной оружия из стран НАТО. Как Россия могла бы это сделать? Подробности...
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ВМФ России получил большую помощь из космоса

Макет спутника «Пион-НКС» Сергей Мамонтов/РИА Новости
Впервые за долгие годы ВМФ России получил реальный инструмент для того, чтобы наводить свои дальнобойные ракеты на корабли противника. По ряду сообщений, военный спутник «Пион-НКС» встал наконец-то на боевое дежурство. Как получилось, что данный аппарат создавался так долго и почему его работа критически важна для безопасности всей России?  Подробности...
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Байден заговорил о ядерной провокации на Украине

С февраля российские силы стратегического сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства Владимир Смирнов/ТАСС
Президент США Джо Байден предупредил Россию о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. По мнению экспертов, это заявление указывает на вероятность совершения провокации с применением химического или даже ядерного оружия. Целью атаки может стать Запорожская АЭС или завод химической промышленности. У России же есть серьезная причина не применять ядерное оружие первой, кроме того, такая атака обнулит любою победу. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения. Подробности...
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Киев проявил тщеславие, помноженное на слабоумие

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В середине 1990-х очередь кайфовать настала чеченцам, куда повалили корреспонденты мировых СМИ. Дудаев, Удугов, Яндарбиев, Басаев, Масхадов точь-в-точь как Кулеба ощущали, что в «Ичкерии» находится шарнир истории. Теперь шарниры переместились на берега Днепра. Подробности...
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Китайские университеты подают пример российским

Александр Свистунов
Александр Свистунов, Историк, журналист
Университеты КНР начинают добровольно отказываться от участия в западных образовательных рейтингах. Пекин хочет добиться для своей академической среды полной независимости от чужих стандартов и нормативов. Не пора ли России взять пример с соседей? Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

Байден опять обходит Трампа

Сборная России по футболу возвращается в игру

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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Послом США в России станет подозрительная личность

    Трейси профессиональный советолог и знает русский язык
    		   18 сентября 2022, 11:14
    Фото: U.S. Department of State
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы - потенциально опасной для интересов РФ.

    Вероятное назначение Линн Трейси новым послом США в России - это история про оптимизм и пессимизм. Про стакан, который в глазах одного наполовину пуст, а в глазах другого наполовину полон. 

    У нее две трактовки - и та из них, которая оптимистичная, проста и банальна, как три аккорда.

    Причина досрочного завершения командировки предыдущего посла, Джона Салливана, - смерть жены от рака. Нового назначают на его место в силу того, что кто-то это место должен занять, а кандидатура Трейси удовлетворяет многим не строго обязательным, но желательным критериям.

    Она знает русский язык, училась на советолога и уже работала в Москве дипломатом номер два (то есть заместителем главы миссии) в очень трудное для российско-американских отношений время - в 2014-2017 годах, когда вице-президентом и неформальным «куратором» главы американского государства по внешней политике был Джо Байден.

    Теперь работа Трейси будет значительно проще: функционал посла США сократился до минимума. Больше нет больших приемов, лекций, программ по культурному обмену, налаживания связей и прочей «мягкой силы». Больше не нужны креативные штурмы для налаживания сотрудничества и проектных рекомендаций.

    На дворе вторая холодная война, штат посольств минимален, а присмотр со стороны специальных служб повышенный. Все, что осталось, это служить связным для протокольного обмена мнениями. Мозговой центр сведен к работе почты.

    Собственно, сам факт того, что у обоих стран еще остаются послы в «недружественных» столицах, и есть то оптимистичное, что можно сказать об их отношениях сейчас, ведь еще есть, куда падать - к понижению уровня или полному разрыву. Если работа по выправлению этих отношений и будет вестись, то на уровнях выше, чем послы. Дипломаты вернутся к привычной для себя работе не раньше, чем верхи договорятся о новой «разрядке» (чего на горизонте не видно). 

    Это - наполовину полный стакан. Наполовину пустой должен понравиться конспирологам.

    Послы из США люди зачастую довольно открытые - в силу того, что на дипломатические должности в Америке нередко назначают политиков. У России таких дипломатов почти нет, ставка сделана на кадровых или, другими словами, карьерных профессионалов. Трейси как раз из таких. Но даже для кадрового американского дипломата о ней удивительно мало информации.

    Пример не показательный, но занятный: в англоязычной статье в Википедии только сухое перечисление занимаемых Трейси прежде должностей, но нет даже даты ее рождения.

    А ведь речь идет о действующем после в Армении, на которой в США есть отдельный фокус, и об очень опытном дипломате, имеющем ведомственные награды. Одна - за работу в Москве, вторая - «за мужество». В пакистанском Пешаваре автомобиль Трейси расстреляла группа вооруженных людей, но ей, шоферу и телохранителю удалось уйти живыми.

    Помимо России, Пакистана и Армении, куда ее направил Дональд Трамп через год после прихода к власти Никола Пашиняна, Трейси работала на таких направлениях, как Афганистан, Грузия, но главное - Центральная Азия, это ее основной профиль. Во времена Барака Обамы отчеты об этом регионе для Совета Безопасности США готовила именно она.

    Таким образом, мы имеем дело с неординарным человеком, но при этом закрытом и как будто засекреченном. Трейси - профессионал с крепкими нервами, который долгие годы ковырялся в «мягком подбрюшье» России от Грузии и Армении до Казахстана и Киргизии, занимался бог знает какими специальными проектами и консультировал высшее руководство страны по вопросам войны и мира.

    Это уже портрет не дамы с полезными навыками на дипломатическом поприще. Это больше похоже на ЦРУ, чем на Госдеп - формальное место работы Трейси, где, помимо прочего, организуют прикрытие как раз-таки для сотрудников ЦРУ.   

    В общем, не похоже, что Трейси из тех кадров, кого усылают на почтовые должности. Так что, можно предположить, у нее в Москве есть особая миссия и помимо той, чтобы возить ноты со Смоленской площади на Новинский бульвар и обратно.

    Например, по основному профилю - Центральная Азия. И вот что интересно: почти одновременно с тем, как о кандидатуре Трейси узнал канал CNN, ее коллега из другого подразделения Госдепа - зампомощника директора USAID Анджали Каур на слушаньях в международном комитете Конгресса заявила буквально следующее:

    «Разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой - это должно быть нашей целью».

    И тут, наверное, стоит уточнить, что в российской традиции под Центральной Азией понимают огромный регион, куда, помимо стран Средней Азии, входят большая часть Китая, Монголия и юг самой России. А для американца это пять конкретных стран - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, чьи экономики теперь предписывается «разъединить».

    Возможно, именно этим проектом Трейси в той или иной степени займется из Москвы. Легко не будет.

    Да, Казахстан стремительно наращивает сотрудничество со странами ЕС. Совокупный товарооборот с Евросоюзом уже превысил товарооборот с РФ, причем с Германией он за год практически удвоился.

    Но взаимосвязь с экономикой России все равно столь обширна, что рисковать ей никто не рискнет. Это противоречило бы и той программе либеральных экономических реформ, о которой недавно объявил президент Касым-Жомарт Токаев.

    Их конечная цель - сделать ведение бизнеса в Казахстане более удобным. Скорее, Астана (теперь уже опять Астана) воспользуется западными санкциями против России, предложив российскому бизнесу себя как альтернативную площадку, чем будет пренебрегать стабильностью связей с Москвой - одним из залогов того самого успешного бизнеса.   

    Но экономическими вопросами взаимоотношения РФ со странами Центральной Азии не ограничивается, в нем всякие есть, включая оборонные и стратегические. Распространять «сливы» о скором выходе Казахстана из ОДКБ тоже стали совсем недавно.

    То, что такие вопросы вообще обсуждаются, официальная Астана уже «решительно опровергла». Но всякому понятно - уговаривать будут, кивая на опыт Узбекистана (мол, он тоже из ОДКБ вышел - и ничего) и на всевозможные дары от Вашингтона и Брюсселя по такому случаю.

    Как бы там ни было, вопрос устойчивости связей между РФ и странами Центральной Азии это вопрос мудрости их руководителей и усилий российского внешнеполитического блока, а не что-то такое, на что лично Трейси может иметь серьезное влияние.

    Супершпион она или «серая мышь» с хорошим знанием русского, в Москве она для интересов России более безопасна, чем в профильной Центральной Азии, геополитическая битва за которую между Россией и США представляется неизбежной. 
     
     
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