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5 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Рынок нефти ждут новые потрясения Егор Алеев/ТАСС
«Большая семерка» приняла решение о введении новых санкций против российской нефти. Речь идет об установке предельной цены, по которой разрешено покупать российское топливо. Но главная цель Запада – заставить азиатские страны следовать их плану. Россия уже предупредила, как ответит на этот шаг. Кто в итоге окажется наиболее пострадавшим? Подробности...
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Сербию вынуждают предать Россию

Зорана Михайлович занимает видное место в системе власти Вучича уже более 10 лет predsednik.rs
Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Ранее президент этой страны Александр Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций. Известно, что на сербов сильно давит Запад. Дело идет к предательству? Подробности...
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«Крутитесь вокруг человека». Как Марий Эл решает проблемы региона

Марий Эл находится на пороге новых, серьезных изменений Алексей Филиппов/РИА Новости
Что делать, если бывший губернатор настроил в регионе «амстердамы» и «венеции» вместо новых предприятий? Как сделать так, чтобы главы районов не только распоряжались налогами граждан, но и привлекали в регион крупных инвесторов? Ответы на эти и другие вопросы спецкор газеты ВЗГЛЯД искал вместе с Юрием Зайцевым – и. о. главы Республики Марий Эл. Подробности...
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Почему президент Казахстана решил ограничить собственную власть

Токаев решил защитить на будущее власть в Казахстане от попадания в руки отдельных кланов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Касым-Жомарт Токаев объявил курс на политическую и экономическую либерализацию. При этом он добровольно намерен уступить часть своей власти после проведения реформы органов власти. Это лишь малая толика реформ, которые инициировал нынешний глава Казахстана. Почему он решился на перестройку госсистемы и как скажутся эти перемены на отношениях с Россией? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Порог цен на русскую нефть – полезная глупость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Любое вмешательство в глобальный рынок, а энергетический рынок глобален, приводит к тому, что нефтяные ценники растут, даже несмотря на рецессию в США, Китае и других странах. Подробности...

Евросоюз загоняет себя в визовую ловушку

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Экономическая свобода – одна из важнейших ценностей нашего общества. В принципе, странно, если бы в буржуазной республике было по-другому. Подробности...
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Кто начал первую холодную войну

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    Почему президент Казахстана решил ограничить собственную власть

    Токаев решил защитить на будущее власть в Казахстане от попадания в руки отдельных кланов
    		   5 сентября 2022, 11:38
    Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Касым-Жомарт Токаев объявил курс на политическую и экономическую либерализацию. При этом он добровольно намерен уступить часть своей власти после проведения реформы органов власти. Это лишь малая толика реформ, которые инициировал нынешний глава Казахстана. Почему он решился на перестройку госсистемы и как скажутся эти перемены на отношениях с Россией?

    Казахский лидер Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу, в котором объявил: этой осенью пройдут внеочередные президентские выборы, то есть на два года раньше положенного срока. Еще одно новшество от Токаева: глава государства отныне сможет пребывать на своем посту всего один срок, правда, он будет увеличен с пяти до семи лет. Поскольку Токаев уже три года занимает свое кресло, то в сумме, выходит, он планирует оставаться у власти 10 лет. При этом, оставь Токаев все как есть, он правил бы те же самые 10 лет, только уже двумя сроками по пять лет.

    Причины такого политического великодушия Токаев назвал сразу: «Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно поэтому я предлагаю внедрить норму однократного президентства. В случае ее принятия в Казахстане начнется новая политическая эпоха».

    Исполнительную власть Токаев предложил децентрализовать, правда, не слишком радикально – просто ответственность и компетенции от всего кабинета будут переданы каждому конкретному министру, то есть самостоятельность отдельных членов правительства усилится.

    Президент добавил, что намерен развивать и парламентаризм – помимо внеочередной президентской, Казахстан ожидает и досрочная депутатская кампания. Нижнюю палату, мажилис, переизберут в первой половине следующего года, решил Токаев. Действующий созыв мажилиса работает совсем недавно, с февраля 2021-го, и вообще-то он должен переизбираться раз в четыре года. Но Токаев объявил о необходимости «перезагрузки» политической системы, и в этом термине многие эксперты уловили аналогию с горбачевской перестройкой. Одновременно с мажилисом будут переизбирать региональные заксобрания.

    Удивил Токаев и своим решением выпустить из тюрем участников январского бунта, едва не стоившего ему власти. «Я принял решение объявить единовременную амнистию участников январского события. Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», – цитирует его ТАСС. При этом Токаев поручил проработать вопрос ужесточения наказания за призывы к подрыву государственного строя.

    Эксперты считают, что именно память о январе, стремление не допустить повторения тех трагических событий и заставили Токаева пойти на реформу, в ходе которой он добровольно ограничит собственную власть. Ведь одновременно с политическими, Токаев озвучил и ряд экономических реформ, а их проведение приведет к падению его популярности, по крайней мере, на время. И тогда переизбраться, как было намечено, в 2024 году ему, может, и не удастся.

    «Идея досрочных выборов опирается на тот люфт доверия, который есть у Токаева сейчас, – сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Рустам Бурнашев. – Предположительно, сложности с предполагаемыми реформами и их низкая системность могут привести к снижению рейтинга президента уже в среднесрочной перспективе. Второй фактор – неготовность оппозиционных сил. Досрочные выборы – классический прием». При этом, по мнению эксперта, концепция этнической политики в Казахстане от этих реформ не изменится. То есть и роли кланов, и национальных меньшинств, главным из которых остаются русские, в республике останутся прежними.

    «На первом месте для Токаева сейчас стоит стабильность режима. Есть представители «другой стороны», которая проиграла в январе, при попытке госпереворота, однако теперь их надо встраивать в систему, – говорит бывший депутат Госдумы, гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. ­– Исходя из таких соображений и было принято решение об амнистии – в Казахстане происходит стабилизация элит.

    К тому же бывшие мятежники давно «перекрасились», поняв, что сила за Токаевым».

    Казахстанский эксперт Андрей Чеботарев у себя в Telegram-канале напомнил, что Токаев в январе оказался между двух огней: между участниками протестов и представителями правящей элиты, стремившимися сменить руководство республики.

    Несмотря на последующую стабилизацию обстановки и проведение серьезной конституционной реформы, риски новой вероятной дестабилизации сохраняются. А недовольные элитарии, особенно тесно связанные с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, вполне могут попытаться взять реванш, располагая необходимыми для этого финансовыми, информационными и иными ресурсами. 

    Казахский НЭП

    Кроме курса на «перезагрузку», Токаев в своей речи объявил и новый экономический курс, который предполагает «стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции». Токаев пообещал провести массовую приватизацию, ввести налог на роскошь, дав понять, что такая мера затронет только олигархов, а не средний класс.

    По мнению экспертов, новый экономический курс, объявленный Токаевым, призван расширить его социальную базу, гарантировать в стране стабильность. Уменьшение разрыва между сверхбогатыми и бедными призвано обезопасить республику от событий, подобных протестам нефтяников в Жанаозене в декабре 2011-го или январских беспорядков этого года.

    «Объявленная Токаевым приватизация активов и акций фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» – это единственный способ для их развития, поскольку сейчас предприятия стагнируют, находясь под управлением чиновников. К тому же 50% прибыли фонд с 1 января 2024 года будет класть на счета несовершеннолетних казахстанцев, чтобы по достижении 18 лет они могли деньги использовать на оплату обучения или покупку жилья. То есть фонд станет реально общенациональным», – поясняет казахский эксперт Адиль Каукенов.

    «Заявления Токаева о реформах стали сюрпризом для нашей общественности, но восприняты позитивно. Команда президента играет на опережение. Страна хочет более активной либерализации политической и общественной жизни», – добавил собеседник. «Сейчас рейтинг Токаева очень высок – он защитил государственность в январе, что укрепило его позиции в глазах среднего класса и подтвердило его легитимность. Что касается внешней политики, то он успешно маневрирует в условиях нынешней геополитической турбулентности. В целом в Казахстане сейчас есть общенациональный консенсус в том, что Токаев справляется на своем посту», – отметил Каукенов.

    Массовая приватизация частично ориентирована на одобрение Запада, который всегда ратует за меньшее участие государства в крупном бизнесе, считает в свою очередь Лепехин. «К тому же распродажа части госактивов в частные руки – популярная схема получения дополнительных денег на проведение реформ. Тут нет ничего необычного», – заметил российский эксперт.

    Если же говорить о внешней политике Нур-Султана, и, в частности, в отношениях с Москвой, тот тут все будет зависеть от итогов украинской спецоперации, уверен аналитик. «Если будет очевиден успех России, то Казахстан будет развивать экономический союз с нами и другие виды сотрудничества. Если же Нур-Султан сочтет, что позиции России слабеют, то Казахстан увеличит дистанцию, зато станет ближе к Турции, Китаю, исламскому миру и Западу», – перечислил Лепехин.

    Кстати, сразу после программной речи Токаева состоялся его телефонный разговор с коллегой в России. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин пожелал ему успехов «в реализации озвученных масштабных задач». Кроме того, Токаев выразил признательность за согласие Путина принять участие в нескольких саммитах, которые намечены в середине октября в столице Казахстана. Дата перевыборов президента в республике неизвестна, но команда Токаева наверняка приурочит эту серию саммитов с участием Путина к своей избирательной кампании.

    А вот Нурсултан Назарбаев не сможет принять участие в выборах главы государства, поскольку это противоречит обновленной конституции. Об этом сообщила в пятницу замминистра юстиции республики Алма Муканова. Как известно, Назарбаев непрерывно руководил республикой 20 лет – с 1989 по 2019 годы, пока его не сменил его давний соратник Токаев. С 2010-го он носил официальный титул елбасы – «лидера нации». Звание исчезло после инициированных Токаевым поправок в конституцию – по результатам референдума, их утвердили в июне.

    В пятницу же в парламенте прозвучал призыв вернуть столице республики прежнее название Астана вместо нынешнего – Нур-Султан. Ирония в том, что депутаты из группы «Новый Казахстан», которые сейчас выступили за обратное переименование, также ссылаются на бывшего елбасы – они напомнили, что название Астана появилось в 1998 году как раз по инициативе Назарбаева. К слову, до того город был известен как Целиноград.

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