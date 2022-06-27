Средняя Азия ведет сложную игру с целью помочь России

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27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...

Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику, разводились только ради манипуляции электоратом и служили не более чем инструментом захвата власти в Германии. Подробности...
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Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Мы объединились вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Подробности...
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Докуда дойдет русская армия

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
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    Средняя Азия ведет сложную игру с целью помочь России

    В Россию из Средней Азии могут прийти не только местные продукты
    		   27 июня 2022, 17:25
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    «В Средней Азии в связи с событиями на Украине идут небывалые информационные войны». Такими словами политологи описывают парадоксальную ситуацию: с одной стороны, страны Средней Азии, будучи союзниками России, отказываются публично поддерживать действия Москвы. С другой – непублично они действуют несколько иначе. Каким же образом?

    Главным внешним признаком того, как в странах Средней Азии относятся к событиям на Украине, стали показательные гонения на символы спецоперации – буквы Z и V. Кроме того, звучат заявления, которые можно трактовать как антироссийские, активно работают западные НКО. Однако гражданское общество этих стран настроено к России скорее дружественно. И более того, есть основания полагать, что с помощью Средней Азии эффект от западных санкций может быть значительно сглажен.

    Битва против буквы

    Милиция в Киргизии вот уже несколько месяцев проводит «мероприятия по недопущению использования и ношения изображений, символики, связанных с военным конфликтом между Украиной и Россией». В частности, строго следит, чтобы в публичном пространстве нигде не промелькнули запрещенные буквы Z и V.

    Особенно ярко это проявилось несколько недель назад, в преддверии 9 Мая, и касалось участников праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня победы. МВД Киргизии призывало «воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать межнациональную вражду». Хотя данное предписание киргизского МВД носило рекомендательный характер, но за его неисполнение грозят серьезными статьями о разжигании межнациональной розни. Местное ГАИ уже выявляло случаи нанесения на автомобили наклеек. На владельцев авто были составлены протоколы о нарушении и наложены штрафы в размере 5500 сомов на каждого (около $67).

    Схожая ситуация в соседнем Казахстане, где местное ГАИ также активно включилось в борьбу с последней буквой латинского алфавита. С водителями проводят «профилактические беседы» и штрафуют за «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». Одного водителя из Шымкента оштрафовали на 15 тысяч тенге (30 долларов). Каким образом небольшая наклейка на заднем стекле автомобиля нарушает какие-либо правила, разъяснено не было.

    В других странах Средней Азии тоже не жалуют Z и V, хотя прямого законодательного запрета на их изображение нет. Нарушителей штрафуют и проводят профилактические беседы и стараются в целом избегать проявления какой-либо яркой позиции в отношении спецоперации на Украине.

    Подчеркнутая нейтральность

    «В Средней Азии в связи с событиями на Украине идут небывалые информационные войны, – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Игорь Шестаков. – К посольству России в Бишкеке и в Оше выходили группы представителей НПО, которые требовали остановить военные действия на Украине и осуждали РФ. Хотя были акции и в поддержку России, стоит отметить, что действия прозападных неправительственных организаций были более масштабны и более спланированы, мероприятия наверняка были профинансированы».

    В данный момент власти пытаются всеми силами снизить митинговую активность населения. На законодательном уровне в Киргизии с 1 апреля запрещены все собрания, митинги и пикеты, тематика которых касалась идущей спецоперации на Украине. Вначале запрет ввели сроком до 1 июля, потом продлили до 1 сентября. Скорее всего, продлят и дальше, если боевые действия к этому времени не закончатся. Запрет на митинги был мотивирован тем, что, видя противостояние двух групп по украинскому вопросу, власти решили перестраховаться и запретить их полностью. Иначе это могло вылиться в физическое выяснение отношений.

    Главный же мотив. Страны Средней Азии всеми силами пытаются – по крайней мере, внешне – дистанцироваться от украинского конфликта, чтобы избежать ограничений со стороны западных партнеров. Для этого Бишкек, Ташкент и Нур-Султан неоднократно заявляли, что занимают нейтральный статус по ситуации на Украине.

    В частности, президент Киргизии Садыр Жапаров заявлял, что «мы – маленькая страна, у нас не хватит влияния остановить конфликт, поэтому мы должны занимать нейтральную позицию». Казахстанские руководители неоднократно говорили, что не собираются помогать России обходить западные санкции, поскольку опасаются самим попасть под ограничения. Президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что Казахстан будет соблюдать все санкционные ограничения, наложенные на Россию. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», – заявил Токаев. Он также отметился известным заявлением о непризнании государственности ДНР и ЛНР.

    Ранее аналогичное заявление о ЛДНР сделал глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. «Мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками», – подчеркнул министр. Следуя давней политике многовекторности, Камилов добавил, что исходя из национальных интересов, Узбекистан будет продолжать взаимовыгодное сотрудничество и с Россией, и с Украиной.

    Соседний Таджикистан пошел немного другим путем, власти и подконтрольные им СМИ (а это все почти СМИ республики, не считая филиалов иностранных), игнорируют в информационном пространстве украинский кризис, всяческие замалчивая связанные с этим острые темы. Некоторые из приближенных к власти журналисты открыто призывают коллег не писать про Украину. Объясняется это отнюдь не пацифическими взглядами, а вполне прагматическими опасениями. Неосторожное заявление вполне может привести к реальным невзгодам – западным санкциям или депортацией из России таджикских мигрантов.

    Поэтому неудивительно, что страны Средней Азии устроили гонение на символ Z, ведь его массовая демонстрация населением может быть истолкована как поддержка действий России. В свою очередь, действующие в регионе западные политтехнологи знают свое дело и всеми силами пытаются связать с символом Z попытку покушения на суверенитет всех постсоветских стран. Схожая информационная атака от тех же самых политтехнологов и западных СМИ была на георгиевскую ленточку в 2014 году.

    Влияние Запада

    В Средней Азии идет нескончаемая информационная атака на любую гуманитарную активность, которая хоть как-то положительно показывает Россию. Это хорошо показал скандал с отменой показа в Киргизии российских фильмов о войне на Донбассе. Поначалу власти Киргизии разрешили прокат трех российских фильмов – «Солнцепек», «Донбасс. Окраина» и «Ополченочка». Однако, за несколько дней до показа, министр культуры Киргизии Азамат Жаманкулов в «Фейсбуке» сообщил, что его ведомство отзывает прокатное удостоверение. «В связи с нынешней международной ситуацией, а также учитывая позицию нейтралитета Кыргызской Республики, государственное учреждение «Кыргызтасмасы» отзывает ранее выданные прокатные удостоверения и налагает запрет на показ вышеперечисленных фильмов».

    Политолог Игорь Шестаков объяснил запрет на показ российских фильмов давление со стороны прозападных неправительственных организаций, которые свободно действуют на территории Киргизии. «Позиция проамериканских НПО, которые потребовали запретить показ этих фильмов, оказалась более эффективной, чем действия сторонников проведения кинофестиваля... В итоге киргизские власти пошли на попятную и отозвали прокатное удостоверение. Хотя скандал и сделал фильмам хорошую рекламу», – считает политолог из Бишкека.

    Поддерживают прозападные настроения и американские чиновники, которые после 24 февраля ежемесячно устраивают турне по странам Средней Азии. Последний из таких визитеров был Майкл Курилла – глава Центрального командования Вооруженных сил (ЦЕНТКОМ) США. В середине июня он посетил Казахстан, Узбекистан и Киргизию.

    Очевидно, что США стараются всеми силами отделить от России ее среднеазиатских союзников. Слабая экономика среднеазиатских стран делает их удобной мишенью для шантажа. А выращенные за 30 лет на западные гранты НПО являются удобными инструментов для создания массовки «общественного мнения», которым прикрываются многовекторные элиты.

    Хаб для обхода санкций

    Однако, с другой стороны, союзники России по ОДКБ – Казахстан, Киргизия и Армения могут в реальности стать хабами для обхода санкций. Эти государства пользуются всеми преимуществами торговли с западными странами. В частности, тот же президент Казахстана пояснял, что его страна «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств».

    В российских магазинах уже появились примеры того, как ушедшие из России западные бренды возвращаются в нашу страну через Среднюю Азию. Как сообщает агентство «Спутник», в социальных сетях появились снимки как в ряде российских городов продают напитки брендов Coca-Cola, Fanta и Sprite с надписями на киргизском языке, поскольку они были произведенные в Киргизии. Таким образом, политическая риторика среднеазитских стран – это одно, а экономическая реальность – несколько иное.

    «Деятельность по параллельному импорту должна быть непубличной, с другой стороны – не должна породить новый паразитарный класс из прослойки элитариев»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД эксперт по постсоветскому пространству Семён Уралов. По его словам, союзникам России из постсоветских республик предстоит пройти между Сциллой и Харибдой, а для этого нужны тесные двухсторонние отношения на паритетных основаниях, где обе стороны будут понимать, что они получают от такого сотрудничества. По мнению Уралова, заявления президентов Казахстана и Киргизии о конфликте на Украине являются не более чем попыткой сохранить существующий нейтральный статус и стремление избежать экономических проблем.

    «Я вижу попытку сохранить многовекторность любыми путями и не вмешиваться в этот конфликт, – говорит Уралов. – Необходимо разделять позицию общества и позицию государства. Если Киргизии и Казахстану действительно надо немного отстраниться (это будет выгодно в том числе и России), то нужно учитывать эту позицию. Но в ответ они должны использовать эти возможность для помощи России по тому же параллельному импорту, обходить всяческие ограничения. А вот местному обществу, к которому Запад ничего предъявить не сможет, надо занимать более активную позицию и открыто поддерживать российскую спецоперацию на Украине. России необходимо правильно работать в том числе и с этим обществом, активно разъяснять свои действия и действия противоположной стороны.

    Тем более, насколько мне известно, большинство населения в Средней Азии так или иначе поддерживают Россию. Поэтому нам необходимо работать как с государством, так и с обществом. Надо до всех донести, что по результатам СВО начнется учреждение нового миропорядка как в глобальном смысле, так и в локальном – в постсоветском пространстве. И Россия неизбежно придет к обновлению отношений со всеми своими союзниками. И тот, кто себя лучше себя проявит в этом кризисе, тот получит больше всего экономических бонусов».


     
     
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